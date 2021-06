¿Alguna vez has aplicado un tinte para el cabello, a ti misma o a una amiga, y has acabado manchando una de tus prendas favoritas? ¿Un accidente en la peluquería ha terminado estropeando tu blusa? Si pensabas que es imposible quitar manchas de tinte de pelo en la ropa, a continuación descubrirás que no es así.

Por suerte, existen varios trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa que salvarán tu prenda manchada. Son muy eficaces, y no tendrás que volver a preocuparte de las manchas de tinte de pelo en la ropa. De tal forma que, ahora que ya sabes quitar manchas como la del maquillaje, ahora te contamos cómo quitar manchas de tinte del pelo. ¡Vamos allá!

Trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa

1. Alcohol

El primer remedio casero para eliminar las manchas de tinte de pelo en la ropa es el alcohol. Es un producto perfecto para hacerlo, pero es efectivo cuando la mancha de tinte está fresca. Solo tienes que impregnar un algodón con un poco de alcohol y frotarlo sobre la mancha hasta hacerla desaparecer. Después, lava la prenda de forma habitual.

2. Vinagre

Para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa con vinagre debes mezclar agua y vinagre blanco a partes iguales. Remoja con esta mezcla la zona de la prenda donde se encuentre la mancha y, con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves o tus propias manos, frota hasta que no quede ni rastro de ella. Si lo haces con las manos, mejor que utilices guantes de goma para no dañar tu piel.

3. Lejía

La lejía es otro producto bastante útil para eliminar manchas de tinte de pelo en la ropa, pero no podrás utilizarla en telas delicadas como seda o lino. Obviamente, tampoco puedes utilizarla en prendas de colores oscuros, pues dañaría el tejido.

Por lo tanto, la lejía solo te servirá para prendas de tela fuerte y de tonos claros. Para ello, solo tienes que diluir 50 ml de lejía en 1,5 l de agua y remojar la prenda en esta mezcla durante 20 minutos. A continuación, enjuaga y lava la ropa como acostumbres a hacerlo.

4. Amoniaco

De todos los trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa, este es el mejor para hacerlo sobre telas delicadas. Solo tienes que mezclar en un recipiente amplio 1 l de agua tibia, 20 ml de amoniaco y 20 ml de detergente líquido.

Introduce la prenda manchada en esta mezcla y déjala en remojo unos 15 minutos. Después, frota la mancha con cuidado hasta que desaparezca con la ayuda de un cepillo suave o tus propias manos.

5. Laca de cabello

Como ocurre con el alcohol, la laca es más efectiva cuando las manchas de tinte de pelo en la ropa son recientes. Para utilizar este producto, aplica una buena cantidad sobre la mancha y frota con una esponja o cepillo suave. Cuando desaparezca, lava la prenda como de costumbre.

Cómo quitar manchas de tinte de pelo en la ropa en 6 pasos

Las manchas de tinte de pelo en la ropa son de las más difíciles de eliminar. Y es que este pigmento se incrusta en los tejidos y debemos actuar rápido para eliminar la mancha por completo. Todos los trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa que te hemos mostrado son muy efectivos, así que te mostramos cómo hacerlo de forma correcta. ¡Toma nota!

Pasos para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa:

Lo primero antes de comenzar a teñir el pelo es que utilices ropa vieja o que ya no te pongas. De este modo, si se mancha no lo sentirás tanto. En cualquier caso, mejor que cubras tus hombros con una toalla vieja para evitar manchas.

Si a pesar de tener cuidado tu ropa acaba manchada, extiende la prenda de inmediato sobre una superficie plana con la mancha hacia arriba para trabajar sobre ella. A continuación, utiliza uno de los trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa anterior, el alcohol, y frota con una esponja suave humedecida en este producto sobre la mancha.

Según la esponja vaya absorbiendo el tinte, enjuágala y repite este procedimiento. Utiliza un poco más de alcohol y vuelve a frotar hasta que la mancha desaparezca. Recuerda que este remedio solo funcionará mientras el pigmento esté fresco.

Coloca a continuación la prenda manchada sobre una tela blanca , de manera que la mancha esté en contacto con dicha tela limpia. Aplica entonces una esponja con un poco de aguarrás sobre la mancha y presiónala en la parte trasera de la mancha. Así transferirás la mancha de una tela a otra, pudiendo repetir este paso hasta que la mancha haya pasado por completo a la tela blanca. Después, enjuaga la ropa manchada con agua fría.

Mezcla en un recipiente agua con un blanqueador en polvo para todo tipo de tejidos a partes iguales hasta obtener una pasta. A continuación, moja la punta de un paño limpio en esta pasta casera y frota sobre la mancha. Hazlo de fuera hacia adentro hasta que toda la mancha quede cubierta, deja actuar durante 15 minutos y enjuaga con agua fría.

Si a pesar de haber utilizado todos los trucos caseros para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa anterior no consigues eliminarla, lava la prenda en la lavadora siguiendo las recomendaciones de lavado de su etiqueta.

Por último, utiliza un detergente potente, pues las manchas de tinte de pelo en la ropa son difíciles de eliminar. Y cerciórate de quitar las manchas muy bien antes de introducir la prenda en la secadora, pues el calor hará que se incruste más. No dudes en utilizar estas técnicas para quitar manchas de tinte de pelo en la ropa. ¡Son muy efectivas!

