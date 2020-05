Poco a poco, España va mejorando su situación actual generada por la crisis del coronavirus. Sin embargo, hasta llegar a la 'nueva normalidad', los españoles debemos pasar por cuatro fases de desescalada, según anunció el pasado martes el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En otros países todavía no hay fechas concretas para ir recobrando la normalidad, pero estas cuatro fases de desescalada en España comenzarán el próximo lunes 4 de mayo y durarán como mínimo seis semanas. No obstante, dependerá de la evolución de la pandemia y se aplicarán según cada provincia o comunidad autónoma. Te contamos todos los detalles.

Calendario de desconfinamiento por fases

Como hemos anunciado antes, la fase 0 es la primera de las cuatro fases de desescalada y dará comienzo el próximo lunes 4 de mayo en todo el país. Excepto en Formentera (Baleares), y tres islas de Canarias: La Graciosa, El hierro y La Gomera, que comenzarán ese mismo día en la fase 1.

De momento queda prohibido moverse entre provincias o islas hasta que termine el proceso, exceptuando ir a un velatorio o por motivos laborales. En tal caso, aunque se permite recuperar algunas libertades, todavía hay muchas incógnitas por resolver.

Puesto que todo el mundo está deseando volver a la normalidad, el plan aprobado el martes en el Consejo de Ministros ha ideado este calendario con la intención de recuperar la vida normal lo antes posible. Pero siempre respetando las normas de seguridad que haya en esos momentos. A continuación, te mostramos las fechas de inicio y finalización de las cuatro fases de desescalada:

Fase 0: desde el 4 hasta el 10 de mayo.

Fase 1: del 11 al 24 de mayo.

Fase 2: desde el 25 de mayo al 7 de junio.

Fase 3: del 8 al 28 de junio.

¿Qué actividades se pueden realizar durante cada fase?

1. Visitas a familiares y amigos

En la fase 0, que comenzará el lunes 4 de mayo, no se refleja visitar a los familiares y amigos. No será hasta la fase 1, que empezará el 11 de mayo si todo marcha bien, cuando se permita el "contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas".

Como hemos dicho, ese contacto debe ser dentro de la misma provincia o isla hasta que se establezca de nuevo la normalidad. Podrá realizarse en los domicilios o en los establecimientos que tengan permitida la apertura, y siempre que se cumplan ciertas condiciones.

2. Hacer deporte

A partir de este sábado, 2 de mayo ya se podrá salir a la calle para hacer ejercicio en solitario o pasear con las personas que convives. No puedes ir todavía con grupos de amigos, y debes mantener las distancias de seguridad, sobre todo cuando respirar te cueste más esfuerzo por el ejercicio.

3. Mayores de 65 años

Por estar considerado un colectivo vulnerable al COVID-19, los mayores de 65 años no podrán salir a pasear de manera individual hasta el 4 de mayo, el día en que comienza la fase 0. La distancia a la que pueden estar todavía debe establecerse.

4. Segundas residencias

La visita a segundas residencias estará permitido a partir de la fase 2, es decir, el 26 de mayo, pero debe estar en la misma provincia o isla que la vivienda habitual. En caso contrario, está prohibido acceder a ella hasta que no se vuelva a la nueva normalidad que, si no pasa nada, será el 22 de junio.

5. Ir a la playa

Tendremos que esperar hasta la fase 3, que comenzará el 8 de junio, para poder disfrutar de la playa. No se han detallado las condiciones que tendrán que respetarse, pero habrá cambios en comparación con situaciones normales.

6. Peluquería

A partir de la fase 0, el próximo lunes 4 de mayo, las peluquerías vuelven a abrir sus puertas. No obstante, debes pedir cita previa para garantizar la protección individual y el distanciamiento con el resto de los clientes.

7. Gimnasios y autoescuelas

En la fase 1 podrán abrir sus puertas los gimnasios para ofrecer sesiones individuales y con cita previa. Tendrán que esperar a la fase 2 para poder admitir a más clientes a la vez, pero siempre regulando el número de usuarios. En esta fase podrás retomar también las clases prácticas para sacarte el carné de conducir.

8. Celebración de eventos

Sabemos que los meses de primavera y verano son los más adecuados para celebrar eventos como bodas y comuniones. Sin embargo, este año no se podrán celebrar casamientos hasta que comience la fase 2 y con limitaciones de aforo.

En la fase 3 se podrán celebrar con más invitados, pero seguirá vigente la limitación de viajes interprovinciales. Además, para celebraciones por la iglesia, no será hasta la fase 1 que podrán abrir sus puertas de nuevo con aforo limitado a un tercio. En la fase 2 el aforo aumentará hasta el 50%.

9. Terrazas de bares, cines y teatros

Los bares que dispongan de terraza podrán abrirlas con un aforo limitado del 30% a partir de la fase 1. Pero no será hasta la fase 2 que se podrán abrir teatros, cines, auditorios y espacios similares con limitación de aforo de un tercio.

10. Vuelta a las aulas

Para asistir a clase de forma presencial debemos esperar hasta septiembre, aunque hay excepciones. En la fase 1 pueden abrir escuelas infantiles para padres de niños menores de 6 años con problemas de conciliación.

También se admiten en esta fase actividades de refuerzo para estudiantes que preparen la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), pues se mantiene vigente y se realizará del 22 de junio al 10 de julio de forma presencial.