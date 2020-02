El tiempo: pronóstico para el sábado 15 de febrero

El viento soplará fuerte en el litoral gallego este sábado y el cielo poco nuboso predominará en la mayor parte de la península, mientras que las temperaturas se mantendrán altas para la época del año, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



El cielo estará nuboso en Galicia, con lluvias débiles en su extremo occidental, que podrán extenderse al resto de la mitad oeste, y en el resto del noroeste peninsular habrá intervalos de nubes medias y altas.



En el resto de la península, predominio de cielo poco nuboso, aunque con nubes bajas al principio de la jornada en la meseta norte, bajo Ebro, Estrecho, Baleares y mitad norte del litoral mediterráneo.



Hay probabilidad de calimas en Canarias y de nieblas matinales en la meseta norte, bajo Ebro y Mallorca, donde serán persistentes.



Las temperaturas máximas ascenderán en la costa cantábrica, Pirineos, sistema Ibérico y amplias zonas de la Meseta, mientras que en Canarias bajarán tanto las máximas como las mínimas. Se mantendrán los valores altos para la época del año, con heladas sólo en los Pirineos, que serán débiles.



Intervalos de viento fuerte del suroeste en el litoral gallego, mientras que el viento soplará de direcciones suroeste y sur en el cuadrante noroeste peninsular, de componente este en el Estrecho y de dirección noreste en Canarias. En el resto de la península, el viento soplará flojo de dirección variable.



Previsión por comunidades autónomas:



- GALICIA: en el oeste, cielo nuboso, con lluvias débiles y dispersas en La Coruña occidental, que no se descartan más hacia el este, donde habrá intervalos de nubes altas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas con pocos cambios, con predominio de descensos. Viento del suroeste, flojo en Ourense, que arreciará a fuerte por la tarde, con rachas muy fuertes en el litoral norte, noroeste e interior de La Coruña.



- ASTURIAS: intervalos de nubes altas, con algún intervalo de nubes bajas matinales en la Cordillera, sin descartar brumas y bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas de la mitad oriental, que aumentarán. El viento soplará, en general flojo, de direcciones sur y suroeste, más intenso en la mitad occidental y Cordillera por la tarde con rachas muy fuertes.



- CANTABRIA: cielo despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas en el norte, que ascenderán. El viento soplará flojo de componente sur, que a mediodía arreciará en el sur y virará a componente este en el norte, y, por la noche, arreciará a sur en toda la comunidad.



- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas bajarán en el extremo sur y se mantendrán con pocos cambios en el resto del territorio, mientas que las máximas aumentarán. El viento soplará flojo de componente sur y arreciará en el norte al final del día.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con nubes bajas en la primera mitad del día, y probabilidad de brumas y nieblas matinales, principalmente en el centro de la comunidad autónoma. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en general, y máximas sin cambios o en descenso en el noroeste y en ascenso en el resto. Heladas débiles dispersas. Viento flojo variable, que se fijará de dirección suroeste por la tarde y aumentará de intensidad, sobre todo en el noreste.



- NAVARRA: cielo despejado, con intervalos de nubes altas al final del día en la mitad occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en La Ribera donde descenderán, y máximas en aumento en el tercio norte y sin cambios significativos en el resto del territorio. Viento flojo de direcciones sur y sureste, que aumentará de intensidad al final del día en el noroeste.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. No se descartan algunas brumas y bancos de niebla matinales dispersos. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente en el valle y se mantendrán sin cambios en el Ibérico, mientras que las máximas también ascenderán ligeramente o se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo, del suroeste en la Ibérica y variable en el valle, que virarán a dirección sureste por la tarde.



- ARAGÓN: predominio de cielo despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas en el sur de Huesca y este de Zaragoza por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Ebro; máximas en ascenso en la Ibérica. Heladas débiles en el Pirineo. El viento soplará flojo variable.



- CATALUÑA: en Tarragona, Barcelona y Gerona, intervalos nubosos, con brumas y bancos de niebla por la mañana; en Lérida, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales de las máximas en Barcelona y en el valle de Arán. Heladas débiles en el Pirineo. El viento soplará flojo variable o en calma.



- EXTREMADURA: cielo despejado, con nubes bajas en la primera mitad del día y probabilidad de brumas y nieblas matinales, principalmente en las vegas del Tajo y Guadiana. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán ligeramente. Viento flojo variable, con predominio de la componente este.



- MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en los valles por la mañana, que podrían llegar a ser brumas o bancos de niebla, y que con alta probabilidad se disiparán para el mediodía. En la sierra, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios significativos; en el resto, mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. El viento soplará flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado, con intervalos de nubes bajas en los valles por la mañana, que podrían llegar a ser brumas o bancos de niebla y que con alta probabilidad se disiparán para el mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en los Montes de Toledo y zonas montañosas del sur de Ciudad Real y de Albacete, y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas en ligero ascenso, más acusado en Toledo, donde localmente podría llegar a ser notable. Viento flojo variable.



- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso, con brumas en el litoral por la mañana. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará flojo variable.



- MURCIA: cielo despejado, salvo intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el litoral y la Vega del Segura. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Viento flojo variable en régimen de brisas.



- ISLAS BALEARES: predominio de cielo despejado, con intervalos de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla hasta la mañana y por la noche. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Viento flojo variable o en calma, que tenderá a flojo de componente sur por la noche.



- ANDALUCÍA: cielo poco nubosos, salvo intervalos nubosos matinales y brumas, sin descartar nieblas, en el Bajo Guadalquivir y litoral del Mar de Alborán. Temperaturas sin cambios significativos, salvo mínimas en ascenso en las sierras y área del Estrecho. Viento flojo de componente este en el litoral mediterráneo, flojo variable en el resto del territorio y Levante en el Estrecho.



- CANARIAS: cielo en general despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas en litorales norte y este. Ligera reducción de la visibilidad por presencia de calima, principalmente en medianías y zonas altas, aunque tenderá a remitir durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser de carácter moderado en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. Viento del noreste en las islas orientales, y del este en las occidentales.