En España, la Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada año por estas fechas, decorar la casa es una de las prioridades de todos los que aman esta festividad. El árbol de Navidad no puede faltar (o, el belén), las luces son imprescindibles y el Papá Noel en la ventana es un extra para que la magia esté presente en tu hogar.

Pero, ¿y qué pasa con la tradición de colgar las botas navideñas en la chimenea? ¿Nos hemos olvidado de eso porque no tenemos chimenea? Una bota de navidad puede ponerse en cualquier rincón de tu hogar no es necesario que se ponga junto al fuego, pero sí que es imprescindible para que Santa Claus deposite ahí nuestros regalos a cambio de los correspondientes caramelos.

¿No tienes botas navideñas? No te preocupes, no pongas un calcetín cualquiera ni te pongas a buscar tienda por tienda uno que te encaje. Aquí vamos a explicarte paso a paso cómo hacer una bota de navidad. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

¿Qué necesitas para fabricar tu propia bota de Navidad?

No pienses que vamos a mencionarte elementos que no puedas encontrar a la primera en un bazar. Queremos simplificarte la vida y por ello hemos buscado elementos que, incluso, podrías tener en casa. Pero, antes de darte la lista, ten en cuenta que necesitarás un patrón o un dibujo de una bota de Navidad. Puedes hacerlo tú o descargarlo de internet e imprimirlo ¡hay un montón por ahí rondando! Ahora sí, esto es lo que necesitas:

Patrón o dibujo de la bota de Navidad que quieras hacer.

Fieltro de color rojo y blanco. Si no tienes también puedes usar terciopelo.

Tela de borrego blanca que puede ser sustituida por bolas de algodón.

Aguja e hilo. No hace falta que sepas coser, las puntadas serán sencillas.

Silicona caliente. Si no tienes pistola, puedes usar una cola apta para telas.

Tijeras. Si haces tu bota de Navidad con niños, procura tener bien controladas las tijeras.

Cinta para colgar la bota de Navidad en cualquier lugar.

Primer paso: dibujar el patrón

¿Pensabas que te íbamos a dejar solo ante el peligro? Si finalmente decides hacer tú mismo el patrón tendrás que coger una cartulina grande (del tamaño que quieras hacer tu bota de Navidad) y en ella dibujar la bota.

Procura separar las partes por colores. Es decir, limita la zona que irá con fieltro blanco y la parte que irá con fieltro rojo. Un truco es coger un calcetín grande de esos calentitos para invierno y copiar un poco la forma encima de la cartulina. Una vez dibujada la bota, recorta dos unidades y reserva.

Pasa el diseño al fieltro

Ahora necesitas tener a mano una tiza para tela o un rotulador que pinte bien encima del fieltro. Pero antes, tendrás que ayudarte con unos alfileres para colocar la guía encima del fieltro y que te sea más fácil marcar sin moverte. Primero, marca la forma en el fieltro rojo y recorta.

Para el otro lado del calcetín de Papá Noel, tendrás que girar la plantilla (más que nada por si usas rotulador para que no queden marcas una vez cosida la bota de Navidad). ¿Tienes ya ambos lados de la bota? Pues, ahora te toca unirlas y te contamos cómo a continuación.

Es hora de unir las dos partes

Si tienes dotes de costura, no lo dudes y cose ambos lados de la bota. Pero, si no sabes ni cómo enhebrar una aguja, lo mejor será que cojas la cola o la silicona y pegues ambas partes. Debes hacerlo con mucho cuidado y del revés porque después le daremos la vuelta (como a los calcetines) para que no se vean las costuras o las siliconas.

Cuando tengas ambas partes unidas y le hayas dado la vuelta es hora de añadir la cinta para que luego puedas colgar tu bota de Navidad en cualquier lugar. Ponla en la parte de arriba, puedes unirla con cola. No te preocupes si se ve la unión porque luego irá tapada con la parte blanca de la bota de Navidad.

Vamos con la parte blanca de la bota de Navidad

Te hemos adelantado que necesitarías fieltro blanco, pero también puedes usar tela de borreguito o algodón. Lo dejamos a tu elección. Lo único que tienes que hacer ahora es recortar de la plantilla la parte blanca (esa que te dijimos que delimitaras).

Ponla encima del fieltro blanco y haz los mismos pasos que con la zona roja. Es decir, marca con un rotulador y recorta. Ahora solo tienes que pegarla encima del fieltro rojo con ayuda de un poco de cola.

Un poco de imaginación para perfeccionar

Ya tienes tu bota lista para ser colgada. Pero, aún no has terminado del todo. Para divertirte un poco más, puedes añadir más adornos a tu bota de Navidad. Cascabeles, copos de nieve, estrellas, una hebilla negra, una cenefa dorada… ¡Las posibilidades son infinitas!

Si fabricas tus botas navideñas con los niños, deja esta parte para ellos, se divertirán y lo pasarán en grande. Pero, sobre todo, estarán entretenidos y tú podrás hacer otras cosas mientras tanto.

¿Qué te parece? ¿A que es fácil y rápido hacer tus propias botas Navideñas? Además, piensa que no es necesario que compres materiales, podrías hacerlo igualmente con telas viejas que tengas por casa para reciclarlas y contribuir a un mundo más sostenible.

También te puede interesar...