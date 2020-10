Un nuevo estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros, establece el toque de queda en España obligatorio para todo el territorio, a excepción de Canarias. Se llevará a cabo, de forma general, entre las 23:00 y las 6:00 horas con el objetivo de frenar la segunda ola de contagios por Covid-19.

En principio, esta restricción de la movilidad nocturna tendrá una duración de 15 días. A partir de ahí, el Ejecutivo dejará que sean las comunidades autónomas las que lo apliquen como crean conveniente a partir del 9 de noviembre.

Actividades que permiten circular por la calle

La nueva normativa sobre el toque de queda en España deja a las comunidades autónomas potestad para adelantar o retrasar en una hora el inicio y el final de estas restricciones. Es decir, podrán decidir que el toque de queda comience entre las 22:00 y las 00:00 y que finalice entre las 5:00 y las 7:00 horas.

Asimismo, el Real Decreto permite que cada región pueda levantar el toque de queda en función de la situación epidemiológica a partir del próximo 9 de noviembre.

Sin embargo, desde que se ha anunciado el toque de queda en España, muchas son las dudas generadas en cuanto a la movilidad, limitación de aforo, qué actividades permiten circular por la vía pública y cuáles son las multas por saltarse el toque de queda.

Pues bien, el BOE señala que durante las 00:00 y las 6:00 horas, los ciudadanos españoles únicamente podrán circular por vías o espacios públicos para realizar determinadas actividades. Dichas actividades que nos permiten circular por la calle durante el toque de queda en España son:

Adquirir medicamentos, productos sanitarios u otros artículos de primera necesidad. Asistir a centros, establecimientos o servicios sanitarios. Desplazarse a centros veterinarios por una urgencia. Cumplir con obligaciones profesionales, laborales, institucionales, empresariales o legales. Retornar al sitio habitual de residencia tras realizar alguna de las actividades enumeradas en este apartado. Asistir y cuidar a mayores, dependientes, menores, personas vulnerables o con discapacidad. Por una situación de necesidad o una causa de fuerza mayor. Cualquier actividad similar siempre que esté debidamente acreditada. Repostar el vehículo cuando sea necesario para llevar a cabo alguna de las actividades anteriores.

Todo lo que debes saber sobre el toque de queda

El toque de queda en España implica la restricción a los ciudadanos de permanecer o circular por la vía pública libremente y sin justificación durante un horario concreto. Por lo tanto, Policía y Guardia Civil volverían a poner multas por saltarse el toque de queda durante el estado de alarma en España.

Por este motivo, debemos justificar cualquier salida a la vía pública mientras dure el toque de queda en España siempre que no sea para realizar alguna de las actividades permitidas en ese tramo horario.

Sin embargo, podría permitirse la salida a la vía pública a pasear siempre y cuando no se infrinjan las normas de seguridad. Pero todo dependerá de las medidas acordadas por el Gobierno y cada comunidad durante el estado de alarma en España.

La última vez que se instauró el toque de queda en España fue en 1981, concretamente el 23 de febrero durante el intento de golpe de estado fallido del teniente coronel Antonio Tejero. Y como no, se impondrán multas por saltarse el toque de queda de manera injustificada.

El Gobierno y el Parlamento deben especificar todavía la cuantía de estas multas por violar dichas restricciones. Pero lo que sí sabemos, es que en Francia superan los 3.500 euros y en Bélgica las multas por saltarse el toque de queda pueden ascender hasta los 250 euros.

El toque de queda en España según la legislación

Es importante saber que el toque de queda en España como tal no viene reflejado en nuestra legislación civil. Algo similar podemos encontrar en la ley que regula los estados de alarma y excepción, que fue la misma que se aplicó en marzo y se está aplicando ahora en Madrid.

El estado de excepción es la medida más firme de nuestra legislación, y está previsto para situaciones en las que el Ejecutivo no se ve capacitado para asegurar ni mantener el orden y los servicios públicos.

Como consecuencia, declarar el toque de queda en España requiere de un estado de alarma, de lo contrario, no se podría implantar. Por lo tanto, debe ser aprobado teniendo la certeza de que cuenta con el apoyo suficiente por parte de los grupos parlamentarios para triunfar en el Congreso de los Diputados en caso de que tuviese que alargarse más de 15 días.

Sin embargo, algunos jueces consideran que el toque de queda en España no ha sido muy bien encajado. Y es que nadie pasa por alto que esta medida es una privación total del derecho de todo ciudadano a la libertad de movimiento por el territorio español.

Por otro lado, el toque de queda en España es una medida gubernamental que ha sido adoptada en una situación de crisis. Además, supone la restricción absoluta de la libertad de los ciudadanos en la vía pública en una determinada franja horaria.

En cualquier caso, el nuevo estado de alarma en España ha supuesto una limitación de algunos derechos fundamentales, algo que no puede decidirse a la ligera. De hecho, solo un estado excepcional podría dar cabida a esa posibilidad.

Podemos entender que si hay que restringir la libertad deambulatoria, es porque estamos ante una situación extraordinaria y no basta con las medidas ordinarias. Sin embargo, el toque de queda en España no está recogido en la Constitución porque no es un concepto jurídico, sino militar.

Por último, y mientras las aguas vuelven a su cauce, debes tener en cuenta que las multas por saltarse el toque de queda, siempre que no sea por alguna de las razones permitidas, podrían ser cuantiosas.

