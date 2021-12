En esta era tecnológica que nos ha tocado vivir, es muy complicado que los niños dejen las pantallas de lado para centrar su atención en otra cosa. No obstante, existen infinidad de actividades para disfrutar en familia, como los juegos de cartas típicos de España.

Jugar distintos juegos de cartas permiten desarrollar ciertas capacidades en los niños, como las habilidades sociales y el trabajo en equipo. Además, también ayudan a ejercitar la rapidez mental y la concentración. Por lo tanto, son una muy buena opción para divertiros todos juntos. ¿Quieres conocer la lista juegos de cartas más conocidos? ¡Sigue leyendo!

Lista juegos de cartas para toda la familia

1. El cinquillo

Para jugar a este juego de cartas solo necesitas una baraja de cartas española, y su funcionamiento consiste en ir alineando cada palo en orden hasta completar los cuatro. El reparto puede hacerse con siete cartas a cada jugador y dejar el mazo para ir robando, o se pueden repartir todas, como prefiráis.

Empieza el juego quien tenga el 5 de oros, pues la primera carta en iniciar cada palo siempre debe ser cinco, y los demás irán poniendo en orden las cartas empezando por el jugador de la izquierda. El siguiente jugador podrá colocar el seis o el cuatro de oros, o cualquier otro cinco. No se puede pasar el turno si tienes cartas para poder colocar, y ganará el primer jugador que consiga quedarse sin naipes.

2. El relojito

El relojito es otro de los juegos de cartas para los que solo necesitas una baraja española, y debe jugarse con rapidez para que sea divertido. Se deben repartir todas las cartas entre todos los jugadores y empezará aquella persona por la que se ha comenzado a repartir.

Por turnos, irán tirando una carta al centro en cada turno de modo que todos puedan verla, y deben hacerlo contando en el orden de la baraja: “Uno o as, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sota, caballo y rey”.

Al que le coincida la carta con lo que ha dicho, y siempre que el siguiente jugador se de cuenta, se llevará todo el montón acumulado. En cambio, si el siguiente jugador no se da cuenta pero el resto sí, será él quien se lleve el montón. Perderá quien más cartas tenga al finalizar la partida.

3. Carta corrida

Otra opción para jugar distintos juegos de cartas es ‘la carta corrida’, además gustará tanto a los niños que no querrán jugar a otra cosa. Para empezar, solo se necesita una baraja de naipes española y repartir solo una carta a cada jugador que solo podrá ver él.

El objetivo es quedarse con el número más alto, en este caso el rey, y comienza la partida quien esté sentado a la izquierda de la persona que haya repartido. Si mira la carta que le ha tocado y es muy baja, puede pedirle al jugador de su izquierda la suya para lograr conseguir una de mayor valor.

Cuando otro jugador quiere intercambiar su carta siempre debemos aceptar, excepto cuando el turno llegue al jugador que haya repartido. Como no puede cambiar su carta con nadie, tendrá la opción de levantar una sola carta del mazo o no, según su carta. Por último, todos levantan su carta y ganará aquel con el naipe de mayor número.

4. Mentiroso

La lista juegos de cartas continúa con el ‘Mentiroso’, y se necesitan tres participantes como mínimo además de una baraja española. Es un juego muy sencillo, pero para ganar, debes saber mentir mejor que los demás y quedarte sin cartas el primero.

Para empezar, reparte todos los naipes entre los jugadores y comenzar siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Puedes poner una carta o todas las que quieras en el centro de la mesa boca abajo, y decir en voz alta qué has echado. Puedes decir la verdad o no, por ejemplo, puedes dejar cuatro cartas y decir “cuatro reyes”, y esto puede ser o no cierto.

Entonces, el siguiente jugador decidirá si es verdad o mentira, de modo que si decide que es falso y las cartas coinciden con lo afirmado, el mentiroso se llevará las cartas. En cambio, si opina que es correcto, seguirá poniendo cartas sobre el montón hasta que alguien levante porque decida que es mentira. El que sea pillado mintiendo, se llevará todas las cartas que haya sobre la mesa.

5. Escoba

Para el último de nuestros juegos de cartas es esencial que los niños sepan contar bien y rápido, y también se precisa una baraja española con ochos y nueves incluidos. Se reparten tres cartas a cada jugador y se ponen cuatro cartas boca arriba encima de la mesa.

Cada jugador intentará sumar 15 puntos en total en cada turno entre las cartas que haya encima de la mesa y una de las que tenga en la mano. Quien alcance este número, debe colocar sus cartas al lado de la carta de la mesa boca abajo, y si se han utilizado todos los naipes que están en la mesa, se deben colocar boca arriba con una carta cruzada encima y el jugador dirá que ha hecho “escoba”.

Si no se suman los 15 puntos, el jugador dejará en la mesa una de sus cartas boca arriba acompañando a las otras cuatro. En cuanto al valor de cada carta, hasta el siete tienen su propia valía, la sota vale ocho, el caballo nueve puntos y el rey diez.

Por cada escoba que se consiga hacer se suma un punto extra, y también sumará un punto quien tenga el siete de oros, el que más cartas tenga y el que tenga más cartas del palo de oros. Si eres el que más sietes lleva, también te llevarás un punto, y en caso de empate, cada jugador se lleva un punto. ¿A qué esperas para jugar distintos juegos de cartas?

También te puede interesar...