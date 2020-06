El desayuno es una comida fundamental, también en España. El aceite encima de unas rebanadas de pan recién tostadas y crujientes está presente en el 8% de los desayunos caseros españoles. Una cantidad baja para un producto que tiene tantos nutrientes esenciales.

La tostadora de pan es el electrodoméstico olvidado que solemos limpiar por fuera pero, ¿cuántas veces has limpiado una tostadora por dentro? Y no nos referimos solo a sacar la bandeja inferior del aparato para retirar las migas carbonizadas, sino a limpiar también las rejillas por si ha quedado alguna miga enganchada.

Si no lo haces, la próxima vez que la utilices puede que se terminen de quemar y produzcan algo de humo. Además, un error muy habitual es no vaciar la bandeja de las migas de forma periódica, pues podría llegar a incendiarse. ¿Cómo limpiar la tostadora? ¡Toma nota!

Cómo limpiar una tostadora por dentro

Lo primero que debes hacer cuando quieras limpiar la tostadora de pan es consultar el manual de instrucciones. Ahí vendrán recomendaciones especiales, pero, si no lo encuentras, no te preocupes, sigue paso a paso este tutorial sobre cómo limpiar la tostadora por dentro y por fuera.

Esto es lo que vas a necesitar:

Un paño que no deje pelusa

Agua y jabón neutro

Un cepillo de dientes

Sal gruesa

Bicarbonato

Vinagre

A continuación, sigue estas indicaciones para limpiar la tostadora y dejarla como nueva:

En primer lugar, desenchufa la tostadora para no llevarte un calambrazo mientras la limpias. Y asegúrate también de que esté fría.



Coloca un papel de periódico o algo similar sobre la encimera para que puedas recoger mejor las migas.



Lo siguiente es vaciar la bandeja de la tostadora de pan, sobre todo si no lo haces a menudo. Friega la bandeja con agua y jabón neutro y sécala bien antes de volver a colocarla.



Dale la vuelta a la tostadora para que caigan las migas de pan que hayan quedado atascadas sobre el periódico que hemos colocado. Quizás debas darle algún golpecillo para que caigan, pero con delicadeza.



A continuación, con un cepillo de dientes un poco humedecido, frota las paredes internas del electrodoméstico. Además, para eliminar la grasa y las migas pegadas puedes utilizar unos granos de sal gorda. Con este método, lograrás desprender las migas carbonizadas.



Tras aplicar la sal, sacude de nuevo con cuidado la tostadora y ponla boca abajo para desprender todos los restos. Asegúrate de que no quede sal en el interior, podría deteriorar la tostadora de pan.



Para limpiar el exterior de las tostadoras de pan no utilices productos abrasivos. Si es de plástico, con una mezcla de agua con bicarbonato aplicado con una esponja será suficiente. Si es de acero inoxidable, pulveriza la superficie con una mezcla de agua con vinagre y frota con un paño que no deje pelusa.

¿Cada cuánto tiempo debemos limpiar la tostadora?

Cuando limpies a diario la encimera de la cocina, aprovecha para pasar un trapo por el exterior de la tostadora, como hemos explicado antes. Así evitarás que se acumule la grasa y el polvo. Las migas deben ser retiradas una vez a la semana, tanto las de la bandeja como las que hayan quedado en las rejillas.

Una limpieza profunda es recomendable hacerla una vez al mes. Así, el pan tostado sabrá mejor y alargarás la vida de tu tostadora de pan. Nunca toques la tostadora con las manos mojadas ni introduzcas cuchillos, tenedores o pinzas metálicas, sobre todo cuando esté enchufada, además de ser peligroso podrías dañar su interior. Hay pinzas de madera diseñadas para este fin. Y no se te ocurra sumergir las tostadoras de pan en agua bajo ningún concepto, ni enchufada ni sin enchufar.

Tipos de tostadoras de pan

Antes de proceder a limpiar la tostadora, debemos saber de qué tipo es. Se puede decir que existen cuatro tipos de tostadoras, y las diferencias entre ellas son las siguientes:

De hojalata . Estas tostadoras de pan son muy antiguas y cuentan con unas rejillas que hay que exponer al fuego para calentar y tostar el pan.





. Estas tostadoras de pan son muy antiguas y cuentan con unas rejillas que hay que exponer al fuego para calentar y tostar el pan. Tradicionales . Cuentan con una ranura para introducir el pan, pero solo tuestan una cara cada vez, por lo que debemos voltear el pan para tostar ambos lados.





. Cuentan con una ranura para introducir el pan, pero por lo que debemos voltear el pan para tostar ambos lados. Horizontales . Son denominadas tostadoras planas y cumplen la misma función que las tostadoras de pan tradicionales. La principal diferencia es que tuestan el pan de manera horizontal, pero también tendremos que dar la vuelta a las rebanadas.





. Son denominadas tostadoras planas y cumplen la misma función que las tostadoras de pan tradicionales. La principal diferencia es que pero también tendremos que dar la vuelta a las rebanadas. Tostadora. Este tipo de tostadora de pan posee un horno y rejillas y las hay de diversos tamaños y diseños. Su principal peculiaridad es que tuesta el pan por ambas caras a la vez.

Mantenimiento de las tostadoras

No hay que esperar a que la tostadora dañe nuestros alimentos para limpiarla. Si realizas un mantenimiento de forma habitual no hallarás restos de pan carbonizado en tus tostadas. Y es que puede que no lo sepas, pero consumir restos carbonizados tiene sus riesgos.

Tanto los restos carbonizados como la comida quemada pueden producir enfermedades relacionadas con el cáncer. Por eso, te mostramos la lista con las sustancias más comunes que se pueden desarrollar en una tostadora de pan:

Aminas heterocíclicas

Acrilamida

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Productos de glicación avanzada

Los alimentos compuestos en su mayoría por carbohidratos, como el pan, contienen un aminoácido conocido como aspargina. Si tuestas el pan a altas temperaturas se produce una sustancia llamada acrilamida, que es una reacción entre el azúcar y los aminoácidos.

Esta sustancia es muy peligrosa, pues produce células cancerígenas y las expande por todo nuestro organismo. Por eso, consumir alimentos con restos de comida carbonizada no es nada recomendable para la salud. Recuerda limpiar la tostadora a menudo por tu bien y el de toda tu familia.

