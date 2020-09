Una racha de viento y frío polar azota España: desplome de temperaturas y nevadas

El otoño llega con fuerza y aunque el jueves comenzarán a bajar las temperaturas, será el viernes cuando los termómetros se desplomen hasta 10ºC en algunos puntos del interior por una entrada de aire polar muy frío, informa eltiempo.es.

Además, la sensación térmica puede ser aún más baja. El viento de componente norte, que soplará con fuerza en el Cantábrico oriental, nordeste peninsular y en Baleares, dejará avisos por rachas de viento de 80-90 km/h este viernes.

Se presenta un fin de semana con ambiente frío ya que tras el descenso de las temperaturas del viernes los termómetros no conseguirán recuperarse. Las máximas no llegarán a los 20ºC en amplias zonas del país y las mínimas en muchos casos no llegarán a los 10ºC.

Análisis 0 UTC: Amplia vaguada en altura al NW de Europa afectando a la Península y Baleares. En superficie pequeño gradiente bárico y altas presiones relativas

sobre la Península y el área mediterránea. La depresión subtropical Ex Paulette se encuentra entre Azores y Madeira pic.twitter.com/euKHUJd2Zz — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) September 23, 2020

¿A qué se debe?

Tendremos la configuración perfecta para que se produzca un episodio de tiempo invernal: un potente anticiclón atlántico justo al oeste de la península y predominio de las bajas presiones sobre el continente europeo.

Esta diferencia de presión entre ambas zonas genera un pasillo de viento del norte sobre España que es el responsable de arrastrar masas de aire de desde latitudes más altas, produciéndose una descarga de aire frío sobre nuestro país.

Sin embargo, esta misma configuración también hará que en España haya una clara excepción: en las islas Canarias habrá un notable ascenso de las temperaturas este mismo viernes, con una entrada de aire cálido procedente del continente africano cargado de calima o polvo en suspensión. Las temperaturas estarán en el archipiélago por encima de lo normal, destacando la anomalía en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve.

NIEVE ❄️ Podríamos tener la primera nevada del otoño este #findesemana



💠Cota de nieve a 1.400-1.500 metros de altura en Pirineos y Cordillera Cantábrica pic.twitter.com/paOLet9Bjb — Eltiempo.es (@ElTiempoes) September 22, 2020

¿Podría llegar a nevar?

El otoño podría estrenarse en todo su esplendor con las primeras heladas importantes en zonas altas. También, se prevén las primeras nevadas de la temporada en la cordillera Cantábrica y, sobre todo, en el Pirineo, donde los espesores acumulados podrían ser importantes, superando los 40-50 cm en el Pirineo aragonés.

El descenso de las temperaturas se verá acentuado a finales de semana "como consecuencia de una masa de aire frío procedente del Atlántico norte" según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las lluvias continuarán durante la jornada del miércoles y que, debido a la entrada de un frente por el noreste, dejarán chubascos tormentosos "localmente fuertes y persistentes" en Cantabria y en áreas de los Pirineos, que se extenderán "con menor intensidad" en zonas de Cataluña y el archipiélago balear durante la jornada de este jueves.

Pronóstico para el 23 de septiembre.





Mientras que el viernes se registrarán lluvias y chubascos localmente intensos en Cantabria, el extremo Norte de Castilla y León, en zonas de Navarra y La Rioja y en el entorno de los Pirineos.



El jueves y el viernes se caracterizarán sobre todo por un descenso de las temperaturas que puede llegar a superar los 10 grados menos en el interior oriental peninsular, mientras que en la mitad norte los valores se reducirán entre 5 y 10 grados "a los habituales para estas épocas".



Además, en los Pirineos y en la cordilleras Cantábrica podría aparecer nieve en cotas superiores a los 2.400 metros, una altura que según ha explicado el portavoz de la Aemet es "baja para el mes de septiembre".



En las Islas Canarias el tiempo permanecerá cálido con unas temperaturas que podrían superar los 34 grados y con escasas precipitaciones únicamente en el norte de las islas más montañosas.