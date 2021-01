Es bastante habitual que, a lo largo de nuestra vida, soñemos alguna vez con la muerte de alguien. Incluso con la nuestra propia. Para muchos suele ser un sueño terrorífico, pero en este artículo te mostramos todas las interpretaciones para las variantes de este sueño. Verás como soñar con muertos no es tan desagradable como pensabas.

La muerte es algo aterrador, sin embargo, es un paso que todos debemos dar y es inevitable. Pero ahora veremos qué papel cumple esta condición en el mundo de los sueños, pues no es tan negativo como has podido imaginar.

Diferentes significados de soñar con muertos

El significado y la interpretación de los sueños suele ser ambigua y poco exacta. Pero, por lo general, soñar con muertos se podría interpretar como una advertencia de esa persona fallecida que ha tomado un instante para ofrecerte un mensaje importante.

También puede ser interpretado como una figura colocada por nuestro subconsciente para advertirnos sobre algo que no estamos haciendo bien. Esto es porque nuestro subconsciente se vale de muchas herramientas para mostrarnos importantes mensajes, y en este caso utiliza una persona muerta como mensajero.

Qué significa soñar con padres muertos

Este es uno de los sueños más aterradores, pues nadie desea ver a sus padres muertos, lo cual nos provoca un sentimiento repulsivo. Presta atención a las distintas posibilidades:

Si sueñas con tu madre o padre que ya han fallecido, se interpreta como un sueño negativo. Es un mal presagio para tu vida, pues significa que puedes estar a punto de pasar por momentos muy ajetreados en tu vida, llenos de negatividad y problemas . Ahora que ya lo sabes, lo único que puedes hacer es prepararte para lo que pueda acontecer.

. Ahora que ya lo sabes, lo único que puedes hacer es prepararte para lo que pueda acontecer. El significado de los sueños en que tu padre o madre resucita, en cambio, es muy positivo. Soñar con este acontecimiento es una maravilla, ya que es un mensaje de prosperidad . Te está indicando que se avecinan muchas cosas buenas en tu vida y están a punto de suceder. Puedes sentirte bien, porque la felicidad y la alegría están llamando a tu puerta.

. Te está indicando que se avecinan muchas cosas buenas en tu vida y están a punto de suceder. Puedes sentirte bien, porque la felicidad y la alegría están llamando a tu puerta. En el caso de que sueñes que tus padres mueren debes tomarlo como una reprimenda o un castigo. Es una llamada de atención severa de tu subconsciente porque no estás pasando demasiado tiempo con ellos o no los estás tratando como deberías. La vida es muy frágil y puede acabar en cualquier momento, así que trata de pasar más tiempo con tus padres, las personas que te dieron el mayor regalo: tu vida.

Soñar con familiares muertos

Puede ser tu tía, abuelo, sobrino o cualquier familiar. En este caso, la interpretación de este sueño también se puede aplicar en caso de soñar con amigos cercanos fallecidos. Significa que te resulta muy difícil tratar de vivir sin ese familiar o amigo, pero no tiene por qué haber muerto, sino que podéis haberos distanciado por diferentes motivos que hacen imposible la reconciliación.

Debes escuchar siempre los mensajes ofrecidos al soñar con familiares muertos, pues estos pueden traer importantes mensajes para tu vida, como peligros que pueden estar acechándote. Es por eso que debes prestar mucha atención, pues estos mensajes son verídicos y pueden alertarte de diversos peligros y amenazas invisibles.

Soñar con tu propia muerte

Dentro del significado de los sueños, soñar con tu propia muerte significa que estás pasando por una gran transformación. Todos hemos de pasar por estas transformaciones en la vida, o al menos es lo normal y deberíamos hacerlo. Significa que te estás convirtiendo en una persona más reflexiva y espiritual, y que estás empezando a comprender mejor y más en profundidad la fragilidad de la vida, así como toda su hermosura.

También puede interpretarse como la desesperación por escapar de responsabilidades y deberes, pues te sientes demasiado abrumado por ellos. Si este es tu caso, quizás deberías comenzar a plantearte cómo puedes librarte de esta carga, porque tu subconsciente sabe que estás sufriendo como consecuencia de ello. Por este motivo, tu propio subconsciente es el que envía el sueño para darte este mensaje, pues el estrés podría ser muy dañino para tu salud y bienestar.

Soñar con muertos y velatorios

Soñar con muertos en un velatorio puede provocarnos miedo como primera impresión. Y es que un velatorio está lleno de dolor, lágrimas, pérdida…, pero también significa el descanso del alma y el viaje eterno hacia la luz. En realidad, un velatorio anuncia el final de una mala etapa y que está a punto de llegar una época de felicidad y tranquilidad. También puede significar que es un buen momento para dejar las experiencias negativas atrás para poder avanzar.

Por otro lado, si la muerte significa la culminación de un siglo, entonces es momento de que tú hagas lo mismo, pues este sueño indica que lo necesitas. Es más, tu mente y tu cuerpo te lo están pidiendo a gritos a través de tus sueños.

Soñar con la muerte de tu pareja

En el significado de los sueños, soñar que muere tu pareja puede interpretarse como que has entendido que tiene virtudes y cualidades buenas de las cuales tú careces. Así que deberías analizar mejor a tu compañero para aprender de él. También puede concebirse como que ya no necesitas a esa persona en tu vida, así que analiza este sueño con detenimiento, pues continuar con una relación que no nos hace sentir bien es muy dañino. Debes librarte de esta relación tóxica cuanto antes si este fuera tu caso.

Y este es el significado de soñar con muertos o soñar con familiares muertos. Esperamos haberte ayudado pero, en caso contrario, mejor que visites a un psicólogo para que pueda hacerte comprender mejor tus sueños.