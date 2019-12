La relación entre la activista Greta Thunberg y el millonario George Soros que enciende internet

Es posible que el nombre de George Soros todavía no le suene a mucha gente en España. Para aquellos que todavía no lo conozcan, Soros es uno de los hombres más ricos del mundo. Nació en Budapest (Hungría), pero vive en Estados Unidos desde hace más de 60 años. Sin embargo, no ha sido su manera de ganar el dinero -fundó el grupo de fondos de cobertura privado Quantum Fund- lo que le ha hecho famoso, sino las causas políticas en las que se lo gasta. El multimillonario es un firme defensor de los derechos LGTB, las minorías religiosas y culturales, el aborto y la eutanasia y de la legalización de algunas drogas, entre otras cosas.

Su posición política le ha llevado a establecer relaciones con personalidades importantes del Partido Demócrata de Estados Unidos y, por supuesto, enemistades con el Partido Republicano. De todas formas, los detractores de Soros se encuentran en todo el mundo. La gran mayoría de ellos tienen en común el hecho de participar o de simpatizar con partidos ultraconservadores. Por esta razón, no es difícil encontrar a Donald Trump arremetiendo contra él, pero tampoco a Santiago Abascal, presidente de Vox. Por supuesto, para todos ellos Soros es el progre por excelencia, pero, además, especialmente peligroso por la influencia que le concede su gran fortuna.

Soros es uno de los personajes más siniestros de la actualidad. Impulsa el tráfico de seres humanos con sus ONGs, y ha sido colaborador del golpe separatista. Sánchez se hace amigos de todos los enemigos de España y de Europa. Casi parece Soraya. https://t.co/hmcHwU9anW — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) June 28, 2018

Este miedo a su influencia es lo que le ha llevado a protagonizar un sinfín de teorías conspiranoicas que se extienden por internet. Quienes las siguen de cerca consideran a Soros un globalista. Es decir, que su fin último sería crear un mundo sin fronteras entre países y, por lo tanto, en el que no se pongan trabas a las inmigración. Se dice que en Europa ha contribuido a traer grandes oleadas de inmigrantes a través de sus ONGs y, consecuentemente, acabar con la identidad del viejo continente. Pero, además, también se ha rumoreado que George Soros ha influido a favor del independentismo catalán y de unas segundas elecciones en el Reino Unido que eviten el Brexit.

Greta, ¿la niña de Soros?

Aunque no se han podido demostrar que todas estas teorías sean ciertas, lo que está claro es que, de serlo, su poder de influencia no es tan potente como se piensa. Una de las últimas teorías de la conspiración que afectan a Soros es que el multimillonario está detrás del fenómeno Greta Thunberg. No es de extrañar que se haya realizado esta asociación teniendo en cuenta que una gran parte de los escépticos de la crisis climática se alinean con estos partidos radicalmente conservadores. Por eso, hay quien ha llamado a Thunberg "la niña de Soros", insinuando que la pequeña activista se encuentra al servicio del magnate.

Pero, ¿existe alguna evidencia de que Greta Thunberg reciba dinero del húngaro que domina el mundo? En este artículo de EL ESPAÑOL, los encargados de la comunicación de la niña activista explican que "los viajes de Greta están pagados por su familia. Pero ella también está participando en dos productos documentales que cubren parte de los costes. Mucha gente ha ofrecido también su ayuda para alojamiento, transporte o comida, y apoyar así la misión de Greta".

A pesar de ello, el artículo explica que, tanto las empresas de energías renovables como los movimientos anticapitalistas, se muestran favorables al mensaje de Thunberg por las oportunidades que podría llevar consigo. George Soros ha sido acusado en el pasado de haber dado dinero a Occupy Wall Street, uno de esos movimientos anticapitalistas, pero este hecho no ha podido ser nunca demostrado.

Otra de las relaciones que se ha establecido entre ambos personajes fue una foto que se hizo viral en internet hace sólo dos meses. En ella, podía verse a Greta Thunberg posando junto al que parecía ser George Soros. Sin embargo, la imagen tenía truco. Un internauta había obtenido una foto en el perfil de Twitter de la propia Thunberg, pero quien aparecía junto a ella no era otro que el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, muy conocido por haber sido un referente en la lucha contra el cambio climático. La imagen, que había sido tomada el día 30 de septiembre de 2018, fue víctima del photoshop para incluir la cara de Soros.