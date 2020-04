Cómo quitar manchas amarillas del colchón paso a paso

Un buen colchón es un elemento básico e indispensable para nuestro descanso. Pero para disfrutar durante más tiempo de sus cualidades, necesitamos llevar a cabo un correcto mantenimiento. El envejecimiento y el paso del tiempo pueden provocar que el colchón se decolore y aparezcan manchas amarillas. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. A continuación, hablamos de cómo quitar manchas amarillas del colchón utilizando una serie de remedios muy efectivos.

El colchón está expuesto de forma constante a los fluidos corporales. El sudor y otros elementos pueden manchar el colchón con el tiempo. Es importante conocer en primer lugar cuáles son las posibles causas de la aparición de las manchas amarillas. A partir de aquí, vamos a poder actuar mejor sobre ellas.

Remedios naturales para limpiar el colchón

Para limpiar las manchas del colchón no es necesario siempre utilizar productos químicos o de limpieza comerciales. Además, estos productos con el tiempo pueden ser muy agresivos y dañar el material del colchón. Eso sí, debemos tratar de actuar rápidamente para que la mancha no sea persistente y resulte más complicado de eliminar.

1. Bicarbonato de sodio, sal y aceite de lavanda

Es por eso que podemos emplear para la limpieza una mezcla de bicarbonato de sodio, sal y aceite esencial de lavanda. También necesitaremos un pequeño recipiente, un colador, unos paños limpios y una aspiradora.

En el pequeño recipiente mezclamos el bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite de lavanda. Colamos esta mezcla y retiramos todas las sábanas para aspirar el colchón y quitar la primera capa de polvo. Luego vertemos la mezcla sobre aquellas zonas en las que se hallan las manchas amarillas. Dejamos secar y, por último, volvemos a aspirar todo el colchón.

2. Bicarbonato de sodio y agua oxigenada

En los colchones de los niños pequeños, las manchas amarillas pueden provenir de la orina. El remedio más eficaz en estos casos es poner tres cucharadas de bicarbonato de sodio y unas gotas de detergente líquido en un recipiente. A continuación, añadimos a esta mezcla un poco de agua oxigenada al 3% y removemos todo hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva.

Toda esta mezcla la podemos verter en un spray difusor para rociar mucho mejor la mancha amarilla del colchón. Dejamos que la solución penetre bien y la ponemos a secar durante unas dos horas. Por último, secamos el colchón con un secador para el pelo a temperatura baja o con un ventilador para acelerar el proceso de secado.

3. Levadura o vinagre blanco

Otra opción para limpiar las manchas del colchón sería preparar una mezcla de levadura, sal y agua. Con la pasta que se forma, frotamos las manchas amarillas y dejamos reposar durante unos 30 minutos. Por último, limpiamos bien todo con un paño húmedo y limpio.

El vinagre blanco es uno de los productos más efectivos para limpiar las manchas amarillas en colchón viscoelástico o cualquier otro tipo de colchón. Solo hay que tomar un paño húmedo con este vinagre y frotar durante unos minutos sobre las manchas amarillas para que estas vayan desapareciendo poco a poco.

El vinagre blanco también nos puede servir para eliminar manchas de vómito en el colchón. Para ello, preparamos una mezcla de agua y vinagre blanco y la vertemos en un spray difusor. Aplicamos sobre la zona manchada y secamos con una toalla o un paño limpio. Repetimos el proceso de pulverización y espolvoreamos después la mancha con bicarbonato de sodio. Dejamos secar y, por último, aspiramos el exceso de bicarbonato de sodio y volvemos a dejar que el colchón se seque al aire.

Las manchas persistentes del colchón

Si la mancha amarilla del colchón es persistente, es probable que se deba a la aparición de moho y hongos en el interior. Estas manchas no solo aparecen con el paso del tiempo, sino también por el hecho de no haber secado bien el colchón con las soluciones de limpieza anteriores. Por eso, resulta muy importante secar bien toda la superficie con una toalla limpia o un paño hasta que observemos que el colchón no absorbe más líquido.

Si la mancha persiste, hay que actuar con una solución especial. Llenamos un recipiente con agua fría y detergente líquido y mezclamos todo hasta obtener una espuma espesa. Retiramos la espuma (no el agua) del recipiente con un paño húmedo y limpio y aplicamos esta espuma sobre la mancha con movimientos circulares.

Debemos alternar frotando y dejando secar hasta que la mancha haya desaparecido. Si quedan restos de la mancha, podemos rociarla con agua oxigenada y dejar reposar durante unos 5 minutos. Por último, secamos bien todo con un paño seco y dejamos que el colchón se seque por completo. Este proceso habría que repetirlo hasta retirar la mancha del todo.

Consejos para cuidar el colchón

Una limpieza en profundidad del colchón debería hacerse al menos una vez al año. Junto a estos remedios naturales, podemos acudir a un servicio de limpieza profesional. Allí los métodos de limpieza se basan en la extracción con agua caliente de toda la suciedad, el polvo y las bacterias que pudiera tener el colchón.

Cambiar las sábanas de forma regular también puede ayudar a evitar la aparición de manchas amarillas. También puede resultar una buena idea utilizar una funda protectora para el colchón con el fin de reducir las manchas y proteger contra el polvo, la suciedad y las bacterias.

Funda de colchón

Por último, cada pocos meses podemos voltear el colchón para tenerlo más limpio durante más tiempo.