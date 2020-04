Quizás es una pregunta que te has formulado alguna vez. Puede que alguien te haya dicho que lo haces y quieras saber por qué, o tú has oído hablar a tu pareja o a tus hijos en sueños y tengas curiosidad por saber por qué ocurre. Tranquilo, en realidad casi todos lo hemos hecho alguna vez. Es un trastorno del sueño llamado somniloquia e implica hablar dormidos de manera inconsciente.

Qué es la somniloquia

Como hemos dicho, la somniloquia es un trastorno que nos hace hablar en sueños, pero no suele considerarse peligroso. Existen distintas formas de hablar dormido. Por ejemplo, hay quienes balbucean palabras ininteligibles mientras que otros son capaces de pronunciar frases totalmente comprensibles. Incluso llegan a hilvanar un discurso completo muy coherente, respondiendo hasta preguntas que se les formulan estando dormidos.

Hay quienes hablan de manera espontánea y sin necesidad de ningún estímulo, y los hay quienes lo hacen motivados por otra persona. Pero lo más curioso es que, en muchas ocasiones, nuestra voz puede sonar algo diferente a la que tenemos cuando estamos despiertos, algo que puede asustar mucho a la persona que nos está escuchando. No hay que confundir la somniloquia con la apnea del sueño, un trastorno común que ocurre cuando la respiración se interrumpe o se hace muy superficial mientras duermes. Aunque es posible que los dos trastornos puedan aparecer juntos.

Sin embargo, no tienes por qué preocuparte, hablar dormido es un fenómeno muy extendido, sobre todo en niños y en el género masculino. De hecho, se estima que entre un 50 y un 80% de los niños y adolescentes ha hablado en sueños alguna vez. Es una tendencia que va desapareciendo con el paso de los años, aunque hay adultos que también lo hacen.

Hablo dormido, ¿qué significa?

Por lo general, el contenido de lo que hablamos estando dormidos suele ser azaroso, y a veces dura muy pocos segundos, por lo que es posible que no haya tiempo de comprender lo que ha dicho la persona en cuestión. En cambio, otras veces el contenido se puede corresponder con experiencias diurnas, tanto pasadas como presentes, que quizás nos inquieten o sean consecuencia de una situación de estrés.

La persona que escucha una somniloquia se esfuerza por comprender el sentido de lo que hablamos dormidos. Pero en realidad, puede no tener ningún significado o ser una manifestación del inconsciente que no tiene por qué ser un fiel reflejo de lo que uno piensa o siente cuando está despierto.

De este modo, recuerda que tanto los sueños como la somniloquia no son siempre una manifestación de nuestros deseos, a veces son pedazos de nuestro día a día que surgen durante el sueño. Lo más normal es que no tenga ningún sentido lo que hablo dormido, así que no pongas mucho empeño en buscar el significado de esas palabras.

¿Por qué hablo dormido?

Una persona puede hablar en sueños en cualquier momento de la noche, aunque lo más común es que lo haga en las fases más profundas del sueño. Por eso, es más normal que hablen a primeras horas de la noche, pues a medida que pasa el tiempo el sueño se hace cada vez más ligero.

La somniloquia puede ir acompañada de apnea del sueño, como hemos dicho antes, y suele producirse durante la fase REM. En esta fase se lleva a cabo lo que se conoce como sueño paradójico, un fenómeno en el que la actividad cerebral es muy intensa y tenemos los sueños más vívidos. Es aquí donde se produce la desconexión muscular para evitar así que nos hagamos daño, de manera que lo más habitual es que se desconecten también los músculos faciales y las cuerdas vocales estén inactivas. Pero, aun así, podemos pronunciar alguna palabras durante el sueño en voz alta.

También es usual hablar dormidos durante los sueños transitorios, es decir, las ensoñaciones características de ese momento en que no estamos dormidos del todo, pero tampoco estamos despiertos. Ahí todavía no se ha producido la desconexión muscular y por eso podemos expresar algunas frases dormidos. Puede existir un componente genético para la somniloquia, igual que para la apnea del sueño. Además, también puede estar vinculado a otros trastornos del sueño, como el sonambulismo, los terrores nocturnos o la propia apnea del sueño.

Sin embargo, algunos factores pueden agravar este trastorno o hacerlo más frecuente, como los grandes períodos de estrés, la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol y drogas, la fiebre, la escasez de sueño… Además, cuando dormimos en un entorno que no nos resulta familiar aumentan las posibilidades de hablar en sueños.

Cómo tratar la somniloquia

Como hemos dicho, si hablo dormido no es un problema grave y no tiene tratamiento, aunque puede resultar preocupante decir algo embarazoso mientras se está dormido. Quizás esto pueda generar miedo a dormir con alguien, algo que podría ser una dificultad en una relación de pareja.

No obstante, si este problema sigue apareciendo después de los 25 años deberías consultar con un psicólogo, pues puede ser un síntoma de otros problemas. Podría estar generado por estrés, ansiedad o depresión, siendo necesario trabajar sobre ello para conseguir un sueño más reparador.

Puedes probar con unos hábitos reconfortantes antes de ir a dormir, como escuchar música relajante o tomar un baño de agua caliente. Acuéstate más o menos siempre a la misma hora y asegúrate de que tu habitación sea ideal para tener un sueño tranquilo. Y por supuesto, no tomes sustancias estimulantes antes de irte a dormir.