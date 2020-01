La primera borrasca llegaría por Año Nuevo: incertidumbre meteorológica

2020 comienza como terminó 2019: gélido, brumoso y seco, cerrando con ausencia de lluvias y una influencia clara del anticiclón. No se esperan precipitaciones en la noche que cierra el año, según la previsión de eltiempo.es, pero el nuevo año amanecerá con densas nieblas matinales.

Está activado el aviso de nivel amarillo por nieblas en las provincias de Valladolid y Zamora, la Ribera del Ebro, Navarra y Cinco Villas de Zaragoza por visibilidad inferior a 100 metros. En el centro de Huesca se espera que la niebla sea engelante.

Tanto en el valle del Duero como en el del Ebro y las depresiones del nordeste, se espera que las nieblas sean muy persistentes. En cuanto al estado del cielo se podrá ver algo de nubosidad en el noroeste peninsular y la calima podría llegar a las Islas Canarias más orientales.

"Las temperaturas máximas descienden durante el 31 de diciembre en el Cantábrico y noroeste peninsular, mientras aumentan en el Valle del Ebro y Alto Ebro", afirma Mar Gómez responsable del área de meteorología de eltiempo.es.

La Nochevieja está marcada por las heladas en gran parte de Castilla y León, este de Castilla La Mancha, sudeste de la Comunidad de Madrid, Aragón, Navarra, Cordillera Cantábrica y Pirineos. También por las temperaturas de cerca de 5ºC a las doce de la noche en Puerta del Sol (Madrid), con un cielo totalmente despejado y ausencia de viento.

Valladolid marca el mínimo, con 1ºC, seguido de Logroño con 2ºC o Pamplona y Zaragoza con 3ºC. En contraste, tanto Gijón como Sevilla encabezan las mínimas peninsulares más altas con 10ºC. Más allá de la Península, Santa Cruz de Tenerife recibe el año con 17ºC, y Ceuta, con 14ºC.

El1 de enero sigue en la misma línea: nieblas persistentes en los valles del Ebro, Duero y Guadiana, así como en el nordeste peninsular. Por el contrario, según la predicción del portal, el sol predominará durante el resto del día en el resto de áreas. En Canarias se mantiene la probabilidad de tener calima.

Las temperaturas máximas subirán en el sudeste peninsular pero no variarán demasiado en el resto. El resto del mes de enero se plantea con probabilidad de ambiente más seco en el suroeste peninsular y Levante y temperaturas por encima de lo normal en el nordeste.

La primera borrasca del año

Una depresión de origen atlántico se dirige en dirección a las Islas Británicas y el norte de Europa, a donde llegará en los primeros días del año. Sin embargo, la incertidumbre es grande: no se sabe si acabará siendo la primera borrasca 'bautizada' con nombre propio del año y, sobre todo, qué efectos tendrá en España.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se espera que "la pequeña depresión en altura" dé lugar a partir del viernes a "fenómenos significativos". Sin embargo, la incertidumbre en cuanto a su posición hace que la predicción para este día sea algo imprecisa en la mitad noroeste peninsular.

En toda esta zona se espera el predominio de cielos nubosos, con precipitaciones en el oeste de Galicia que, con menor probabilidad, podrían extenderse al resto de la comunidady a toda el área cantábrica; no se puede descartar que también afecten a toda la meseta norte y al norte de Extremadura.

En el resto del país el tiempo será seco y estable, con cielos poco nubosos o despejados en el sureste peninsular y con intervalos nubosos en el resto, de tipo alto en Canarias y la Península. Es probable que se sigan formando bancos de nubes bajas y nieblas en el valle del Ebro y depresiones de Huesca y Lleida, aunque se espera que levanten durante la mañana.

A partir del fin de semana, las previsiones apuntan al desplazamiento de la pequeña depresión en altura desde el noroeste hasta el suroeste de la Península. En consecuencia, en el Cantábrico es probable que haya cielos nubosos y lluvias débiles, mientras que en la Meseta y Andalucía se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos y no se pueden descartar algunas precipitaciones.

Para el 5 de enero, "el escenario más probable contempla el desplazamiento de la depresión en altura hacia Canarias, a la vez que se restablece la situación anticiclónica sobre la Península y Baleares" con el regreso del tiempo "seco y estable". Las precipitaciones solo se producirían en el área del Estrecho y a partir del día de Reyes en Canarias.

Empeora la calidad del aire

La situación de estabilidad con la que comenzará el nuevo año no hará más que empeorar la calidad del aire en las principales ciudades al no favorecer la ventilación y circulación del aire, advierten desde eltiempo.es. Además, estos días se está produciendo el fenómeno de inversión térmica, que contribuye a la no dispersión de contaminantes.

La inversión térmica consiste en que la temperatura no disminuye con la altura, sino que aumenta. En regiones de la sierra de Madrid se están alcanzando valores más altos que en la capital encontrándose a mayor altitud. Un ejemplo es el puerto de Somosierra donde este lunes se llegaba a los 6ºC mientras que en la capital no se pasaban de los 2ºC.

Esta inversión térmica actúa como una tapadera para la dispersión de contaminantes que se almacenan y empeoran la calidad del aire. Este lunes Madrid, Valencia, Toledo, Guipúzcoa, Castellón, Valladolid o toda Galicia son algunas de las provincias y comunidades que presentan peor calidad del aire.