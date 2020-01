El peligro de las mascarillas para prevenir el coronavirus: "Dan una falsa seguridad"

El brote del coronavirus (2019-nCoV) surgido el mes pasado en Wuhan (China) mantiene alerta al mundo. En España, aún no hay afectados confirmados pero las farmacias están haciendo su particular agosto gracias a un singular producto: las mascarillas de protección. Las farmacias han tenido que aumentar su demanda, pese a que el virus no ha llegado y pese a que el Ministerio de Sanidad considera considera como "bajo" el impacto que tendría para la salud pública del país un caso importado.

Muchos ciudadanos de origen chino acuden a las farmacias para mandar mascarillas a sus familiares o bien por precaución, tal y como han recogido algunos medios. Las ventas de Climax, una empresa dedicada a la fabricación de equipos de protección y con la que este periódico ha podido hablar esta semana, ha aumentado la producción de mascarillas de 3.000 fabricaciones a pedidos de cinco y seis millones.

Las farmacias españolas, según datos de Cofares, han aumentado del 1 al 26 de enero de 2020 la venta de mascarillas en un 77% con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior. Esto es, un incremento de más de 10.000 unidades.

Ante este particular boom de mascarillas en nuestro país, nos preguntamos: ¿son realmente eficaces las mascarillas como medida de protección para prevenir el coronavirus (2019-nCoV) o cualquier otra enfermedad infecciosa de tipo respiratorio? Para saber más sobre la eficacia o no de estas mascarillas de protección, EL ESPAÑOL ha consultado con la neumóloga Rosario Menéndez, coordinadora del año SEPAR de enfermedades infecciosas.

Las medidas que se están aplicando en este momento en China son medidas de máximo, es decir, todas las medidas de protección ya que están en una situación de alerta máxima. Sin embargo, "el mensaje clave que hay que lanzar es que, aunque se use una mascarilla, hay que aplicar y usar también todas las demás medidas de protección que existen. No sólo la mascarilla", asegura Menéndez.

El coronavirus (2019-nCoV), explica esta neumóloga, es un virus que -por lo que se conoce hasta el momento- se parece más a los mecanismos de transmisión de una infección respiratoria como por ejemplo, una gripe.

Por ello, las medidas de precaución o protección que hay que tomar son las mismas que para la inmensa mayoría de virus de transmisión respiratoria: lavarse bien las manos; desechar los pañuelos que hayamos usado para sonarnos o limpiarnos e inmediatamente después lavarnos las manos; no acercarnos a menos de un metro de una persona enferma y extremar la higiene.

"El llevar una mascarilla no nos puede dar una falsa protección de seguridad. Además, es importante usarlas bien (es decir, que se ajusten bien a la cara, no tocarla ni moverlas demasiado, etc.) y usar siempre las demás medidas de protección", insiste la neumóloga. "La mascarilla en lo que nos ayuda -realmente- es que si uno tose o estornuda, limita la distancia a la que puede emitirse esas 'gotitas', que son por donde viajan los virus”, señala.

En un artículo publicado la semana pasada en The New York Times, la presidenta del comité de salud pública de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, Julie Vaishampayan, afirmó que las máscaras quirúrgicas eran realmente "la última línea de defensa". Que era más importante el lavado de manos o el hecho de mantener una distancia con las personas enfermas.

Igualmente, Francisco Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, señaló a ABC esta semana que no hacía falta utilizarlas (las mascarillas) si no se estaba en contacto con una persona enferma.

Mayor preocupación por la gripe

En España, podemos estar tranquilos. Según apunta Menéndez, "seguimos con el protocolo establecido y somos consciente de lo que se tendría que hacer si llegase algún caso. Ahora, la gente puede hacer su vida norma". Sin embargo, sí estamos en época de gripes y por ello, es recomendable recordar las medidas de higiene.

Las medidas que hay que tomar frente a las enfermedades infecciosas de tipo respiratorio -como el coronavirus- que se propaga por aire o por contacto con afectados son: estornudar en el codo y no en las manos como solemos hacer (nuestras manos son transmisoras de los virus); evitar el contacto a más de un metro de persona que esté pasando por algún proceso catarral; lavarnos las manos; desechar pañuelos y, en general, extremar la higiene, tanto en los hogares como en lugares cerrados.

Además de estas medidas de protección, es importante recordar la vacunación antigripal que afecta al al 15% de la población cada año. En este artículo os contamos todo lo que hay que saber sobre la campaña de vacunación de la gripe 2020. "Es importante insistir, siempre, en la vacunación de la gripe, sobre todo en la población de riesgo", concluye Menéndez.