Operarse la nariz para cambiar su tamaño se ha convertido en una de las cirugías más demandadas en España. Y es que la nariz es uno de los elementos del rostro con los que muchas personas pueden no estar satisfechas. Es una característica muy distintiva de cada ser humano, pero no es lo mismo tener una nariz pequeña que una grande, y a los que se encuentran en esta última situación les gustaría cambiarla.

Trucos para reducir el tamaño de la nariz

Si eres una de esas personas a las que se les podría decir aquello que decía Quevedo de: "Érase un hombre a una nariz pegado", te traemos buenas noticias. Además de una intervención quirúrgica, existen muchos trucos que harán que tu nariz se vea más pequeña. ¡Descúbrelos!

1. Maquillaje

Un maquillaje adecuado es una de las formas más comunes de crear la impresión de que tu nariz es más pequeña. Requiere algo de tiempo y conocimientos de maquillaje, pero los efectos son impresionantes. Además, hay que considerar los distintos tipos de nariz.

Lo primero que debes hacer es aplicar un maquillaje que sea un poco más oscuro o más claro que el tono natural de tu piel. Es indiferente si utilizas maquillaje en polvo o en crema, pero el primero es la mejor opción para los principiantes, ya que es más fácil de aplicar y la mezcla es más suave.

Elige una sombra de ojos mate o un maquillaje especial para contornear y resaltar, pero nunca uses nada brillante. Las sombras también deben ser dos o tres tonos más oscuros que el tono natural de tu piel. Sin embargo, cuando elijas el marcador debes hacer todo lo contrario, debe ser dos o tres tonos más claros que el de tu piel.

Ten en cuenta el tono de tu piel, pues las sombras de contorno y resaltado también deben coincidir con él. De lo contrario, creará una impresión antinatural. Comienza siempre a aplicar el maquillaje con una base para el contorno del maquillaje, la cual debe coincidir a la perfección con el tono de tu rostro.

El siguiente paso para disimular una nariz aguileña sería aplicar el marcador. Para ello, dibuja una línea delgada en el centro de la nariz con un pincel en ángulo. Hazlo bien, ya que si la línea te queda demasiado gruesa conseguirás la impresión de que tu nariz es más ancha. Comienza a dibujar la línea desde la parte superior de la nariz y continúa hasta la punta.

Ahora, toma un pincel o esponja y pásala por la mitad de la nariz a ambos lados de la línea de resaltado. Por otro lado, si tu nariz es demasiado ancha puedes hacerla más estrecha ópticamente mediante el uso de una sombra. Coge un pincel en ángulo y dibuja la sombra desde las esquinas internas de los ojos hasta la punta de la nariz. Mezcla la sombra con un pincel de fusión hacia arriba y si tus fosas nasales son demasiado anchas, pon sombra también a ambos lados de tu nariz.

Si tienes la nariz demasiado larga, aplica la sombra debajo de la punta de esta. Conseguir el maquillaje perfecto no es fácil, así que no desistas si tus primeros intentos no resultan exitosos, con la práctica lograrás una nariz pequeña en tan solo unos minutos.

2. Ejercicios de nariz

Puedes cambiar la forma de tu nariz aguileña haciendo ciertos ejercicios de forma regular. Uno de ellos es el siguiente: presiona ambos lados de la nariz con los dedos índices y espira con fuerza, pero sin exagerar. Para obtener mejores resultados, aplica un poco de presión en la parte inferior a ambos lados de las fosas nasales. Con este ejercicio también puedes prevenir la flacidez de la nariz.

Para acortar un poco la nariz, también puedes hacer el siguiente ejercicio: coloca el dedo índice en la punta de la nariz y presiona con suavidad al mismo tiempo que aplicas presión sobre el dedo con la nariz.

Los ejercicios de respiración durante la práctica del yoga también pueden otorgarnos excelentes resultados. Para ello, siéntate en una posición cómoda, bloquea una de tus fosas nasales e inhala a través de la otra, manteniendo esta posición durante cuatro segundos. Después, bloqueando la otra fosa, exhala al mismo tiempo que liberas la fosa nasal que tenías bloqueada. La respiración profunda es un ejercicio fundamental no solo para la forma de la nariz, sino también para todo el cuerpo.

Este otro ejercicio fortalecerá los músculos de su nariz, lo que le dará un aspecto más nítido: consiste en mover la nariz manteniendo al mismo tiempo la cara tan quieta como sea posible. También puedes estrechar y moldear distintos tipos de nariz con un suave masaje, algo que también puede ser útil si sufres dolores de cabeza. Masajea con movimientos circulares comenzando desde el puente, luego la punta y termina en los lados.

Otra opción para moldearla y conseguir una nariz pequeña es apretarla, pues sus cartílagos son bastante blandos y se pueden modificar distintos tipos de nariz. Solo tienes que mantenerla en la posición deseada durante unos dos minutos varias veces al día.

Debes ser paciente y hacer los ejercicios con regularidad para que sean efectivos, pero no deben durar más de cinco minutos. Recuerda también relajar el resto de tu cara mientras realizas estos ejercicios y evita arrugar la frente.

3. Céntrate en diferentes elementos de su cara

Existen muchos tipos de nariz, así que si no te gusta la tuya puedes probar a resaltar otros aspectos de tu rostro, así no prestarán atención a tu nariz aguileña. Una opción es aplicar en tus labios una barra de labios de color brillante o audaz.

Tu peinado también es importante. Si no quieres que la gente te mire la nariz, intenta atraer su atención hacia el cabello rizado y alborotado. Tampoco separes el cabello en el centro de la cabeza, pues resaltarás la parte central de la cara. Prueba las líneas laterales y agrega algo de volumen al cabello en la parte posterior de la cabeza.

Evita los peinados que centran la atención sobre tu nariz o la hagan parecer más grande, como el pelo liso, las coletas apretadas o los cortes rectos. También es importante escoger los accesorios adecuados, como un collar brillante o unos aros grandes. Los sombreros también son una buena opción si utilizas gafas, pero elígelos con los marcos grandes, harán la nariz pequeña ópticamente.

También te puede interesar...