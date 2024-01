El peligro de los 'chutes' de cafeína entre los menores: "Cada vez se ven más casos en Urgencias"

Los exámenes del colegio eran uno de los grandes eventos del año y no siempre nos pillaban preparados. En más de una ocasión hemos querido apurar las últimas horas al máximo para retener contenido en nuestra cabeza y para aguantar durante la noche hemos recurrido a una ayuda. Si no eras muy cafetero por aquel entonces, es posible que probaras a echarle un trago a una bebida energética, que son extremadamente dulces, con burbujas y muy excitantes. Esa ayuda puede tener los días contados en España.

Galicia va a prohibir la venta de estas bebidas a los menores de edad, al igual que pasa con el alcohol y con el tabaco, y varias comunidades autónomas quieren seguir su estela. La medida podría estar lista para los primeros meses de 2024 y, según el anteproyecto quedaría prohibido el consumo, el transporte y la posesión de estas bebidas en esta población. Incumplir esta norma podría suponer una multa entre los 601 euros y los 3.005 euros dependiendo del grado de infracción. El consumo, cada vez más habitual, ha aumentado en España de manera llamativa en los últimos años.

"Me parece que es una medida sensata", explica Manuel Anguita, portavoz de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). "Estas bebidas energizantes tienen muchos efectos negativos, pero no sólo en menores. Lo que pasa es que en esta población tiene una mayor justificación legal y desde el punto de vista médico. Las consecuencias de estas bebidas son más marcadas en jóvenes porque están desarrollándose". Vicente Javier Clemente, catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea opina de la misma manera: "Es lógico, por su composición pueden provocar con facilidad sobredosis de azúcar y cafeína".

Megadosis de cafeína

Para aguantar despierto, por ocio o, sencillamente, por gusto, el consumo de estas bebidas se ha disparado entre los estudiantes españoles de entre 14 y 18 años. La prueba de ellos es la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes) que se lleva realizando en nuestro país desde 1994. En el informe del pasado 2021 se informó que hasta cuatro de cada diez estudiantes las habían tomado en los últimos 30 días, pero estos datos han aumentado: en el informe de 2023 había sido el 47,7% de ellos quienes habían consumido estas bebidas en los últimos 30 días.

Es decir, prácticamente la mitad de ellos. Si en 2021 eran consumidores el 50,7% de estos chicos y el 39% de estas chicas, en 2023 lo eran el 54,4% de ellos y el 40,7% de ellas. "Estas bebidas son simplemente azúcar y cafeína. Te pueden decir que tienen taurina y no sé cuántos ingredientes más, pero ninguno de esos ingredientes tienen efecto. Sólo lo tiene la megadosis de cafeína", explica Clemente, que compara algunas de ellas con hasta nueve cafés tipo expresso. "Tienen una dosis de cafeína muy alta", advierte Anguita. "Tomarse una lata de medio litro, que las hay, supera la dosis de cafeína que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera nociva".

El cardiólogo advierte que semejantes dosis de cafeína pueden producir taquicardias, crisis hipertensivas y, en personas con problemas de corazón, incluso infartos e ictus. Las personas más jóvenes, a no ser que tengan cardiopatías congénitas, no suelen tener estos problemas de corazón, pero el abuso de estas bebidas puede ser el cimiento para tener en el futuro hipertensión: "Se han descrito casos de arritmias ventriculares graves en jóvenes con una subida de tensión tan alta", explica Anguita. Algunos estudios, además, han vinculado el consumo de estas bebidas también a la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas y la ansiedad.

Alcohol y deporte

Sin embargo, tal y como reconocen ambos expertos, una de sus peores características es que producen dependencia, incluso, adicción: el cuerpo se adapta a ingestas altísimas de cafeína y es necesario volver a alcanzar esos niveles para mantenerse despierto. Otra de ellas, la cantidad de veces que estas bebidas aparecen acompañadas de bebidas alcohólicas. El Estudes de 2021 indicó que hasta el 16,1% de los estudiantes de 14 a 18 años habían mezclado alcohol y bebidas energéticas en los últimos 30 días. Los que más lo hacían eran los de 18 años: el 22,7% en el caso de los chicos y el 18,4%, en el de las chicas.

"Las bebidas energéticas te pueden llevar a Urgencias, sí. Tampoco es que sea muy frecuente, pero cada vez se ven más casos y en muchos de ellos se debe a que pueden facilitar que se produzca un coma etílico", cuenta el cardiólogo. Este riesgo aumentado de coma etílico se debe a que, mientras que una persona que sólo bebe alcohol termina por adormecerse y para de beber, quien combina con bebidas energéticas sigue tomando alcohol porque no siente el cansancio.

De todas formas, a Anguita también le preocupa la utilización de estas bebidas como suplemento deportivo: "De la combinación de esta cantidad de cafeína y un ejercicio físico intenso, lógicamente aumenta el riesgo de crisis hipertensiva, infarto e ictus". Por su parte, Clemente explica que los estudios sí que han observado que la cafeína y la glucosa pueden aportar mejoras en el entrenamiento físico y considera que el peligro real se encuentra en el consumo por parte de la población más sedentaria.

Menos cafeína

Las bebidas energéticas contienen unos niveles exagerados de cafeína, pero el cardiólogo también llama la atención sobre el consumo "razonable" de otras bebidas estimulantes. La más común: el café. "Últimamente ha habido estudios epidemiológicos que dicen que tomar hasta tres tazas de café al día puede ser bueno desde el punto de vista cardiovascular. Con estos temas nutricionales siempre digo que hay que ser prudente. Tomar muchos cafés al día al final es como tomarte una bebida energética, ¿tomar tres puede que no sea malo? Yo, desde luego no lo recomendaría: con uno al día, y de forma esporádica dos, es más que suficiente. Tampoco hay que andar promocionando el consumo de café", sostiene Anguita.

La atención que Galicia ha puesto sobre estas bebidas perniciosas no es única en el mundo. Tal y como explica Newtral, la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años ya ha sido prohibida en Lituania, Letonia y Polonia; en Alemania y en Dinamarca se ha regulado la cantidad de cafeína que pueden llevar; y en Reino Unido y en Escocia se ha producido consultas a la población sobre efectuar una posible prohibición. Todo ello con el objetivo de proteger la salud de los más jóvenes.

Anguita explica que los menores, a no ser que tengan una cardiopatía congénita, no son pacientes frecuentes en las consultas de Cardiología, ni tampoco sus visitas han aumentado en los últimos años. Ahora bien, "sí que es verdad que se están produciendo más infartos en personas entre los 45 y los 55 años de edad". El cardiólogo no cree que tengan que ver con las bebidas energéticas o por la cafeína en general, sino por una lacra mucho más extendida en la población: los malos hábitos como el consumo de tabaco, la obesidad y el sedentarismo.

