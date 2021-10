La contaminación por ozono cayó un 41 % en España durante 2020, según el último informe de Ecologistas en Acción. Sin embargo, la contaminación es uno de los principales objetivos para aquellos que quieren cuidar el medio ambiente, pues el deterioro de la capa de ozono o la emisión desmesurada de dióxido de carbono son algunos de los problemas más importantes a nivel mundial. Por ello, queremos ofrecerte unos consejos para que puedas cuidar el medio ambiente desde casa.

Para conservar la naturaleza, cada persona debe contribuir con pequeñas acciones y tomar conciencia de la importancia ecológica de nuestros actos. Estos pequeños cambios y trucos para cuidar el medio ambiente desde casa serán una gran aportación y de la misma forma son trucos que ayudan a ahorrar dinero. ¡Toma nota!

Trucos para cuidar el medio ambiente desde casa

1. Apaga las luces

Para cuidar el medio ambiente desde casa, lo primero que debemos tener en cuenta es que la energía eléctrica actual tiene un coste muy elevado no solo para nosotros, sino también para la naturaleza. Sabiendo esto, no enciendas las luces de varias habitaciones de tu hogar si solo vas a permanecer en una de ellas.

Además de apagar las luces de todas las habitaciones no ocupadas, asegúrate de apagarlas todas cuando no estés en casa. Y si tienes hijos, enséñales desde bien pequeños a apagar las luces cuando no sea necesario que estén encendidas.

2. Cierra el grifo

Otra acción para cuidar el medio ambiente es ahorrar la máxima cantidad de agua posible, por lo tanto, evita dejar los grifos abiertos mientras no estás utilizando el agua. El despilfarro de agua puede llegar a ser descomunal, y no solo lo notarás en la factura, sino que supone un gran impacto para la naturaleza.

3. Recicla

Otro de los trucos para cuidar el medio ambiente desde casa más importantes es reciclar y separar la basura en diferentes cubos. A los niños se les inculca el reciclado para ayudar al medio ambiente desde el colegio, y hay que seguir transmitiendo esas ideas básicas sobre la importancia del reciclaje para asegurar la conciencia ecológica de cara a las nuevas generaciones.

4. Consume verduras y frutas ecológicas

Las frutas y verduras ecológicas son otra de las acciones que puedes llevar a cabo si quieres cuidar el medio ambiente desde casa, pues estarás contribuyendo con la agricultura sostenible para asegurar la capacidad y calidad de las generaciones futuras.

Y es que, para generar estos productos no se emplean sulfatos contaminantes ni fertilizantes, dando como resultado alimentos que no suponen ningún impacto ecológico negativo. Y si además optas por comprar aquellas que se cultivan más cerca de tu domicilio, evitarás también la contaminación del transporte. Estas frutas y verduras suelen tener un mayor coste económico, pero es el camino correcto para cuidar el medio ambiente.

5. Utiliza productos reutilizables

Puedes cuidar el medio ambiente desde casa reutilizando productos y materiales. Aquí se pueden incluir gestos tan sencillos como utilizar servilletas de tela en lugar de papel, pues las de tela se pueden lavar y volver a utilizar, mientras que las de papel son de un solo uso. Estas acciones son muy fáciles de poner en práctica, y estarás contribuyendo a proteger la naturaleza.

6. Usa bombillas LED

Como hemos dicho antes, apagar las luces de las habitaciones que no estén ocupadas es una de las buenas acciones para cuidar el medio ambiente desde casa. Sin embargo, si quieres ir más allá a la hora de mejorar el planeta, el tipo de bombillas que utilices también será muy importante.

Por ejemplo, las bombillas LED consumen menos energía y proporcionan una iluminación idéntica a las tradicionales, y además tienen una mayor durabilidad. Así que, apuesta por ellas en todas las lámparas de tu hogar.

7. Planta árboles

Si dispones de un lugar donde hacerlo, otra de las acciones indispensables para cuidar el medio ambiente es plantar árboles. Además, esta actividad implicará a toda la familia o gente de tu entorno, un gran reto para proteger la naturaleza.

Cada vez hay menos árboles, pero son esenciales para la vida porque proveen oxígeno, evitan la erosión y retienen la humedad del suelo, por lo tanto, son fundamentales para todos los seres vivos. Siempre es un buen momento para hacerlo, así que no pierdas la ocasión de plantar árboles y cualquier otro tipo de plantas.

8. Potencia la luz natural

Ya hemos hablado de cuidar el medio ambiente desde casa a través de la energía eléctrica, pero también puedes modificar tus rutinas diarias para evitar su uso todo lo posible. Es decir, aprovecha al máximo las horas de luz subiendo las persianas para que entre más luz natural en las estancias de tu hogar, así reducirás el consumo de luz eléctrica. Además, si realizas las actividades para las que necesitas luz durante las horas de sol, podrás mantener las luces apagadas por la noche.

9. Usa el transporte público

Las grandes urbes acumulan, con diferencia, el mayor porcentaje de contaminación debido a la gran cantidad de fábricas y el uso masivo de vehículos particulares. Puedes cuidar el medio ambiente cambiando este hábito y utilizando más a menudo el transporte público.

10. Regula la temperatura de la calefacción

Para cuidar el medio ambiente desde casa, otro hábito que puedes poner en práctica es regular la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción con un termostato. Además, también estarás ahorrando energía, pues con una temperatura de entre 23 y 25 ºC será suficiente para estar a gusto en casa.

11. Emplea bolsas reutilizables

Desde hace un tiempo, los supermercados cobran las bolsas de plástico para concienciar a la gente de que dejen de utilizarlas, fomentando así su reutilización y evitando su uso continuado. Para ahorrar unos céntimos, pero sobre todo para cuidar el medio ambiente, utiliza bolsas reutilizables de un material resistente para utilizarlas muchas veces sin que se rompan.

Pon en prácticas estos trucos para cuidar el medio ambiente desde casa y cuéntaselos a tus familiares y amigos. ¡Porque es una tarea que debemos realizar entre todos!

