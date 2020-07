Tras una primavera y comienzo de verano bajo las circunstancias excepcionales del estado de alarma y el confinamiento, llegó a nuestras vidas la "nueva normalidad". Una de las actividades que hemos recuperado es la de ir a la playa en tanto que nadie quiere perderse las playas más bonitas de nuestra Península Ibérica.

Hay que tener en cuenta que no se ha prohibido el uso de las playas en tanto que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas emitió un informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas por encargo del Ministerio de Sanidad y el ICTE, en el se establece una guía de uso de playas de todas las comunidades españolas. En este documento se dice que "actualmente no existen datos de la persistencia del SARS-CoV-2 en agua de mar" y que en el futuro "se debería hacer un estudio con el tiempo de planificación suficiente".

Sin embargo, si queremos realizar esta actividad, tenemos que tener en cuenta que ya no se puede como antes y por eso, aquí te contamos cómo ir a una playa en tiempos de coronavirus.

1. Llevar mascarilla

Las prohibiciones no han llegado a las playas, pero llevar mascarilla es la primera medida que necesitamos tener en cuenta a la hora de ir a una playa. Tenemos que recordar que tal y como apunta el Centro de Investigaciones Científicas "la principal vía de transmisión del virus es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos y el contacto de persona a persona, por lo que deben mantenerse las recomendaciones generales relativas a cualquier otro lugar”. Esto quiere decir que a la hora de ir a la playa tenemos que mantener la distancia de seguridad y llevar la mascarilla puesta. Si bien es cierto que anteriormente el uso de la mascarilla no era obligatorio, recientemente se ha implantado como necesaria en todos los espacios públicos.

En cualquier caso, no olvidemos cómo debemos llevar la mascarilla (que cubra boca y nariz) y que esta tiene una vida efímera. No sirve de nada acudir a la playa con una mascarilla que llevamos utilizando quince días. Lo responsable sería llevar una nueva y a poder ser, una quirúrgica desechable. Recordamos que la OMS ha establecido que las mascarillas de algodón pueden ser una fuente potencial de infección, ya que no son resistentes a los fluidos y pueden retener la humedad y contaminarse.

2. Lavarse o desinfectarse las manos

En segundo lugar, sería necesario lavarse o desinfectarse las manos en la medida de lo posible. Las autoridades tienen en cuenta de la complejidad existente con respecto a lavarse las manos estando en la playa, puesto que el propio lugar no suele disponer de zonas habilitadas para esto. Sin embargo, si tenemos a nuestro alcance una ducha o una fuente, sería necesario lavarse las manos frecuentemente. De la misma forma, debemos llevar con nosotros un gel hidroalcohólico y usarlo también varias veces a lo largo de la jornada en la playa.

3. Mantener la distancia de seguridad

El Ministerio de Sanidad recuerda que además de la mascarilla, la recomendación general es la de mantener la distancia de seguridad. El informe del Centro de Investigaciones Científicas establece que "la infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño, es muy poco probable", aunque advierte de que "estas actividades generalmente implican una pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social": En consecuencia, habría que tener aún más precaución con la distancia social y tratar de dispersarse a lo largo de la playa con una distancia de más de dos metros entre grupo y grupo.

El ejemplo mundial de una playa de España

Curiosamente, en España estamos dando ejemplo de cómo se debe ir a la playa de forma de adecuada para evitar los contagios por COVID-19. Concretamente, la playa gaditana de Chipiona se ha convertido en viral por ser un ejemplo mundial por el comportamiento excepcional de sus usuarios.

El canal británico de noticias de Sky, SkyNews ha difundido una imagen en la que se puede ver que en esta playa existe una línea de sombrillas y toallas separadas con la distancia de seguridad necesaria. Además, se puede ver que la gente que pasea por la playa lo hace junto al mar respetando las normas de prevención. Todo un ejemplo de cómo hay que mantener la distancia social. En consecuencia, se anima a la ciudadanía a participar del turismo nacional, pero siempre de una forma responsable.