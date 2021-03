Las lagartijas son pequeños reptiles que conforman una gran variedad de grupos, y tienen muy diversos tipos de hábitats en casi todo el mundo. En España, nuestros hogares, y en especial los huertos y jardines, suelen estar habitados por estos animales, pues ahí encuentran las condiciones idóneas para reproducirse y alimentarse. Pero, ¿cómo ahuyentar lagartijas del hogar?

Si has presenciado a estos animales dentro de casa y quieres ahuyentarlos, te mostramos unos trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos. Porque, a pesar de que pueden controlar a los insectos de forma natural, también pueden alimentarse de nuestras plantas. ¡Te contamos cómo ahuyentar a las lagartijas de casa!

Trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos

En caso de que estos reptiles estén generando inconvenientes en tu hogar o huerto, te indicamos distintas formas de ahuyentar lagartijas del hogar sin dañarlas. Estas son algunas técnicas que son totalmente inofensivas, pero muy efectivas para conseguir que se marchen:

Coloca una reja

La primera estrategia consiste en cercar el huerto con la ayuda de una reja. Pero asegúrate de que los orificios sean lo suficientemente pequeños para que las lagartijas no quepan por ellos y puedan traspasarla.

Elimina aquello que les sirva de refugio

Otro de los trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos es evitar que tengan las condiciones necesarias para subsistir en el huerto. Por ejemplo, elimina todos aquellos rincones que puedan servirles de refugio, como troncos, tablas, piedras grandes o cualquier otro objeto donde puedan esconderse. Por esta razón, es de vital importancia mantener el huerto lo más despejado posible.

Deshazte de los insectos que les sirven de alimento

Es cierto que algunos lagartos no dañan las plantas, pues se alimentan de insectos principalmente. No obstante, si puedes elegir, mejor que no estén en tu huerto. Una técnica muy efectiva en estos casos para ahuyentar lagartijas del hogar, y más en concreto del jardín, será minimizar la presencia de los insectos, ya que estos son las principales presas de las lagartijas. De este modo, y debido a la falta de alimento, estos reptiles se verán obligados a buscar otro sitio para habitarlo. Para hacerlo de forma correcta, te sería muy útil informarte sobre el control natural de insectos en huertos o conocer qué comen las lagartijas, tanto adultas como bebés.

Utiliza cáscaras de huevos

Uno de los trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos más eficaces es utilizar cáscara de huevo. La forma ideal de hacerlo es colocar las dos mitades recién abiertas en diversos puntos del huerto y tendrás que ir sustituyéndolas por unas recientes cuando estén secas. De este modo, las lagartijas creerán que hay un depredador mucho más grande que ellas por los alrededores.

Trampas para lagartijas

Por último, otra forma de acabar con las lagartijas de tu huerto es capturarlas utilizando unas trampas inofensivas que no les causarán daño alguno. Por ejemplo, puedes colocar envases poco profundos con las paredes lisas e impregnarlos con un poco de aceite comestible para que resbalen y no puedan salir. Pero por algo apetecible para el reptil en el fondo, de lo contrario no caerá en la trampa, y una vez dentro podrás transportarlas sin problemas y liberarlas en otro lugar alejado de tu huerto.

Repelente casero para ahuyentar lagartijas del hogar

En caso de que tengas las lagartijas en casa en lugar de en tu huerto, tendrás que utilizar otras técnicas. Y es que hay un tipo de lagartijas pertenecientes a la familia Gekkonidae, las salamanquesas, que son una de las especies que habitan junto a los seres humanos de forma más común. De hecho, están muy presentes dentro de los espacios urbanos.

No obstante, y por regla general, los seres humanos solemos sentirnos intimidados por la presencia de estos reptiles a pesar de que son completamente inofensivos. Bueno, excepto para los insectos que se conviertan en su comida. Pero no representan ningún peligro para nosotros, aunque bien es cierto que emiten unos sonidos, como una especie de chillido para comunicarse entre ellas, que puede resultar desagradable para algunas personas.

Por lo tanto, si lo que quieres es ahuyentar lagartijas del hogar, existen distintas formas de fabricar un repelente casero específico para este fin. Tan solo necesitas unos pequeños trozos de enebro, clavos de olor y unas ramas de canela. Después, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. En primer lugar, tritura los tres ingredientes todo lo que puedas.

2. A continuación, colócalos en una olla no muy grande pero profunda y vierte en ella 2 tazas de agua.

3. Pon la olla al fuego y deja que hierva un rato hasta que veas que se forma un líquido de color oscuro lo más concentrado posible.

4. Por último, cuando obtengas esta mezcla, viértela en un envase con pulverizador y rocía por las zonas que suelen frecuentar las lagartijas.

5. El último de los trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos consiste en descubrir cuáles son las aberturas por las que se cuelan las lagartijas en casa o donde se esconden. Después, aplica alrededor de ellas este repelente casero para evitar que sigan usando dichos lugares para esconderse.

¿Veneno e insecticida para acabar con las lagartijas en casa?

Es cierto que en la actualidad se pueden adquirir repelentes y venenos químicos para ahuyentar lagartijas del hogar, así como toda clase de animales. Sin embargo, además de acabar con las lagartijas, que ya es un acto demasiado cruel e innecesario, este tipo de productos es muy perjudicial para humanos, animales de compañía, niños y todo el planeta en general.

Por ello, lo más acertado es evitar el uso de insecticidas y venenos y optar por los trucos caseros para ahuyentar las lagartijas sin productos químicos que te hemos mostrado. Son más naturales y no son nocivos para ningún ser vivo. ¿Tienes lagartijas en casa? ¡Pues manos a la obra!

