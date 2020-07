Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU España), proteger a la piel de los daños causados por el sol es muy importante en esta estación del año, ya que es ahora cuando llega la radiación ultravioleta con más potencia y por tanto es más dañina.

Es bastante habitual que nos sobre crema solar de un verano para otro, y la mayoría de las personas no quiere tirar estos productos que, la verdad, no son baratos. No se han parado a pensar que la crema solar caduca, así que, si estás pensando en utilizar el protector solar del año pasado, debes considerar una serie de cuestiones.

En primer lugar, comprueba si es mejor desechar el producto o aún puedes usarlo. Si te da reparo tirarlo a la basura porque todavía queda bastante, puede que lo utilices incluso aunque esté caducado. Pero…, ¿es bueno para tu piel? ¡Descúbrelo!

Cuándo caducan las cremas solares

La Administración de Alimentos y Medicamentos exige que todos los protectores solares conserven su potencia original intacta durante, al menos, tres años. Esto quiere decir que puedes usar tu crema solar de un año para otro pero, ¿y si la hemos abierto?

Algunos protectores solares incluyen la fecha de caducidad, una fecha que indica cuando dejan de ser efectivos. Una vez que el protector solar haya caducado, sí debes desecharlo. Pero cuidado si compras un protector solar sin fecha de caducidad, en cuyo caso debes escribir la fecha de compra en la botella y deshacerte de él en un plazo de tres años.

Para mantener tu protector solar en buenas condiciones, no expongas el recipiente al calor excesivo o al sol directo. Mejor colocarlo a la sombra o envuelto en una toalla. También debes desechar la crema solar que tenga cambios evidentes en su color o textura.

Otra forma de saber si la crema solar del año pasado es apta para su uso es tener en cuenta si la hemos abierto o no. En el supuesto de que no hayamos abierto el producto, la crema solar caduca a los tres años, como hemos dicho, así que puede mantener su eficacia durante ese tiempo. De este modo, si te sobró protector el año pasado y está sin abrir, sí puedes usarlo sin problemas.

En caso de que sí lo abrieras, se garantiza la eficacia del protector durante unos 6 o 12 meses después de abrirlo. Pasado este tiempo, no se garantiza que siga ofreciendo la misma eficacia que recién empezado. En este caso, no deberías utilizar la crema solar del año pasado, aunque el tiempo que lleve abierto no es lo importante, sino saber si el producto ha caducado o no.

Cómo saber si un protector solar está en mal estado

Para aprovechar el protector solar del año pasado debes asegurarte de que no se haya cumplido el plazo en el que se estima que pierde eficacia. Por lo tanto, y a sabiendas de que la crema solar caduca, si el producto todavía es apto para ser utilizado sobre la piel puedes hacerlo.

Fíjate bien en el estado en que se encuentra pues, como sucede con los alimentos, las cremas solares tienen fecha de caducidad. Además, una vez abiertos se estropean antes de esa fecha, por eso, para saber si una crema solar del año anterior continúa en buenas condiciones, debes fijarte en los siguientes aspectos:

1. El color ha cambiado

El color de un protector solar recién abierto es blanco. No obstante, después de un tiempo sin ser utilizado el protector podría adquirir una tonalidad más amarillenta.

2. La textura no es la misma

La textura de la crema solar también cambiará con el tiempo una vez abierta. Puede tornarse más pastosa, más líquida o incluso se pueden formar grumos, otro indicio de que no debes utilizarla.

Teniendo todo esto en cuenta, no dudes en desechar cualquier protector solar que presente estas características indicativas de que se ha echado a perder. Además, no solo dejará de protegernos de forma correcta, sino que puede causarnos lesiones graves en la piel.

3. Puede causar problemas en la piel

A pesar de que la crema solar caduca, existe una gran variedad de opiniones con respecto a utilizar el protector solar del año pasado. Los fabricantes insisten en que caducan de un año para otro, así que muchas personas se ciñen a la fecha de caducidad del producto para mantener su eficacia.

En cambio, otras personas ignoran esto y afirman que se pueden utilizar estos productos del año anterior hasta terminarlos por completo. Esto puede ser un gran error y causar lesiones graves en la piel.

Si un protector solar no está en buen estado o está caducado nada te garantizará que te vaya a proteger de la radiación UV de forma correcta. Puedes ponértelo, pero no solo no servirá de nada, sino que esto puede exponer a tu dermis a un posible cáncer de piel.

También puede ocurrir que se te irrite la piel provocando alguna alergia. Si esto sucede, la presencia de picores, eritemas, sarpullidos, escozor o rojeces puede indicar que la crema solar que estás utilizando ha perdido su eficacia y además empieza a ser agresiva con tu piel.

4. Cuida de tu piel

Todos sabemos que una crema solar es cara y, con la intención de ahorrar, podemos intentar aprovechar este producto, aunque ya no nos proteja. Por eso, debes considerar que, si se te ha terminado el protector solar y estás a finales de verano, no adquieras un bote grande que no gastarás y se quedará abierto hasta el año siguiente. Mejor comprar uno más pequeño para que sobre la menor cantidad posible.

Recuerda que la crema solar caduca, así que no dudes en invertir en una buena crema solar tanto para el rostro como para el cuerpo en un formato pequeño. Tu piel lo agradecerá y tendrás la seguridad de que estas protegiéndola a la perfección.

También te puede interesar...