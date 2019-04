Cómo participar en programas de televisión

Seguro que en alguna ocasión te habrás planteado participar en programas de televisión, ya sea como público o como concursante.

Muchas personas participan en concursos de televisión y ganan, en algunas ocasiones, mucha cantidad de dinero. A pesar de ello, conseguirlo no es tan fácil, a veces para concursar hay que esperar mucho tiempo debido a que hay una larga lista de espera. Además, hay que pasar un casting para poder concursar.

En nuestro artículo sobre casting de bebés, para anuncios de publicidad, dábamos ciertas pautas, que también pueden seguir, pero aquí vamos a ampliar las características para los adultos.

Características sobre el público en un programa de televisión

Casi todos los programas que vemos en la televisión usan a personas como animadores. De esta forma se busca dar una gran sensación de espectáculo. Para ello, hay que animar, aplaudir o seguir las indicaciones del regidor del plató. A cambio, todo el público recibe una compensación económica y comida. El dinero que se suele ganar varía dependiendo de cada cadena y programa de televisión, también dependerá de las horas en las que se "trabaje" en plató.

Para poder participar como público, así como concursante, cada cadena de televisión tiene una sección en su página web. Asimismo, muchos programas facilitan un correo electrónico, una página web o número de teléfono para asistir como público o concursar.

Por otro lado, también hay productoras de televisión que tienen abiertos sus castings para concursantes. En su labor también llevan el público que va a los programas de televisión. Cuando ésta necesita público, suele llamar a las personas de su base de datos. De esta forma siempre se aseguran tener gente animando en sus programas.

Muchos de los programas que se emiten son grabados. En caso de asistir a esta clase de espacios, hay que tener bastante paciencia. No hay una hora a exacta la que se termine porque dependen de diferentes aspectos: comprobación de respuestas, repeticiones de los presentadores o concursantes, etc.

Lo que se debe saber sobre los concursos de televisión si se va como participante

Si se va como concursante, siempre hay que firmar las reglas de juego en un contrato. Si no se firma el contrato, no permitirán concursar a nadie. Asimismo, en el contrato, se ceden los derechos de imagen durante todas las emisiones y también a la cadena.

Como se van a grabar varios programas en un día, se recuerda que hay que llevar ropa para varios cambios. La ropa que debe evitarse son los colores estridentes, blanco, negro, cuadros o rayas. Estos dos últimos estilos provocan diferentes efectos como el "moirè" en las cámaras.

Por norma general, los concursos tienen algunas partes en las que son más difíciles de grabar. Para los espectadores parece que el concurso va de seguido, pero está todo editado. En un concurso que dura media hora se pueden tardar varias horas en que todo esté perfecto.

Las respuestas en los concursos

Algo que hay que tener en cuenta es que, como concursantes, siempre hay que intentar responder la respuesta correcta. Pero a veces, no es suficiente que nos empeñemos en pequeños datos que no suelen conocerse en general para acertar la pregunta. Muchos de los concursos cuentan con una cláusula en el contrato en caso de que haya disputa. En ella se revela que prevalecerá la respuesta que la productora considere correcta.

Además, si se está grabando un programa y marcan como fallo una de nuestras respuestas, hay que decirlo al momento. Si se sabe que la respuesta es correcta hay que comunicarlo para que paren la grabación. En este momento se comprobará la respuesta y se tomará una decisión. Puede darse el caso de que haya que grabar una nueva toma diciendo una respuesta incorrecta.

Otro punto a tener en cuenta es que, aunque nos llamen, no quiere decir que vayamos a participar. Un concurso no puede permitir parar sus grabaciones porque uno de los concursantes falle. Por ello, siempre se tienen a varios de reserva por lo que pudiera pasar. En este caso, si no se participa, no se cobra.

Lo que hay que saber sobre los premios

Lo mismo sucede si el programa, a pesar de estar grabado no se emite, es muy posible que no se cobre. Hay algunos programas, sobre todo concursos, en los que podemos encontrar cláusulas específicas en los contratos. Algunas dicen que los premios no se cobran hasta el momento de la emisión. En algunos casos eso puede tardar varios meses.

Si como premio se gana un coche, habrá que pagar el impuesto de matriculación para que nos lo entreguen. Además, también hay que pagar el resto de los impuestos desde que se tenga el coche. En el caso de que nos toque un premio económico, Hacienda se quedará su parte, por tanto, nunca se gana la cantidad íntegra. La productora notificará a Hacienda el valor del premio que hemos recibido y nosotros, por nuestra parte, tendremos que incluir las ganancias patrimoniales en la Declaración de la Renta.

En muchas ocasiones podemos ver cómo hay concursantes que aparecen en diferentes concursos. Son los concursantes profesionales y muchas productoras se pasan sus contactos. Por ello, es posible verlos en una cadena y otra. Para tratar de evitar que veamos a algunos en muy poco tiempo en cadenas diferentes, existen diferentes cláusulas.

En ellas, se suele pedir que no haya aparecido en tres meses anteriores en un programa. Posteriormente no se permite aparecer hasta dentro de otros tres meses en otro programa.