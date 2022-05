Los perros son una de las mascotas más habituales en las casas españolas. Motivos hay para ello, ya que son animales muy fieles que hacen una excelente compañía y que, además, pueden proteger las casas de ser necesario. Acertar al elegir entre las razas de perro es muy importante, porque no todas son iguales como tampoco lo es la personalidad de cada persona. Es decir, que dependiendo de cómo seas hay opciones mejores y peores.

A la hora de comprar o adoptar un perro (esto último es lo que recomendamos), hay varias cosas que siempre se deben tener en cuenta antes de dar el paso para que nada se interponga al disfrutar de tu mascota:

El perro es para siempre y en todo momento, por lo que esto es algo a valorar.

por lo que esto es algo a valorar. Tener una mascota supone un gasto asociado, como por ejemplo en la comida o las vacunas (y sin olvidar el veterinario).

como por ejemplo en la comida o las vacunas (y sin olvidar el veterinario). Tienen necesidades tanto físicas como emocionales, por lo que no se les puede tratar como a un mueble.

por lo que no se les puede tratar como a un mueble. Tu casa nunca será la misma por los ruidos y posibles pelos.

Pero, pese a todo esto, hacerte con alguna de las razas de perro que existen compensa completamente debido a que, el cariño que muestran siempre y los buenos ratos que hacen pasar, no tienen precio. Si lo tratas bien, se convertirá en un miembro más de la familia con total seguridad, y no querrás pasar todo el rato con él.

Las mejores razas de perro según tu personalidad

La elección como hemos dicho es importante, ya que no es lo mismo ser una persona poco activa que pasar todos los fines de semana de excursión por el campo (y si no se acierta, al propio perro le pasará una factura que puede convertirse en ansiedad y mal comportamiento asociado). Te dejamos las recomendaciones de rezas que te harán acertar con el perro que metas en casa para disfrutarlo al máximo.

Ideales para personas cariñosas y protectoras

Si eres muy familiar y sociable, debes elegir una raza que se adapte a estas características, ya que el perro no tiene que fallar cuando estás entre mucha gente pasando el rato viendo una serie o disfrutando de los juegos de mesa. Algunas de las razas que encajan con esto son los Jack Russell; Labradores Retriever; Golden Retriever; West Highland; Gran Danés; y, también, los Daschhund.

Jack Russell Terrier

Perfectos para los caseros y tranquilos

Pasar tiempo en casa es algo que les gusta a muchos, y en este caso las razas de perros que encajan son las que son muy tranquilas y que, además, no necesitan de un ejercicio intenso para estar tranquilos y sin dar sobresalto alguno (aunque salir a pasear les guste mucho). Las opciones que te recomendamos son estas: Pug; Basset Hound; Galgo; Yorkshire; Bulldog Inglés; y, además, los Bichón Maltés.

El carlino o doguillo (generalmente llamado pug)

Razas atractivas e inteligentes

Puede ser que una de las cosas que desees que tenga tu perro es que sea especialmente listo, para que, de esta forma, lo puedas educar bien. Además, generalmente estas razas suelen ser muy atractivas físicamente y no dan problemas de carácter -ya que son sociables y de baja intensidad cuando conocen a otros perros o personas-. Sin necesitar mucho ejercicio, no le hacen ascos a este. En este apartado destacan los Poodle; Perros de Aguas; Pomerania; Chihuahua; Fox terrier; galgo Afgano; y otra buena elección son los Shih Tzu

Caniche poodle

Razas activas y a las que les encanta jugar

Si no te gusta parar por casa más que lo imprescindible, ya que vas de un lado a otro constantemente, no temas porque hay razas de perros que se adaptan perfectamente a esta manera de ser. Generalmente, estas mascotas son fuertes y llenas de energía, y para nada tienen miedo a tener experiencias nuevas ya que son muy curiosos. Aquí vas a encontrar una gran cantidad de posibilidades debido a que, no hay que olvidar, que todos los perros descienden del lobo -por lo que estos rasgos los llevan muy dentro y acaban por salir antes o después-. Posiblemente, las mejores posibilidades que puedes encontrar son los Border Collie; Bóxer (los eternos cachorros); Bulldog Francés; Dálmata; Pastor Alemán; Labrador Retriever; Pitbull; Beagle; Cocker Spaniel; y, también son una muy buena elección, los Pointer.

Border Collie

Perros trabajadores, cariñosos y enérgicos

Aquí hay un poco de todo, pero hay algo que es característico en las razas que encajan en este apartado: todas ellas son de lo más tranquilas y cariñosas (y verás que hay alguna sorpresa… es lo que tienen los falsos mitos que suelen circular respecto a ciertas razas). Estos perros pueden tener un punto de desconfianza, pero con su manada son de lo más payasos y juguetones. Su educación es vital, por lo que es importante que el dueño sepa colocarse siempre como el líder de la manada para que el respeto exista -así como la obediencia-. Entras las elecciones aquí están los Husky; Bull Terrier; Shiba Inu; Dóberman; y, también, los Pastor Belga Groenendael.

Husky

Con las opciones que hemos indicado puedes hacerte una idea de lo que encaja con tu personalidad y, por lo tanto, hacer una elección que no te dé problemas en el futuro a la hora de disfrutar de un perro (algo que es fantástico, ya que es el compañero ideal como demuestra que desde hace miles de años se les considera el mejor amigo del hombre). Y, antes de finalizar, siempre se debe tener claro algo: son un ser vivo con sentimientos. Hay que tratarlos bien porque recibirás a cambio mucho cariño y una gran amistad.

