Ir a la playa es uno de los planes más elegidos por los españoles para pasar las vacaciones de verano. En ellas pueden disfrutar grandes y pequeños, refrescarte en el mar o relajarte en la arena bajo el sol o la sombrilla

Y es que, entre los diferentes elementos que llevamos a la playa, la sombrilla suele ser lo más problemático, pues a la hora de fijarla se presentan complicaciones y la situación se vuelve un poco desesperante.

Y es que, mantener erguida la sombrilla o parasol no es tan fácil como pensamos, pues basta con que se levante un poco de viento para que vuele por los aires. Por eso, te explicamos todos los trucos para clavar la sombrilla de la playa y evitar que salga volando. ¡Acompáñanos!

Cómo clavar la sombrilla de la playa

En la actualidad, la mayoría de las playas cuentan con todo lo necesario para disfrutar de una jornada de lo más agradable. Sin embargo, todavía hay quien prefiere llevar sus propias tumbonas y sombrillas para mayor comodidad, por lo que tendremos que fijar la sombrilla en la playa de manera efectiva nosotros mismos.

Esto es fundamental para que no salga volando con la primera ráfaga de viento, pues podría resultar un peligro para el resto de personas. Descubre a continuación los pasos para clavar la sombrilla de playa de forma simple pero estable:

Poner una sombrilla de la playa puede parecer sencillo a priori, pero la realidad es que no es así. De hecho, si no la colocas correctamente corres el riesgo de que salga volando, lo cual es un peligro porque podría golpear a otras personas. Por lo tanto, necesitas poner en práctica unas técnicas y precauciones precisas para que esto no suceda y permanezca fijada firmemente en la arena.

1. En primer lugar, debes cavar un hoyo lo suficientemente profundo en el lugar correcto para insertar el poste y que la sombrilla de playa esté a la altura deseada. Procura que no sea muy ancho, pero sí lo bastante profundo. Después, inserta el poste y gíralo con energía para facilitar su inserción en el agujero de la arena.

2. A continuación, coge unas cuantas piedras medianas e insértalas alrededor del poste dentro del agujero. Así, las piedras quedarán encajadas con el poste y harán que la sombrilla de la playa sea mucho más estable.

3. Es el turno de cubrir las piedras con arena hasta cubrir por completo el agujero.

4. El último paso es fundamental, y consiste en humedecer ligeramente la arena que cubre las piedras y el poste para que se vuelva más compacta. Además, si quieres asegurarte de que la sombrilla de playa permanece anclada en su sitio, puedes colocar unas cuantas piedras adicionales. Ya puedes instalar la parte suprayacente de la sombrilla y abrirla para comprobar que aguanta. Para ello, da algunos tirones ligeros, y si resiste, la sombrilla de playa aguantará todo el día en su lugar sin que se caiga ni salga volando.

Quizás te parezca que fijar la sombrilla en la playa con la arena tan fina puede resultar sencillo, pero como habrás comprobado, hay que hacerlo bien para que el viento no la arranque del suelo con el peligro que ello supone.

No obstante, en verano es imprescindible protegerse de los rayos de sol, sobre todo, si vas a pasar mucho tiempo bajo el sol. Por ello, usar una sombrilla de la playa es vital cuando no existe ninguna otra sombra para refugiarse. A continuación, te contamos algunos trucos para fijar la sombrilla en la playa y evitar peligros.

Trucos para que la sombrilla de playa no salga volando

Ya sabes cómo instalar una sombrilla de la playa para que no salga volando como consecuencia del viento. Una vez que lo hayas hecho de forma correcta, comprueba que esté bien sujeta para que no se caiga.

- Para asegurarla todavía mejor, después de clavar la sombrilla de playa y humedecer la arena para una mejor sujeción, te recomendamos que pises la arena alrededor del poste antes de colocar las piedras. De este modo, la fijación será mucho mejor.

- Otro truco muy importante a la hora de colocar la sombrilla de la playa correctamente es que prestes atención a la dirección del viento. Piensa que una mala orientación de esta puede facilitar que salga volando más fácilmente.

- Para evitar que el viento venza a la sombrilla, otra buena idea es llenar una bolsa con piedras, arena o cualquier cosa pesada y atarla a una de las varillas de la sombrilla. De este modo, en caso de que salga volando, el peso de la bolsa evitará su desplazamiento para que no golpee a otras personas.

Y es que, por muy leve que sea la brisa, puede hacer que la sombrilla de playa emprenda vuelo y se convierta en un arma que podría lastimar a otras personas. Aunque pienses que la sombrilla clavada con todas tus fuerzas no se moverá del sitio, las ráfagas de viento más fuertes pueden hacer que salga volando de forma peligrosa.

Incluso son muchas las personas que utilizan objetos específicos para enterrar la sombrilla de la playa correctamente en la arena. No obstante, debes saber que esto no asegurará que tu sombrilla no salga volando por toda la playa. Es cierto que aumenta las posibilidades de que no ocurra, pero su uso no es efectivo al 100% si no ponemos en práctica todos los trucos que te hemos mostrado.

En resumen, recuerda clavar la sombrilla de playa de forma correcta en la arena. Además, para conseguir que quede bien sujeta, aparte de utilizar el soporte para sombrillas, recuerda colocar arena húmeda alrededor para fijarla mejor.

Por último, inclínala de manera que quede orientada en contra de la dirección del viento y ata algún objeto pesado en diferentes varillas para que el viento no pueda elevar la sombrilla y no se mueva de su sitio. ¡Ya puedes fijar la sombrilla en la playa y disfrutar de tus vacaciones!

