El pitbull es una raza de perro que tiene su origen en Estados Unidos, pero resulta también famosa en España. Un perro de tamaño medio, de constitución atlética y cabeza ovalada. Curiosamente, el pitbull es el resultado de muchos cruces de perros. Por esto es por lo que es muy importante saber si mi pitbull es puro o no.

El pitbull es un perro que suele tener un carácter fuerte. No obstante, esto no es óbice para que deje de ser un animal cariñoso, leal y muy atento. Un perro guardián que tiene una enorme fuerza y resistencia pero que, con los cuidados adecuados, puede convertirse en uno de los aliados más fieles. Te contamos cómo saber si mi pitbull es puro.

Las características de un pitbull para saber si es puro

Al igual que con otras razas de perro, el pitbull presenta una serie de características identificativas. Son estas características las que nos van a dar la pista de si se trata de un pitbull puro o no.

1. El tamaño y el peso del pitbull

El pitbull presenta diferente tamaño y peso si se trata de un macho o una hembra. Según cuenta Experto Animal: "El peso debe estar en proporción con la altura, por lo que también es muy variable en esta raza. Sin embargo, el peso de los machos suele encontrarse entre los 15,9 y 27,2 kilogramos; mientras que el peso de las hembras suele estar entre los 13,6 y 22,7 kilogramos". En lo que tiene que ver al tamaño, "existen perros pitbull de tamaños muy heterogéneos. Sin embargo, el pitbull es un perro de talla mediana".

2. La cabeza del pitbull

La cabeza es otra de las características de un pitbull para saber si es puro o no. Según cuenta Experto Animal: "La cabeza del pitbull es larga, ancha y poderosa, pero no debe ser desproporcionada con relación al cuerpo. Vista de frente tiene la forma de un trapecio invertido, es decir que es como un triángulo invertido". También nos dicen lo siguiente:

"Las mejillas son abultadas y sobresalen de este trapecio imaginario. El stop es moderadamente definido, y los ojos tienen una ubicación baja en el cráneo. Los ojos del pitbull pueden ser de cualquier color excepto celeste. Las orejas son en forma de rosa o semierectas, y su inserción es alta".

3. El pelo del pitbull

El pelaje de un perro de raza pitbull es corto, duro y vistoso. Puede presentar todo tipo de colores y tener manchas o no tenerlas, ser atigrado, con mezclas de colores (blancos, negros, marronez, rojizos, etc.). No obstante, lo que más se suelen dar son los tonos marrones, de mayor o menor intensidad, combinados con el blanco.

4. El tronco del pitbull

El tronco de un pitbull puro está muy desarrollado. Su cuerpo está bastante definido, aunque no resulta demasiado voluminoso. Una de las principales características que presenta es la profundidad del pecho. Además, dispone de un lomo fuerte, un costillar muy marcado y unas patas muy fibrosas con los dedos arqueados.

La cadera del pitbull es larga, ancha e inclinada. Esto le permitirá tener una mayor potencia en el arranque de la carrera. Sus hombros son musculosos y fuertes, con escápulas anchas y hacia abajo.

5. La cola del pitbull

La raza de perro pitbull presenta la cola corta, con la base ancha y estrechándose poco a poco hasta la punta.

6. El comportamiento de un pitbull

A pesar de lo que muchos puedan pensar, el pitbull es un animal, por lo general, dulce y cariñoso. Su agresividad y su carácter solo salen a relucir ante personas desconocidas u otras mascotas que no son de su confianza. Y además, hay que tener en cuenta que tood ello depende del adiestramiento. Es por eso que los propietarios tendrán que educarlo para una mayor socialización.

El pitbull puro es un animal indicado para personas que ya tienen experiencia en el cuidado de perros.

Los cachorros puros de pitbull

A veces, para saber si mi pitbull es puro resulta más complicado descubrirlo si se trata de un cachorro. Sin embargo, a temprana edad ya presentan algunas características muy identificativas:

Cabeza y hocico grandes y anchos.

Orejas triangulares y de base ancha, algo dobladas hacia delante.

Pelo corto y de diversos colores y patrones.

El resto de las características son todas las anteriormente mencionadas.

Las razas de perros pitbull

Más que una raza, el pitbull es el término que se utiliza para denominar a un conjunto de razas con características muy parecidas:

American Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bull Terrier

El American Pitbull Terrier es la raza más conocida. Estos perros tienen un peso que oscila entre los 13 y los 25 kilos.

El American Staffordshire Terrier destaca por una musculatura muy desarrollada. Tiene el pecho fuerte, ancho y poderoso. Una raza que puede llegar a alcanzar los 35 kilos de peso.

El Staffordshire Bull Terrier, por último, es un perro compacto, musculoso y muy ágil. Un perro muy fiel y que tiene un peso entre 11 y 17 kilos.

Las características de un pitbull pueden definir claramente si este es puro o no. Son características que se distinguen muy fácilmente. No obstante, si hay propietarios que quieren saber si su pitbull es puro o no, pueden dirigirse a un veterinario para salir mejor de dudas. Un animal que, a pesar de su aspecto y de lo que se suele decir de él, tiene un carácter cariñoso, fiel y amable.

