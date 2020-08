En España, con la llegada del calor y las altas temperaturas, la humedad y las pieles bronceadas, maquillarse puede convertirse en algo complicado. Por eso, la clave para lucir espectaculares también en verano es adaptar nuestro maquillaje. Pero, ¿cómo hacerlo?

No te pierdas este artículo, pues te damos todas las claves y pasos para maquillarse durante los meses de más calor. Porque conseguir un maquillaje natural es posible sea cual sea la estación del año en que te encuentres, solo tienes que seguir los siguientes pasos para maquillarse. ¡No te lo pierdas!

Cómo maquillarse en verano

Productos como los labiales pueden ser utilizados a lo largo de todo el año, pero conviene adaptar el color a la temporada para conseguir que tu piel luzca bonita sin importar las altas temperaturas.



La humedad y el calor nos hacen sudar más durante el verano, por lo que el resultado será una piel con más brillos y menos atractiva. Para conseguir un maquillaje natural y hacer que dure más, elige una base líquida ligera y sin aceites. Además, la base debe ser del mismo tono que tu piel, pero nunca más clara.



El corrector es fundamental para disimular ojeras, granitos o marcas de acné. No obstante, se recomienda que sea en polvo, crema o mousse, pues son los más indicados para controlar los brillos de la piel tan típicos de esta época.



Debes optar por una forma liviana de sellar el maquillaje, como por ejemplo los polvos sueltos, ideales para dar a tu rostro un aspecto ligero y fresco.



En tu maquillaje para verano no puede faltar el colorete, además es ideal para el verano ya que nos ayuda a acentuar el bronceado e iluminar el rostro. Puedes utilizarlo en polvos o en mousse, pero recuerda que no es bueno abusar de él, sobre todo si tu piel ya está bastante bronceada.



Para conseguir un maquillaje natural, utiliza colores nude y lucirás un rostro mucho más limpio, fresco y natural. Solo tienes que elegir sombras de colores claros y naturales similares al tono de tu piel, como los beige, corales, rosas pálidos…



Utiliza máscara de pestañas a prueba de agua por si quieres darte un paseo por la playa o la piscina, así como para soportar las altas temperaturas sin miedo a que tu look se estropee.



El último de los pasos para maquillarse en verano son los labios, los grandes protagonistas. Puedes utilizar brillos claros y de tonos nude, aunque también puedes apostar por tonos mucho más intensos como los rosas, naranjas o rojos, muy acordes con los meses calurosos. Pero no te excedas con el brillo

Errores que debes evitar con el maquillaje para verano

Es importante que tengas en cuenta algunos de los errores de maquillaje más comunes que podrían arruinar tu 'look'.

1. Maquillarte a medias

Un error habitual para conseguir un maquillaje natural es el de prescindir de la base de maquillaje, pero seguir utilizando eyeliner, colorete y barra de labios. Nuestra piel lucirá más saludable, eso sí, pero no nos favorecerá en absoluto.

2. Utilizar la misma base que en invierno

En invierno solemos necesitar bases que cubran más nuestro rostro, pero en verano podemos optar por bases algo más ligeras. Y si además tienen un SPF alto, mucho mejor. Tampoco te vendrá mal que sea un poco más oscura que en invierno, así se adaptará mejor a tu bronceado.

3. Prescindir de los productos waterproof

No recomendamos que te maquilles para ir a la playa. No obstante, en verano se suda bastante, así que los productos waterproof o a prueba de agua resultan indispensables si no quieres que el maquillaje se extienda por tu rostro. Sobre todo, el eyeliner y la máscara de pestañas, pero asegúrate de que tu desmaquillante podrá eliminarlos después.

4. Utilizar la misma crema hidratante que en invierno

Como hemos dicho, la piel suele ser más grasa en verano, de manera que si tu hidratante de invierno es demasiado pesada podrían salirte granitos si la utilizas en los meses de más calor. Opta por una hidratante más fluida y sin aceites para ayudarte a controlar la grasa.

5. Tus labios necesitan protección

Uno de los pasos para maquillarse más importante son los labios, y tendrás que cuidar muy bien de ellos, pues también se queman. Para evitarlo y mantenerlos hidratados durante todo el verano, es recomendable que uses bálsamos con SPF.

6. Olvidarse del cuello y el escote

En invierno solemos ir más tapadas y no hace falta maquillarnos el cuello y el escote, pero en verano sí deberías hacerlo para conseguir un maquillaje natural. De lo contrario, se notará mucho, así que basta con que difumines bien la línea de la mandíbula con la brocha y extiendas la base hacia la zona del cuello y el escote.

7. No limpiarnos bien el rostro

Otro de los pasos para maquillarse que no debes olvidar nunca es limpiar el rostro muy bien para eliminar no solo los restos de maquillaje, sino el exceso de salitre o cloro que pueden quedar adheridos. Además, si lo haces antes de maquillarte también, tu crema actuará mucho mejor.

8. Prescindir del primer

El primer es muy útil en invierno, pero en el maquillaje para verano se convierte en algo imprescindible. La razón es porque minimiza la apariencia de los poros, ya que en verano se dilatan más, y de las arrugas, por lo que el maquillaje permanecerá intacto durante más tiempo.

9. Delinear el párpado inferior

En invierno queda de maravilla, pero en verano buscamos un maquillaje más natural y ligero. Por ello, si delineas el párpado inferior por la línea de agua harás que el tamaño de los ojos disminuya, lo que aportará cierta dureza al rostro. Eso sí, opta por una buena máscara de pestañas.

