En España llega el verano, y con ello, los viajes (dentro de los límites que permiten las restricciones a causa de la COVID-19). Por eso, después de haberte contado "tips" básicos del verano, por ejemplo, cómo evitar la sudoración excesiva, ahora vamos a ayudarte a hacer la maleta correctamente. A nadie le gusta que la ropa se arrugue cada vez que tenemos que hacer la maleta. Sin embargo, hay prendas que tienden a arrugarse con más facilidad, sobre todo dentro de una maleta y al mezclarla con otras prendas de ropa. Por suerte, existen trucos para que no se arrugue la ropa en la maleta. ¿Quieres conocerlos?

Si tienes que salir pronto de viaje y necesitas llevar equipaje, no consientas que acabe la ropa arrugada en la maleta. Con los siguientes trucos, podrás evitar que la ropa se arrugue en la maleta, así podrás lucir de forma impecable. ¡Comenzamos!

Trucos para que no se arrugue la ropa en la maleta

1. En primer lugar, para evitar que la ropa se arrugue en la maleta, algo fundamental es que escojas prendas confeccionadas con una tela elástica. Por ejemplo, el lino tiende a arrugarse con mucha facilidad, por lo tanto, es un material que debes evitar o el trayecto hará que quede totalmente arrugado. Lo mejor es optar por ropa de nylon o poliéster, pues son materiales que apenas se arrugan, así que son materiales perfectos para incluir en tu maleta.

2. Igual de importante que escoger la ropa adecuada para el viaje, lo es utilizar una maleta apropiada donde tus prendas puedan adaptarse a la capacidad de la misma. Por ejemplo, si debes usar una maleta pequeña, no puedes llevarte medio armario porque te faltará espacio, entonces terminarás metiéndolo todo de cualquier manera y la ropa arrugada en la maleta será inevitable. Por lo tanto, no fuerces la maleta, mejor elabora una lista con lo imprescindible nada más y llévate solo lo justo y necesario para evitar que la ropa se arrugue en la maleta y acabe estropeándose.

3. Otro de los trucos para que no se arrugue la ropa en la maleta es utilizar bolsas de plástico grandes como las que utilizan en las tintorerías. El truco está en colocar las prendas con más tendencia a arrugarse dentro de estas bolsas. Pero no pongas más de una pieza por bolsa, de lo contrario, terminarán arrugándose igualmente. El plástico hará que la ropa se deslice, por lo que podrá moverse evitando la ropa arrugada en la maleta.

4. Otro buen truco para evitar que la ropa se arrugue en la maleta, y también de ahorrar espacio, es colocar en los huecos que queden libres prendas pequeñas como ropa interior o calcetines. De esta forma, conseguirás que la ropa quede mejor fijada dentro de la maleta para que no se arrugue tanto.

5. Para guardar camisas en una maleta, es esencial que las dobles bien. Para ello, abrocha primero los botones y dobla después la camisa como lo harías con una camiseta. Ten mucho cuidado también al colocarla, procurando que otros artículos no aplasten el cuello.

6. Por último, si a pesar de haber seguido todos estos trucos para que no se arrugue la ropa en la maleta llegas al hotel y tu ropa está arrugada, hay un método que podría ayudarte a estirarla y que las arrugas parezcan menos profundas. Consiste en llenar un bote con pulverizador con un poco de agua. A continuación, cuelga la prenda en una percha y rocía donde tenga arrugas con un poco de agua. Después, frota la zona con cuidado con un cepillo especial para ropa y deja que se seque bien. La arruga se habrá disimulado y tu ropa lucirá mucho mejor.

Cómo ahorrar espacio para evitar que la ropa se arrugue en la maleta

Cuando vamos a viajar, siempre es conveniente llevar la maleta lo menos cargada posible. Sobre todo, si vas a moverte mucho o piensas comprar regalos y necesitas algo de espacio. Presta atención, te mostramos cómo ahorrar espacio para evitar ropa arrugada en la maleta.

1. Pon en la maleta solo lo imprescindible, es decir, solo lo que sea realmente necesario. Puede que te resulte de ayuda elaborar una lista los días previos al viaje para no olvidarte nada ni llevar cosas de más.

2. Aunque no lo parezca, psicológicamente parece que una maleta no está lista hasta que no se ha llenado del todo. Por lo tanto, si utilizas una de menor tamaño en lugar de una demasiado grande, acabarás metiendo menos cosas y también reducirás su peso.

3. Infórmate bien antes de ir al lugar donde vayas a alojarte, ya que puede ser que allí tengan algunas cosas que tenías pensado llevarte, como sábanas, toallas o un secador de pelo.

4. Consulta la climatología para no tener que llevarte medio armario, así podrás acomodarte al tiempo. Por ejemplo, si es verano, con que te lleves una chaqueta por si refresca será suficiente.

5. Si te gusta comprarte ropa de recuerdo cuando viajas, debes tenerlo en cuenta para no llevar tantas prendas.

6. También puedes optimizar espacio en la maleta metiendo dentro de los zapatos, por ejemplo, cosméticos o calcetines.

7. Aunque no lo creas, doblar bien la ropa es fundamental, pues cuando está arrugada suele ocupar mucho más espacio. Así que bien doblada y aplastada dispondrás de más hueco y, por supuesto, es otra forma de evitar que la ropa se arrugue en la maleta.

8. Parece obvio, pero por si acaso te lo recordamos: llévate productos de higiene en recipientes pequeños, ya que los grandes ocupan demasiado espacio. Por ejemplo, puedes optar por los típicos sobres de champú y gel que suelen regalar en los hoteles. Con este sencillo acto, conseguirás ahorrar más espacio y no te encontrarás la ropa arrugada en la maleta.

9. Por último, en caso de que viajes con alguien más, podéis poneros de acuerdo para llevar algunas cosas en común, así no estarán repetidas y tendréis más espacio disponible en la maleta. ¡Buen viaje!

También te puede interesar...