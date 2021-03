Las torrijas son un postre tradicional típico de Semana Santa en España, una deliciosa receta que ha permanecido en la gastronomía española generación tras generación. De hecho, en la actualidad continúa siendo uno de los dulces estrella de estas fiestas, por eso te mostramos cómo hacer torrijas caseras.

Todos conocemos las torrijas tradicionales, aunque en los últimos años han sufrido algunas variaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. De este modo, podemos encontrar desde las típicas torrijas elaboradas con leche o vino, hasta las más innovadoras con chocolate, miel o natillas. ¡Descubre cómo hacer torrijas caseras: la receta tradicional!

Receta casera de torrijas de Semana Santa

Aunque es difícil hacer torrijas caseras como las de nuestra madre o abuela, es posible conseguirlo si dedicas el tiempo necesario para prepararlas. Además, los ingredientes son muy fáciles de conseguir, así que no tienes excusa con los pasos que te mostramos a continuación para elaborar tus torrijas en Semana Santa.

En cualquier caso, hacer torrijas caseras no te llevará más de 20 minutos, pues se trata de una receta rápida y sencilla para sorprender a tus comensales estas fiestas. Y sin más dilación, pasamos a mostrarte la receta casera de torrijas de Semana Santa. ¡Toma nota!

Ingredientes:

1 barra de pan (mejor si es del día anterior)

600 ml de leche

3 huevos

Canela en rama

Canela en polvo

100 gramos de azúcar

Aceite de oliva

Preparación:

1. Para hacer torrijas caseras, lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir la leche en un cazo con el azúcar y 2 ramas de canela. Mientras tanto, corta la barra de pan entera en rebanadas de unos 2 cm de grosor.

2. Lo ideal es que el pan sea del día anterior para que tenga más consistencia y no se nos deshaga al rebozarlo en la leche y el huevo. También puedes utilizar un pan especial para hacer torrijas caseras, aunque no pasa nada si el pan es del mismo día o escoges el pan que compras siempre. Lo que tendrás que controlar es que no se deshaga cuando lo sumerjas en la leche. Por lo tanto, cuanto más blando esté el pan, menos tiempo tendrá que estar sumergido en la leche.

3. Una vez que tengas las rebanadas de pan cortadas, y la leche con la canela y el azúcar haya llegado a ebullición, pasamos a rebozar el pan. Para ello, pon la leche en un plato hondo para mojar después el pan y prepara otro plato hondo donde tendrás que batir los tres huevos.

4. A continuación, pon a calentar una sartén grande con aceite de oliva a fuego medio-fuerte. Así, las torrijas se harán más rápido y evitarás que empapen demasiado aceite. Cuando el aceite esté caliente, es el turno de rebozar las rebanadas de pan.

5. Primero, pasa las rebanadas de pan por la leche, pero no las pongas todas de golpe, mejor hacerlo poco a poco para que se mojen bien. Recuerda que el tiempo que tiene que estar el pan en la leche dependerá de la dureza del pan.

6. Cuando las rebanadas de pan estén blanditas (pero sin que lleguen a desmenuzarse), tendrás que pasarlas una a una por el huevo batido. Justo después, ponlas en la sartén con el aceite caliente para que se vayan friendo.

7. Una vez que estén doradas por ese lado, dales la vuelta y espera hasta que se doren también por el otro lado.

8. Saca las torrijas a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso aceite antes de pasarlas por el azúcar.

9. Por último, en cuanto las torrijas se hayan escurrido, pero sin que lleguen a enfriarse, aplástalas un poco con una espátula y espolvoréalas con un poco de azúcar y canela en polvo. Si no te gusta la canela, ponles solo azúcar y… ¡A disfrutar de tu receta casera de torrijas de Semana Santa!

Trucos para hacer torrijas caseras

Teniendo en cuenta que cada uno cocina a su manera, incluidas nuestras abuelas, habrá tantas recetas de torrijas en Semana Santa como abuelas en España. No obstante, hay ciertas recomendaciones que siempre debes tener en cuenta a la hora de hacer torrijas caseras perfectas. ¡No te las pierdas!

El pan es un alimento muy versátil, incluso duro podemos utilizarlo para elaborar cientos de recetas dulces o saladas. Como te hemos indicado antes, en la actualidad se vende un pan especial para hacer torrijas caseras, ya que es más ancho y esponjoso, por lo que las rebanadas serán un poco más gruesas de lo normal. No obstante, y como te hemos comentado, puedes utilizar cualquier tipo de pan, incluso el pan brioche.

También puedes aromatizar la leche con canela y limón, y hay gente que utiliza una vaina de vainilla. Sin embargo, puedes ponerle solo azúcar si no te gustan estos sabores. También podrás prescindir del azúcar en la leche y espolvorearla al final en las torrijas después de freírlas. En lo que sí coinciden casi todas las abuelas, es en que la leche esté templada antes de mojar el pan para evitar que se desarme.

Si te animas y te gusta, puedes añadir un chorrito de Oporto, vino moscatel u otro vino dulce a la leche para lograr un sabor peculiar.

El aceite puede ser especial para freír, pero si utilizas aceite de oliva aportará a tus torrijas un sabor muy especial.

Nuestro último consejo es que esperes a que se enfríen tus torrijas de Semana Santa antes de comerlas. Incluso estarán más ricas de un día para otro, pues el azúcar habrá formado ese almíbar tan característico encima de las torrijas. Y ahora que sabes elaborar esta deliciosa receta casera de torrijas de Semana Santa, ¿a qué esperas para prepararlas? ¡Te encantarán!

