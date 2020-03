¿Te ha ocurrido en alguna ocasión que te has levantado y has comprobado con horror frente al espejo que tienes los ojos hinchados? Lo sabemos, despertarse con los párpados hinchados es una auténtica pesadilla. Además, por mucho que lo intentemos, no hay manera de ocultar los ojos hinchados con maquillaje.

No desesperes, por suerte existen diversos remedios caseros rápidos, así como múltiples consejos que pueden ayudarte a aliviar este síntoma. Si deseas desinflamarlos en pocos minutos y evitar enrojecimientos posteriores, este artículo te interesa.

Cómo acabar con los párpados hinchados

Tener unos hábitos de vida saludables es algo fundamental para prevenir los ojos hinchados. No obstante, si aun así has amanecido con este problema no te preocupes, a veces hay cosas que pueden escapar a nuestro control. De hecho, la genética a veces juega un papel importante.

Lo que debes hacer para conseguir unos efectos inmediatos, si dispones de poco tiempo, es probar con los siguientes remedios caseros:

Cubitos de hielo . No hay nada mejor que algo muy frío para rebajar la inflamación, pero no solo de los párpados, sino de cualquier zona de nuestro cuerpo. Pero no apliques los cubitos directamente sobre la piel, podrías quemarla, mejor envolverlos en un paño . Otra opción es mojar un paño de algodón con agua helada y colocarlo sobre los ojos durante 10 minutos.





Rodajas de pepino . Seguro que has visto en muchos sitios el típico truco de colocar dos rodajas de pepino en ambos ojos para combatir los ojos hinchados. Pues bien, esto es porque el pepino es uno de los principales aliados de belleza y está presente en muchas cremas y tratamientos de belleza. ¿Por qué? Por su alto contenido en agua, que hidrata la piel al instante y aporta ácidos como el cafeico y el ascórbico que evitan la acumulación de los líquidos en la zona. Solo tienes que colocar una rodaja en cada ojo y mantenerlas hasta que alcancen la temperatura ambiente, por lo que es recomendable que las guardes en la nevera o las introduzcas unos minutos en el congelador.





Bolsas de té . Podemos usarlo de forma externa ya que el té es una planta que contiene cafeína y teína, lo que hace que se constriñan los vasos sanguíneos y disminuya la hinchazón. Además, también actúa contra el enrojecimiento. Para ello, prepara un té de forma habitual pero no tires la bolsita. Cuando se haya enfriado y esté a temperatura ambiente, colócala sobre los ojos. Te recomendamos que uses manzanilla para los ojos, té verde o té negro, incluso puedes tenerlas en el congelador preparadas para cuando las necesites.





Patatas para los párpados hinchados . La patata cruda tiene un efecto similar al del pepino, pues tiene gran cantidad de agua y es antiinflamatoria. Corta dos rodajas finas y colócalas sobre los ojos hinchados o debajo de estos, dejando actuar durante 10 minutos o hasta que alcancen la temperatura ambiente. Mejor ponerlas en la nevera o congelador para enfriarlas un poco.





. La patata cruda tiene un efecto similar al del pepino, pues tiene gran cantidad de agua y es antiinflamatoria. Corta dos rodajas finas y colócalas sobre los ojos hinchados o debajo de estos, o hasta que alcancen la temperatura ambiente. Mejor ponerlas en la nevera o congelador para enfriarlas un poco. Aceite de oliva. Puedes utilizar este método a modo preventivo todas las noches. Coloca unas gotas en los dedos y realiza un suave masaje haciendo círculos hasta que se absorba por completo el aceite. También puedes utilizar aceite de ricino o de almendras, pues son muy hidratantes.

Cómo evitar los ojos hinchados

Si has estado llorando, te acostaste tarde o has pasado mala noche es inevitable amanecer con los párpados hinchados. Por lo general, esto se puede evitar, pero cuidado si te ocurre muy a menudo, puede implicar que no mantienes unos hábitos de vida muy saludables.

Estos son algunos consejos que puedes seguir para evitar que tus ojos amanezcan hinchados por las mañanas:

Consume más frutas y verduras. Esto es fundamental no solo para los ojos hinchados, sino también para que todo nuestro organismo esté saludable. Ingiere alimentos con propiedades diuréticas, como la remolacha o la piña. También algunas bebidas como el té verde pueden ayudar a eliminar toxinas.



Dormir bien. Algo prioritario para no tener los párpados hinchados es dormir las horas necesarias. Lo ideal es dormir unas ocho horas y descansar media hora después de comer, siempre que sea posible. Si no consigues dormir bien, puedes practicar técnicas de relajación o tomar alguna infusión, por ejemplo valeriana.



Mantente bien hidratada. Bebe dos litros de agua diarios, ya que es la cantidad mínima que nuestro organismo necesita para hidratar la piel, las células y los órganos. Reduce la cantidad de sal en las comidas para no retener líquidos.



Retira el maquillaje antes de ir a dormir. Por muy cansada que estés, no te vayas a la cama sin eliminar los restos de maquillaje de tu rostro. Si no lo haces no solo podrías levantarte con los párpados hinchados, sino también con irritaciones y enrojecidos.



No fumes ni bebas alcohol. Esto hábitos tan dañinos para tu salud también hacen que nuestra piel se resienta. Por ello, es imprescindible que los elimines de tu vida, o al menos que los reduzcas tanto como te sea posible.



La manzanilla para los ojos también es un preventivo que puedes utilizar por las noches antes de acostarte, como el aceite de oliva. Así evitarás amanecer con los ojos hinchados.

Después de conocer todos estos remedios y consejos, seguro que nunca más vuelves a ir al trabajo o a un evento importante con los párpados hinchados. Y recuerda, ten siempre a mano manzanilla para los ojos. Ahora…, ¿a qué esperas para probarlos?