Cómo aclarar el pelo de forma natural y sin tintes

Aclarar el cabello es una manera simple y rápida de cambiar de look sin necesidad de teñir el pelo o hacer mechas, y es algo que, además, se puede hacer sin necesidad de ir a la peluquería ni usar productos químicos agresivos como el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, en verano nos puede ser muy útil estos trucos y remedios caseros.

Luego podemos hacer una mascarilla casera para nutrir nuestro cabello y estaremos listas para el verano, con un ahorro considerable de nuestra economía.

Aclarar el pelo de manera natural

Si habéis decidido aclararos el pelo sin usar productos químicos nocivos, debéis tener en cuenta dos consejos de belleza: Lo primero, que los pelos más oscuros, y en especial los morenos no puedan ser aclarados significativamente sin tintes, y por tanto los consejos que siguen son específicos para pelo castaño o rubio.

Si aplicáis los productos de los que vamos a hablar lo mejor que se puede esperar es que aparezcan reflejos y/o que las puntas se pongan un poco más claras. Lo segundo, que incluso en los casos de pelo más claro los productos naturales sólo pueden aclarar el color un par de tonos. En caso de que lo que busquéis sea un cambio radical, como pasar de castaño medio a rubio platino, probablemente tengáis que acabar recurriendo a tintes de peluquería. Sin embargo, en colores claros un cambio de dos tonos se puede notar muchísimo.

Productos para aclarar el pelo

Existen bastantes productos que tienen una acción aclarante:

Manzanilla natural: La manzanilla es uno de los productos que mejor resultado dan y, a la vez, uno de los más respetuosos con el cuero cabelludo, ya que tiene propiedades calmantes. Para aclarar el pelo basta con preparar una infusión de manzanilla concentrada, con 4 bolsitas de manzanilla (de las que ya vienen preparadas para infusión) por 250 ml. de agua, llevarla a ebullición y luego colar el agua y meterla en una botella con difusor para poderla utilizar sobre el pelo en cualquier momento. Para lograr un aclarado gradual bastará con echarte un poco sobre todo el pelo (o centrándose en una zona concreta para lograr un efecto mechas) justo antes de salir a la calle y dejar que el sol haga su magia. Entre aplicación y aplicación guardad el líquido en la nevera.

Cómo aclarar el pelo teñido

Si te has teñido el pelo en los últimos meses has de tener en cuenta que los productos de los que hemos hablado no reaccionan de la misma manera. El pelo teñido lleva incorporado un pigmento con peróxido de hidrógeno, y éste, si reacciona con el aclarante, os puede dejar el pelo de color naranja, así que, a menos que busquéis parecer una zanahoria, lo mejor es optar por ir a la peluquería, a que os atiendan profesionales.

Si de todos modos decidís intentarlo en casa, lo mejor es aplicar el aclarante primero sobre una mechita pequeña, para que si reacciona mal y se pone naranja al menos sea fácil de cubrir. Los productos menos agresivos de los anteriores son el agua salada, la manzanilla y la cerveza sin alcohol, en ese orden, así que lo mejor es optar por esos y sólo si no hay reacción usarlos sobre toda la melena.