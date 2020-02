Una de las peores manchas que puedes tener en tu ropa, es la de la resina. Pero como nada es imposible en este mundo, existen una serie de trucos que puedes usar para recuperar la ropa manchada. Aviso de la paciencia que hay que tener durante el proceso porque se trata de una serie de pasos que hay que seguir. Pero no te preocupes, en otro artículo ya hablamos de cómo quitar manchas de aceite de los tejidos. Ahora resolveremos la duda de qué hacer con la resina.

Qué es la resina

La resina de árbol es una sustancia pastosa o sólida que producen muchas plantas. Sirve como un recubrimiento natural de defensa contra insectos u organismos patógenos.

No es difícil que un día tranquilo de parque o de campo se convierta en una pesadilla al momento de lavar la ropa. Seguro que si estás leyendo este artículo es porque estás sufriendo este incómodo problema en casa. Pero no te preocupes, nosotros te ayudamos con una serie de trucos y consejos sobre cómo quitar manchas de resina de la ropa.

Cómo quitar resina de la ropa

Seguramente ya has probado con agua y jabón en abundancia y no hay manera, ¿verdad? Ante todo, paciencia, te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. A no ser que des con algún producto milagroso de otro planeta que elimine tu mancha en un visto y no visto, tendrás que lidiar una intrépida batalla.

Para comenzar te diré que la mejor opción la tienes en utilizar remedios naturales, ¿por qué? Muy sencillo, no dañarán tu prenda en exceso, porque otra de las cosas importantes que debes tener en cuenta es el tipo de tejido. Primero de todo, observa tu prenda, ¿es seda, lana o sintética? Ten claro esto desde un primer momento para no empeorar el estado de tu ropa en ningún momento y trata cada tejido como se merece.

Otra cosa que te debes plantear antes de entrar en el meollo de la cuestión es tu seguridad. Hemos dicho que no vamos a trabajar con productos químicos, pero vamos a insistir en la mancha con determinación por lo que tu piel podría sufrir las consecuencias. Para que no tengas problema usa un delantal y por supuesto, guantes. Y ahora sí, ¡vamos con los trucos!

Emplea frío o calor

Es una técnica básica pero efectiva. Tanto el frío como el calor, pueden cambiar el estado en el que está la resina y facilitarnos mucho el trabajo.

Técnica en caliente : te recomendamos que introduzcas la prenda en agua muy caliente y la dejes reposar unas horas. Si es necesario cambia el agua cuando veas que se está enfriando. También puedes probar con un secador para este método.

: te recomendamos que introduzcas la prenda en agua muy caliente y la dejes reposar unas horas. Si es necesario cambia el agua cuando veas que se está enfriando. También puedes probar con un secador para este método. Técnica en frío: basta con rozar un hielo recién salido del congelador por toda la mancha. Notarás que poco a poco se va ablandando y siendo más quebradiza.

Ninguna de estas dos técnicas va a hacer que la mancha se vaya por arte de magia, pero si te facilitará el siguiente paso que es frotar cuidadosamente la mancha con un cepillo o espátula.

Aceite de oliva

¿Para que no sirve el delicioso oro líquido? En el caso de usar el aceite de oliva para quitar resina de la ropa, el proceso es muy sencillo. Basta con que empapes la mancha tanto por delante como por detrás con el aceite y dejes actuar unos minutos.

Pasado este tiempo te tocará restregar con agua y jabón hasta que veas que la mancha desaparece. Después y como mejor opción mete la prenda en la lavadora o lávala a mano de manera completa para eliminar los restos de aceite que hayan podido penetrar en el tejido. Este método, además de ser sencillo no dañará en absoluto tus prendas.

Clara de huevo

Otro método efectivo y 100% natural es el de utilizar la clara de un huevo. Es el más recomendado para prendas delicadas como la lana o seda. Lo más importante a tener en cuenta es coger el huevo y separar la yema de la clara. Una vez que hayas aislado la clara, es hora de distribuirla por la mancha y dejarla actuar unos minutos. Esta vez, lava directamente la prenda como hagas habitualmente, de hecho, puedes incluirla dentro de tu colada habitual, siempre y cuando lo hagas en ese mismo momento. Si al finalizar el lavado notas que la mancha persiste, es hora de hablar con un profesional y comprar un producto químico adecuado.

Si usáis algunos de los métodos anteriores, tendremos que frotar pero para los tejidos delicados no es nada recomendable. Como te hemos mencionado a lo largo de este artículo, no es lo mismo quitar una mancha de unos pantalones vaqueros, cuyo tejido es grueso y resistente, que quitarlo de una camisa de seda.

Ten claro, antes de nada, el tipo de tejido, y escoge con criterio tu solución. Si estás ante prendas sintéticas, pero piensas que igualmente son delicadas y finas, frotando podrías romper el tejido, ¡no te la juegues! Prueba primero con la clara de huevo, y si no funciona ya prueba con los demás trucos.