Pedro Duque, sobre su sociedad: "No lo volvería a hacer y volvería a ser ministro"

Pedro Duque no se rinde y sigue dispuesto a liderar los esfuerzos por poner a España en la vanguardia de la innovación más allá de que haya elecciones antes de Navidad, en 2019 o cuando la legislatura concluya en 2020. Dicho de otro modo en la actual coyuntura política, hasta el infinito y más allá: la estabilidad, explica, es "fundamental" para llevar a cabo las reformas que le ha encomendado Pedro Sánchez.

Con una condición, sin embargo: después de "aprender a hablar como un político", ha bromeado durante el desayuno informativo ofrecido por Fórum Europa. El astronauta de la ESA se considera todavía ilusionado por "el reto" y ha calificado como "positivo" el enfrentarse a la "vida real" que supone la política frente al método científico. "Todavía queda mucho por hacer y considero que sigo teniendo el liderazgo como para aglutinar voluntades y sacar esto adelante".

En este sentido, ha advertido que es un trabajo que no se completará "ni en un año ni en dos", y que el Gobierno no puede hacer por sí solo. Ha recordado que el Presupuesto para 2019 que el PSOE trata de aprobar priorizará "la I+D+I" y que los grupos del Congreso aprobaron por unanimidad una votación en favor de una apuesta garantizada por la ciencia. Preguntado por las informaciones sobre su sociedad familiar bajo la que figurar sus viviendas, ha confirmado que presentará un informa fiscal al respecto y que en cualquier caso no le ha "generado ningún ahorro".

Aupar los currículums de las madres

Preguntado por las políticas de Igualdad, y tras otra broma un tanto atolondrada ("Hablamos de la Igualdad entre hombre y mujeres, no entre altos y bajos o rubios y morenos, ¿verdad?"), el ministro ha afirmado que las medidas tenderán a tratar de paliar los efectos de la conciliación en las investigadoras que han sido madres "y que a menudo son las que se ocupan de los hijos". Verán así aunados su currículum con hombres que no han tenido la misma carga familiar, y tendrán opción a solicitarlo durante más tiempo.

Ante las preguntas de si el 'caso de los másters' ha perjudicado a la imagen de la Universidad española, el ministro ha considerado "injusto" el trato deparado al sistema universitario a raíz de las irregularidades en la URJC y ha pedido a los medios de comunicación que sean "más específicos" al informar, aunque ha reconocido la necesidad de implementar mecanismos de control corresponsables.

Mejoras a los investigadores y grandes proyectos

"Tengo la mesa llena de carpetas abiertas"- ha asegurado un Duque que saca fuerzas de flaqueza. En este sentido, ha elogiado las infraestructuras punteras que atraen talento como el centro de láseres pulsados de Salamanca ("Una tecnología que acaba de ganar el Nobel", recuerda) y destaca que España pugna por traer a Canarias el proyecto del mayor telescopio del hemisferio norte, así como llevar a Granada la planta que reproduzca las condiciones de un reactor de fusión, "la energía del futuro".

Ha anunciado igualmente un incremento del 15% en la dotación del programa Ramón y Cajal para traer de vuelta a los investigadores emigrados, y una transformación del sexenio investigador: pasará a ser un sexenio de transferencia en el que se podrán obtener méritos por trabajos, por ejemplo, en el ámbito de las humanidades. La transferencia se aplicará también a la relación entre empresa y universidad, dentro de marcos transnacionales como la supercomputación y la inteligencia artificial que deben permitir a la Unión Europea "liderar" en ciencia e industria.

Finalmente, ha emplazado a finales de mes para la designación a través de un "jurado internacional" del director o directora de la Agencia Estatal de Investigación, algo que impulsará un organismo nacido "a coste cero para el erario" y aún con "carencias". Y anuncia un funcionamiento "como el de la ESA" para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): "Un organismo planteará una necesidad de innovación, el ministerio decidirá si es viable y se abirá un concurso público para que las empresas presenten sus proyectos".