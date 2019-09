Si lo que queremos es tener pareja, pero no encontramos a nadie que de verdad haya sido el candidato perfecto, aquí tenemos unos cuantos trucos y consejos, unos más prácticos y otros más románticos para saber cómo encontrar una pareja.

¿Por qué no encontramos pareja?

Hoy día hay muchísimas posibilidades de encontrar pareja, ya que gracias a Internet y las redes sociales, la forma de relacionarnos ha cambiado una enormidad, y ya no hay excusa, al menos para intentarlo.

Quizás tengamos un problema de timidez, que nos impide ir mucho más allá de las relaciones sociales más superficiales, o ya tenemos nuestra zona de confort, formada por nuestro círculo de amigos más íntimos, y la familia, todos tienen pareja y nosotros no queremos más. También la falta de tiempo, o simplemente la falta de interés por renunciar a nuestro estatus de single. Quizás otro motivo haya sido una ruptura sentimental que nos ha provocado ser más cautelosos a la hora de plantearnos volver a interesarnos por alguien. Ya tratamos este tema en cómo superar una ruptura sentimental.

Pero si algo nos dice nuestro interior es que nos gustaría volver a disfrutar de una pareja y de la sensación única de volver a enamorarnos, encontrar pareja en la actualidad puede ser mucho más fácil que hace algunos años, y en muchas ocasiones, todo depende de nuestra voluntad de hacerlo.

Cambiar la forma de enfocar algunas cosas cotidianas para encontrar pareja

Si no salimos mucho de casa, es evidente que así va a ser difícil encontrar pareja. Si nos apetece cambiar de entorno y de ambiente para encontrar pareja, lo mejor es socializar lo más posible.No solo se trata de quedar con nuestro grupo de amigos, sino de buscar tiempo para conocer gente nueva. Hay miles de planes que podemos hacer: desde apuntarnos a alguno de los gimnasios a nuestra disposición, o a una ONG, o a grupos donde se fomentan nuestras inquietudes en nuestro tiempo libre (visitas culturales, viajes, etc.).

Aumentar la autoestima y dejar de pensar en negativo son dos facetas psicológicas que ayudan mucho, a la hora de tener relaciones de pareja. Si nuestro problema es nuestro autoestima, te compartimos un post sobre cómo subir la autoestima con ejercicios de autoayuda. Algo importantísimo es nuestro propio cuidado, dedicar tiempo a nosotros mismos puede reforzar la autoestima. De esta manera, podremos salir a conocer gente con una seguridad y una alegría que harán que, posiblemente, atraigamos las miradas.

Cuidar nuestro aspecto físico, arreglarnos y estar a gusto con nosotros mismos ayuda bastante a encontrar pareja. Si nos gustamos a nosotros mismos, con toda probabilidad tendremos más oportunidades de gustarle a los demás.

Cómo encontrar pareja estable: algunos trucos y consejos

En ocasiones, podemos no estar dispuestos a emplear nuestras habilidades sociales para encontrar una, y después otra, y otra, hasta que demos con la que encaje. Si lo que queremos es encontrar pareja estable, que quien busquemos tenga más probabilidades en convertirse en alguien duradero, hay una serie de cuestiones que debemos plantearnos.

Si ya tenemos pareja con quien en realidad no tenemos nada serio, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que no es la persona que nos gustaría a nuestro lado, o bien se ha acabado el amor, lo mejor es ser franco y mostrarle cuáles son tus intenciones. Puede que salga corriendo porque sea alérgico al compromiso, o bien que quiera lo mismo que nosotros. Si, para nuestra fortuna, nos encontramos en el segundo caso, es necesario que conozcamos muy bien a la persona con quien pretendemos tener una estabilidad, para no pegarnos un patinazo o llevarnos la decepción de nuestras vidas. Conocerse bien es una de las claves para poder encontrar una pareja estable, y tener unas prometedoras posibilidades de futuro. El flechazo instantáneo, desde luego, no existe.

Una vez que hayamos comenzado una relación más seria y con más posibilidades de alcanzar un nivel de compromiso, es importante compartir objetivos de vida: qué nos gusta, nuestros intereses, nuestra forma de vivir y de sentir. Puede que los polos opuestos se atraigan, pero las personas que mejor se complementan, tienen más posibilidades de formar una pareja estable con muchos años de futuro por delante.

Una vez que, con nuestra pareja, tenemos esa seguridad de que los dos buscamos estabilidad, el cariño, el respeto, los cuidados mutuos y la complicidad, son aspectos importantísimos para hacer que esa pareja funcione de verdad y sea nuestro compañero a lo largo de los años. No debemos olvidarnos de que lo cotidiano, el pequeño detalle, es lo que verdaderamente importa.

Cómo encontrar pareja por Internet

Hay una serie de plataformas casi mundialmente conocidas, como Meetic, Edarling, Be2, etc., y todas son serias, profesionales, y funcionan muy bien. Son el nuevo concepto de las antiguas agencias matrimoniales. Tan solo tendremos que rellenar unos datos personales y por supuesto autorizar su uso. Nos harán un test de aficiones y rasgos de carácter, para que de esta forma puedan encontrar parejas que puedan encajarnos, y no tardaremos mucho en recibir mensajes de candidatos con afinidad y similitudes a nuestro perfil.

Al principio, y en algunas plataformas que quieren captar clientes, las primeras citas son gratuitas, y luego deberemos pagar una cuota para poder seguir en estas plataformas. Por qué no probar con grupos en facebook, por ejemplo. Si nos damos de alta en grupos que nos apetezcan por similitudes con nuestras aficiones, a lo mejor también es posible encontrar pareja cuando menos lo esperemos.