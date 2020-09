Según el informe de consumo de alimentación en España (2019), los españoles cada vez comen más sano simplificando los menús en las comidas y en las cenas. También apuestan por los métodos de preparación más rápidos y saludables, alimentos hechos a la plancha, en crudo o hervidos.

¿Conoces la importancia de limpiar una plancha de cocina quemada? Y no solo nos referimos a no tener que comer trozos de comida incinerada en los alimentos que cocines en ella, sino que protegerás a todos tus comensales de sustancias tóxicas para la salud.

Puesto que existe una gran cantidad de clases de planchas para cocinar, debes saber que cada una tiene un uso específico, por ello te enseñamos cómo limpiar una plancha eléctrica de manera sencilla y rápida. Toma nota de los siguientes trucos y tu plancha siempre estará perfecta. ¡Allá vamos!

Consejos para limpiar una plancha de cocina muy sucia

Para mantener la limpieza de una plancha de cocina, lo más recomendable es limpiarla después de cada uso. No obstante, si no lo hiciste no te preocupes, tenemos una solución rápida para ti. Para limpiar tu plancha de cocina con restos de comida pegados necesitas:

Espátula o cepillo que rasque

Desengrasante

Detergente especial para planchas

Una esponja reforzada

Antes de comenzar con la limpieza, te recomendamos utilizar guantes, pues algunos químicos empleados podrían dañar la piel de tus manos. Además, el proceso de limpieza suele realizarse con agua caliente. Los pasos a seguir son los siguientes:

Lo primero que debes hacer es leer el manual de instrucciones para saber a qué temperatura debe estar la plancha para eliminar los restos de comida o suciedad, pues cada plancha posee una temperatura distinta de limpieza.



A continuación, enciende tu plancha de cocina y espera a que se caliente.



Después, apaga la plancha y, con la ayuda de la espátula, intenta retirar todos los restos de comida quemados y deshazte de ellos.



Mezcla en un recipiente el detergente para planchas con un poco de agua, humedece el cepillo o la esponja y restriega con firmeza por toda la superficie.



Si la grasa está muy incrustada, añade a la mezcla un producto desengrasante y un poco de vinagre y humedece muy bien la plancha de cocina con esta combinación.



Limpia todos los residuos de la superficie sin acumular mucha agua, sobre todo si se trata de una plancha eléctrica, ya que podrías dañarla.



Por último, enjuaga la plancha de cocina eléctrica con un paño húmedo y enciéndela para comprobar que funciona a la perfección.

Cómo limpiar una plancha de cocina de hierro fundido

Este tipo de planchas suelen ser las típicas de bares y restaurantes, aunque mucha gente también tiene una en casa. Por lo general, existen limpiadores especiales para esta tarea, pero puedes optar por estos métodos caseros y sencillos.

1. Bicarbonato de sodio

Para limpiar nuestra plancha de cocina con bicarbonato, debe estar apagada y fría. Entonces, espolvorea una cantidad razonable de bicarbonato de sodio sobre su superficie, añadiendo además un poco de agua para crear una especia de pasta.





para crear una especia de pasta. A continuación, frota con esta pasta por toda la superficie con una esponja o cepillo y deja actuar 30 minutos .





. Pasado este tiempo, lava la plancha con agua y detergente para la vajilla, enjugando muy bien todo el bicarbonato.





Para terminar, seca la superficie con un paño y elimina todos los restos.

2. Vinagre blanco

Usa vinagre blanco como complemento de limpieza junto a tu desengrasante de confianza y sigue estos pasos para quitar el óxido y las manchas quemadas de tu plancha:

Coloca una mezcla de vinagre, agua y detergente en una botella con pulverizador y rocía por toda la superficie de la plancha.





Deja reposar durante 20 minutos .





. Después, restriega la plancha con una esponja con firmeza.





Una vez esté bien limpia, retira los restos con un papel de cocina o una bayeta.





o una bayeta. Añade a la superficie de la plancha el desengrasante que utilices de forma habitual junto con un poco de agua y pasa el cepillo para terminar de eliminar los residuos.





Enjuaga de nuevo con la bayeta limpia o un papel para terminar el proceso.

Cómo limpiar una plancha eléctrica

Para limpiar una plancha de cocina eléctrica debes consultar su manual de instrucciones y tomar las precauciones necesarias para no estropearla. En cualquier caso, puedes optar por realizar la limpieza de tres formas distintas:

Con la plancha caliente. Esto facilitará mucho el proceso y, una vez que esté caliente, te recomendamos echar hielo por su superficie para desprender mejor los restos de comida adheridos. Después, retira los residuos con un papel de cocina o una bayeta.



Con la plancha fría. Si olvidaste limpiar la plancha eléctrica al terminar de cocinar, podrás hacerlo mezclando sal con un poco de agua y esparcirla sobre la superficie. Después, limpia los restos con una esponja y sécala con un paño de cocina.



Si está muy sucia. Si has usado estos dos métodos pero aun así hay mucha grasa en tu plancha de cocina eléctrica, mezcla un producto desengrasante con un poco de agua y zumo de limón o vinagre blanco.

Cómo limpiar una plancha de cocina eléctrica antiadherente

Estas planchas son muy propensas a rayarse, por eso debes evitar que se enfríe con restos de comida en la superficie. No obstante, si te ha ocurrido no te preocupes, prepara los siguientes artículos y descubre cómo limpiarla:

Esponjas tradicionales que no rayen

Desengrasante

Agua

Papel de cocina

Vinagre blanco

Mezcla a partes iguales el detergente con agua y añade a la mezcla dos cucharadas de vinagre. Humedece la esponja con esta mezcla y limpia la superficie de la plancha eléctrica de manera uniforme. Retira la mezcla y los residuos con papel de cocina.

No obstante, recuerda limpiar tu plancha de cocina eléctrica después de cada uso para mantenerla como nueva. Solo tendrás que limpiar su superficie con un papel absorbente para retirar el exceso de grasa y que tu plancha se encuentre en buen estado la próxima vez que vayas a utilizarla.

