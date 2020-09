Madrid cuadriplica el umbral establecido por la OMS para tener controlada la pandemia

Los datos sobre el coronavirus en España cada vez preocupan más al Ministerio de Sanidad. Ya lo aseguró este lunes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, en rueda de prensa. Sin embargo, más allá del número de nuevos contagios y fallecidos que se notifican a diario, hay que prestar cada vez más atención a la tasa de positividad de la Covid-19, el porcentaje de personas que han dado positivo en una PCR en un tiempo determinado. Y este sigue creciendo.

Si miramos este valor en el último informe de Sanidad publicado este martes, observamos que España sigue duplicando el umbral del 5% de positivos fijados por la Organización Mundial de la Salud para tener controlada la pandemia, alcanzando ya el 12,9% entre el 5 y el 11 de septiembre.

Sin embargo, este umbral (5%) se cuadriplica en la Comunidad de Madrid, con una tasa de positividad del 21,4% entre las mismas fechas, más del doble que la de Cataluña (9,1%) o el País Vasco (8,1%), y sólo superada por Melilla (21,85%). Esta tasa aumenta hasta el 24,4% en las PCR procesadas a fecha del 12 de septiembre. Es decir, casi una de cada cuatro pruebas que se hacen en Madrid resulta positiva.

Según la OMS, si la tasa está por debajo del 5% la situación epidemiológica está controlada. Si está por encima esto indica que no se están detectando todos los casos y que el rastreo se complica. Todas las comunidades autónomas superan esta barrera, a excepción de Asturias, que se mantiene en una tasa del 2,7%. Sólo Galicia (7%) y La Rioja (7,1%) mantienen niveles cercanos al 5% y otras 10 comunidades autónomas registran tasas por encima del 10%, además de la ciudad autónoma de Ceuta (12,8%).

La tasa cada vez crece más

Los datos de positividad de Madrid crecen día a día en cada informe que publica el departamento que dirige Salvador Illa. Esta región es la que más pruebas PCR -121.446- hizo del 5 al 11 de septiembre, con una tasa de 1822,58 PCR por cada 100.000 habitantes, que no es la mayor de España, ya que es La Rioja la que se lleva este 'premio', con 2.899,96 y una tasa de positividad del 7,1%.

Sin embargo, hacer más pruebas PCR no es síntoma de más control. Y es que de poco sirve llevar a cabo un número elevado de test, si no se acompaña de su correspondiente rastreo. Ya lo ha dicho la OMS: "Hay que invertir en la realización de PCR, en hacer bien el aislamiento y en el estudio de contactos". Y, al menos, en esta última variable Madrid no está a la cabeza, ya que faltan rastreadores, no se han contratado a los prometidos y la Atención Primaria está al borde del colapso, ya que son médicos y enfermeros los que en muchos casos hacen esta labor, además de atender al resto de pacientes. Como respuesta, irán a la huelga indefinida el próximo 28 de septiembre.

Si echamos la vista atrás, la tasa de positividad de la Comunidad de Madrid es del 19,1% desde el 31 de agosto al 6 de septiembre en el informe de Sanidad publicado el pasado jueves 10. Ese día, la tasa de positividad de España se situaba en el 11,6%, 1,3 puntos menos que este martes.

Un día después, en el informe del viernes 11, la tasa de Madrid continúa escalando hasta el 19,7%, con 120.866 PCR realizadas entre el 1 y el 7 de septiembre. La cifra de España sigue también un ritmo ascendente, hasta el 11,8%.

Ya en el informe de este lunes 14 la tasa de positividad de la Comunidad de Madrid da un salto de 1,3 puntos, hasta el 21% en las PCR realizadas del 4 al 10 de septiembre. Es decir, más de una de cada cinco pruebas PCR es positiva. En esa franja de fechas Madrid realizó 123.233 PCR, la más alta de toda España. En el ámbito nacional la tasa de positividad es del 12,6%.

Y con estos datos al alza de los últimos días, la tendencia de este martes 15 de septiembre sigue el mismo camino, con un repunte en la tasa que llega ya al 21,4%.

Nivel crítico

Junto a este indicador, también hay que tener en cuenta valores como el aumento no sólo de los contagios, también el de nuevos ingresos, que cada vez es mayor, lo que coloca a la región, presidida por Isabel Díaz Ayuso, en un nivel crítico.

En las últimas 24 horas, Madrid ha notificado 1.207 nuevos contagios, más de un tercio que los de toda España (3.022). Sin embargo, si cogemos los datos de viernes a lunes, y teniendo en cuenta que los sábados y domingos la actividad se reduce prácticamente en hospitales y los casos bajan mucho, Madrid registró 11.370 nuevos casos que ha ido fechando en distintos días, tal y como publicó este martes EL ESPAÑOL.

El viernes 4, con 4.355 casos diagnosticados, y el martes 8, con 4.094 encabezan ya la lista de días con más PCR positivos desde que empezara la pandemia. El resto de días las cifras no son mejores, ya que en la semana del 3 al 9 de septiembre se han notificado 19.226 positivos, que superarán ampliamente los 20.000 cuando se acaben de fechar todas las pruebas pendientes (y que van con mucho retraso en algunas zonas de la capital), es decir, casi 3.000 por día.

Pero por otro lado hay que poner ya especial atención a la presión hospitalaria. Este fin de semana ha habido 925 ingresos hospitalarios, más de 300 al día, y 90 fallecimientos. Este martes la propia CAM ha comunicado en su informe epidemiológico 25 fallecidos en las últimas 24 horas y 356 ingresos Covid en planta y 29 en UCI.

En los hospitales de la Comunidad de Madrid hay ya 3.095 pacientes Covid ingresados en planta y 359 en la UCI, por lo que la prevalencia hospitalaria se mantiene en el 21% del total de camas, la cifra más alta de toda España. Le siguen Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares y País Vasco, con un 12% de camas ocupadas. La media nacional se sitúa en el 8,5%.