Bill Gates profetizó hace cinco años que los Estados no podrían hacer fente al coronavirus

"Si algo puede matar a diez millones de personas en las próximas décadas es probablemente un virus altamente infeccioso". Con esta contundencia hablaba hace cinco años el magnate Bill Gates durante una charla TED, unas palabras que ahora parecen anticipadoras del momento que vivimos.

El fundador de Microsoft hablaba entonces de que el mundo no está preparado para una pandemia, como la que está teniendo lugar en estos momentos por el coronavirus Covid-19. En su charla hace un llamamiento a prepararse para ello "como en una guerra", de la misma forma que los países tienen ejércitos y armamento, necesitas "sistemas de salud fuertes.

El contexto de la charla tiene también su importancia: lo hizo un año después de que se evitara un brote global del ébola. En su opinión, al menos en 2015 el planeta no estaba preparado para una pandemia.

Bill Gates habla de una pandemia.

"En realidad hemos invertido muy poco en un sistema para detener una epidemia, no estamos listos. Miren el ébola, lo hemos visto en un sinfín de medios. Yo he seguido por medio de herramientas de análisis de casos para rastrear la erradicación de la poliomielitis y determinamos que le problema no es que hubiese un sistema que no funciona lo suficientemente bien, sino que no hemos creado un sistema en absoluto", decía entonces.