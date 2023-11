Doctor Berché, el sabio de las altas capacidades: "Un superdotado sin detectar puede ser un delincuente"

"Ha sido fácil pillarme porque estoy lesionado y no puedo salir de casa", reconoce el pediatra especialista en altas capacidades Javier Berché (Barcelona, 1949). Su situación actual es una metáfora de lo que le ocurre al superdotado en el colegio: "Tengo muchos chicos a los que les doy cursos por el aburrimiento que les generan las clases". Al aburrirse, estos alumnos molestan, ya sea "tirando de la coleta a la chica que tienen delante" o "poniendo al profesor en aprietos porque no sabe qué contestar" a las preguntas que no para de hacerle el joven con altas capacidades.

El desconocimiento que existe, según Berché, en los centros escolares provoca que al 85% de los niños que recibe ("no llevo la cuenta pero en mis 40 años de profesión, habré tratado a unos 2.500 superdotados") los traigan sus padres porque están agobiados: "Les han dicho que su hijo no será nada, pero ven que su hijo es inteligente".

Este pediatra cuenta en su entrevista con EL ESPAÑOL que en este tipo de pruebas no basta con preguntarle al menor qué parte del dibujo falta. Hubo una ocasión en la que, al formular esta cuestión, sintió que se estaban riendo de él: "El chico me dijo '¿Por qué me lo preguntas? Eso quiere decir que tú no lo sabes'". Berché podría haberle puesto un cero, pero no lo hizo y el niño obtuvo la máxima puntuación. "Las detecciones a los niños con altas capacidades están mal hechas", lamenta.

Hay casos en los que una mala identificación tiene consecuencias para estos individuos. "Pueden dar lugar a problemas de salud mental, como la esquizofrenia, e incluso se pueden hacer delincuentes", explica Berché, a quien un colegio le llegó a decir que era "un exportador de cerebros" porque muchos superdotados continúan su carrera en el extranjero. "Yo sólo ayudo a que el alumno sea feliz donde quiera. Pero claro, si quiere trabajar para la NASA...", se defiende.

¿Cómo surge su interés por las altas capacidades?

Soy pediatra de base. Pero me interesaba la psicopedagogía, así que comencé a estudiarla. Entonces hubo un día que un amigo mío me pidió que visitara a su hijo (ya lo hacía antes, pero por otros motivos). Me dijo: "Como sé que estás haciendo pruebas de inteligencia, quiero que veas a mi hijo, que es un burro, un idiota y está suspendiendo, pero quiero que me lo digas tú". Le hice la prueba y salió un chico con alta capacidad. Obtuvo un 10, que es muy difícil de conseguir.

Esto me hizo continuar especializándome en la superdotación, que es un tema olvidado en los planes educativos de este país. En mi época, es que no se hacía nada. El superdotado era el gran olvidado. Por eso los padres si te vienen a ver es porque, en el fondo, lo sospechan. Aunque también hay casos en los que el niño que viene tiene suspensos.

¿Se puede ser superdotado y suspender los exámenes?

Sí. Son alumnos muy brillantes, pero a lo mejor hay asignaturas de las que no quieren saber nada. Al superdotado que suspende una asignatura con un cero no le importa nada. No es como el resto de alumnos que, cuando se produce una situación como esta, pues llegan tristes a casa. [Los superdotados] son muy críticos con los sistemas educativos que no les aportan anda. Esto lo estamos notando mucho más desde el confinamiento. Se ha dicho muchas veces, pero es que el nivel actual de la ESO, sobre todo en Matemáticas, en toda España es bajísimo. Es de lo peor de Europa.

¿Tiene sentido que se siga obligando a los alumnos a memorizar?

No, no tiene sentido. Por ejemplo, en asignaturas como Matemáticas o Biología se les obliga a memorizar cuando son las que requieren mayor razonamiento. El otro día un niño de 4º de la ESO me dijo que no sabía qué era el número Pi. ¡Pero qué me decís! Por eso tengo muchos alumnos a los que les doy cursos por el aburrimiento que les generan las clases y porque quieren llegar a niveles superiores. Memorizar es fatal. Pero no sólo para el superdotado, sino a nivel general. Desde 1990 tenemos la LOGSE, a la que se le han puesto agujeritos. ¡Pero hay que cambiar ya la ley! No sé si este nuevo gobierno lo hará.

¿Cómo se puede identificar a un niño es superdotado?

Las detecciones a los niños con altas capacidades están mal hechas. Linda Silverman, que es la número uno en este campo, me dijo que de las 12 pruebas con las que trabajamos, con sólo las siete de razonamiento ya se puede identificar la superdotación. Las pruebas más utilizadas en el mundo son pruebas estandarizadas, tanto en el tiempo como en la respuesta. Al superdotado no lo puedes estandarizar.

En el test que hacemos hay una prueba en la que el niño debe completar un dibujo. Recuerdo a un chico de unos ocho años que le dije: "Qué le falta a este dibujo?". "¿Por qué me lo preguntas?", me respondió, "eso quiere decir que tú no lo sabes". Te pueden retar estos alumnos. Pensé que el chico se estaba cachondeando de mí, por lo que me fui al último dibujo. Le dije: "Si me dices el número 20, yo te digo el uno". Lo acertó. ¿Qué quiero decir con esto? Que un chaval que podría haber sacado un cero, finalmente acabó acertando todas las preguntas. Pero si no sabes cómo tratarlo, el chico no te responde y le pones un cero.

Y ese cero le puede marcar de por vida.

Ahí estamos. Si en una prueba hay 17 preguntas, con un superdotado lo mejor es empezar por la siete o por la ocho. Que el alumno vea que le estás poniendo un reto. Lamentablemente, esto lo desconocen en una gran parte de centros, de psicólogos y de psicopedagogos.

La semana pasada me trajeron a un niño muy urgente de Toledo. Tenía siete años y lo iban a llevar al psiquiatra porque era muy agresivo y decían que tenía Asperger (que aparece hoy en día en todas partes y nadie sabe lo que es un Asperger). Al llegar, el chico se sienta y le pido que dibujara. Veo que la cabeza se le tuerce para un lado. Le pido que pare y que cierre los ojos. "Con la mano derecha tócate el ojo izquierdo", le digo. No sabía dónde estaba el ojo izquierdo.

No le hice el test porque dije pobre chaval, si su cuerpo está fuera de lo normal. Es un niño con la visión muy afectada, me falta hacerle la prueba de la lateralidad auditiva para ver si escucha (que no es lo mismo que oír). A su vuelta a Toledo, la madre me dijo que el niño estaba feliz. Claro, es que se diagnostica mal. Nadie le hacía caso, estaba pidiendo auxilio.

¿Con el sistema educativo actual es posible que haya superdotados?

Sí [se ríe], aunque seguramente se vayan a buscar la vida a otra parte. Lo peor, al final, es el falso negativo. ¿Cuántos se pierden por el camino por un mal diagnóstico? Aunque no me gusta hablar de diagnóstico porque lo que diagnosticamos son enfermedades. Es mejor decir que identificamos y evaluamos.

¿Cuáles son los riesgos de que no se identifique a un superdotado?

En Estados Unidos se realizó un estudio que contabilizaba en 250.000 los superdotados que se habían diagnosticado mal. En un país como éste, con millones de habitantes, pues quizás no se note tanto. Pero en España, por ejemplo, con los falsos positivos se pierde la riqueza de personas que pueden ayudar al desarrollo cultural y económico del país.

Luego también hay que decir que estamos hablando de personas que piensan que el mundo no les entiende, que está contra ellos. Y eso puede dar lugar a problemas de salud mental, como la esquizofrenia, e incluso se pueden hacer delincuentes. Pero lo peor es cuando son los propios padres quienes no les entienden. Es cierto que recibo visitas de niños por profesores avispados que se dan cuenta del caso que tienen delante, pero el 85% de las veces es por padres angustiados porque en el colegio le están diciendo que su hijo es un mal alumno, que no será nada, pero ellos ven que es inteligente.

¿Existen superdotados que son los 'gamberros' de la clase?

Sí, porque se aburren y, por ejemplo, empiecen a tirarle de la coleta a la niña que tienen delante. Luego hay otros que no paran de preguntar y ponen en aprietos al profesor porque éste no sabe qué contestar. Son niños que molestan en clase porque necesitan que se les comprenda. De hecho, su mala letra se explica porque la cabeza de este alumno va a 140 por hora, pero la mano no tiene por qué ser superdotada. Con lo cual, la letra asquerosa es frecuente.

Cuenta que ha tratado a más de 2.500 personas con altas capacidades. ¿Le guarda un especial recuerdo a alguna de ellas?

He tenido dos o tres que ahora están trabajando en la NASA. También recuerdo a un chico que obtuvo el Bachillerato a los 14 años y hackeó el examen que le iban a hacer de la universidad. Todo el mundo lo sabía, pero nadie pudo demostrarlo, porque era un tío buenísimo. También se cargó el sistema de Microsoft y el primero que le llamó fue Google para que le mejorara los sistemas de seguridad. Actualmente, está trabajando en una empresa de videojuegos en Japón detectando fallos. Gana lo que quiere. Y es feliz, ojo.

Ninguno de los que me menciona están en España.

Hay algunos que sí. Pero es verdad que a muchos de ellos les digo "podrías ir a más, por qué no te has ido". Hubo una vez un colegio de Cataluña que me dijo que era exportador de cerebros. Yo sólo ayudo a que el alumno sea feliz donde quiera serlo. Pero claro, si quiere trabajar para la NASA, no puedo obligarlo a que se quede en España.

La semana pasada un grupo de padres se organizaban para prohibir el uso de los móviles entre sus hijos. ¿Qué opinión le merece?

Esto es tremendo. Nos ha faltado legislación a nivel europeo. Con mi nieto discuto, que tiene 16 años, discuto constantemente por este motivo. Hay que empezar a prohibirlos. Porque si ya tenemos déficit de aprendizaje, imaginemos cómo sería si las horas de esfuerzo y de trabajo se pierden con los móviles.

¿Cree que la inteligencia artificial puede 'matar' la superdotación?

Sí. Y me pongo a mí mismo como ejemplo: yo cada día soy más tonto. Hace 20 años, en mi memoria tenía como 150 teléfonos; ahora, toco el 6 en el teléfono y ya puedo hacer la llamada. Estoy perdiendo memoria. Y ya no hablemos de TikTok...

Como experto en superdotación, ¿cree que algún político actual tiene altas capacidades?

Esta pregunta me la hizo Iñaki Gabilando hace unos 25 años. Le dije que Alfonso Guerra tenía un potencial intelectual muy alto.

¿Y de los que están en activo?

No me atrevo [se ríe]. Por lo menos, son más listos, pero no más inteligentes.

