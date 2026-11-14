Cuatro museos, cuatro viajes: otra forma de descubrir Castilla y León

El Museo de la Evolución Humana de Burgos Junta de Castilla y León

En Castilla y León el paisaje no se recorre solo con los ojos: se entiende mejor cuando se entra en un museo y, al salir, el territorio parece más vivo. Cuatro equipamientos regionales −distribuidos entre Burgos, León, Zamora y el valle de Sabero− funcionan hoy como puertas de entrada a fin de semana completos.

No son meros contenedores de piezas; son puntos de partida desde los que se enhebran yacimientos, catedrales, rutas mineras, iglesias románicas, asadores y senderos. La diversidad de sus contenidos (evolución humana, arte contemporáneo, etnografía y patrimonio industrial) refleja la propia variedad de la Comunidad.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León presenta este sábado 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en el marco de Intur, la Feria Internacional de Turismo de Interior que se celebra en la Feria de Valladolid del 12 al 15 de noviembre.

El interior del Museo de la Evolución Humana de Burgos Junta de Castilla y León

En el stand de la Junta se mostrarán piezas de cada uno de ellos y se ofrecerán presentaciones y talleres. Es una invitación concreta a planificar escapadas culturales que generan actividad en los territorios que las acogen, más allá de la visita puntual.

Burgos: el inicio del viaje

El Museo de la Evolución Humana (MEH) se alza junto al río con una arquitectura de Juan Navarro Baldeweg que combina volúmenes de vidrio y ladrillo rojo, abierta a la luz y a las vistas de la ciudad.

Dentro, los fósiles originales de Atapuerca dialogan con reproducciones y piezas de arte contemporáneo. En estos meses la programación es especialmente intensa: más de 150 actividades hasta enero de 2027.

Los exteriores del Museo de la Evolución Humana de Burgos Junta de Castilla y León

La gran cita es la exposición 'Crania', que reunirá por primera vez en el museo todos los cráneos humanos recuperados en la Sima de los Huesos, junto a otros restos de la Trinchera del Ferrocarril y réplicas de yacimientos mundiales. Se espera su apertura en diciembre.

Mientras tanto, se pueden visitar 'Sueños rotos. La niñez en la Sima de los Huesos', con cráneos preneandertales, entre ellos el de Benjamin, 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie', 'Playevolución', con dioramas con Playmobil, 'Animalia. Fauna en Hierro' de Cristino Díez y el proyecto fotográfico 'El pez muere por la boca'.

Una escapada de fin de semana comienza en el Museo de la Evolución Humana, con entrada general por seis euros; gratuita los miércoles todo el día y martes y jueves a partir de las 19:00 horas.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa Junta de Castilla y León

Por la tarde o al día siguiente se reserva la visita a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, a pocos kilómetros: el paisaje de las trincheras y las cuevas cobra sentido después de haber visto los restos.

El resto del tiempo se dedica a Burgos: la catedral gótica, Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico y el Camino de Santiago.

La gastronomía cierra el círculo: morcilla de arroz, lechazo asado, queso fresco y una parada en alguna de las bodegas de la Ribera del Duero o del Arlanza, a una distancia razonable.

El interior del Musac, en León Junta de Castilla y León

El entorno natural −Sierra de la Demanda, Ojo Guareña o los páramos− ofrece senderos que completan la estancia. El resultado es un viaje que conecta el origen de la humanidad con la mesa y el paisaje actuales.

El León actual e histórico

El Musac es, a primera vista, un edificio que llama la atención. Su fachada de cristales de colores, inspirada en las vidrieras de la catedral, se convierte en icono de León. El interior, amplio y luminoso, acoge desde el pasado 7 de noviembre 'Spazio Liber'o, la mayor exposición de Michelangelo Pistoletto en España en 25 años.

Cerca de cincuenta obras −pintura, escultura, instalaciones, vídeo y performance− ocupan más de 2.000 metros cuadrados en las salas 3 a 6.

Los exteriores del Musac, en la capital leonesa Junta de Castilla y León

El recorrido abarca desde 1957 hasta 2025 e incluye los célebres 'Quadri specchianti'. Estará abierta hasta el 23 de mayo de 2027. La entrada fue gratuita los días 7 y 8 de noviembre, con visitas guiadas y una performance el día de la inauguración.

El museo es el eje de un fin de semana que combina arte actual con el patrimonio de la ciudad. Después de la visita se puede caminar por la avenida de Ordoño II hasta el centro histórico: la catedral de León, el Palacio de los Guzmanes, Casa Botines de Gaudí y el Barrio Húmedo, donde la tapa acompaña al vino o a la cerveza.

El caldo de la zona, el Prieto Picudo, y los productos locales completan la experiencia gastronómica. Quien quiera alargar la estancia encuentra en la provincia rutas del Camino de Santiago, paisajes de montaña o pueblos con arquitectura tradicional.

El Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora Junta de Castilla y León

El Musac no se limita a mostrar tendencias creativas; invita a mirar León de otra manera, entre lo histórico y lo contemporáneo.

Zamora y la tradición

El Museo Etnográfico de Castilla y León ocupa un edificio contemporáneo de casi 10.000 metros cuadrados en pleno casco histórico de Zamora, diseñado por un equipo liderado por Roberto Valle González. Sus colecciones reúnen objetos de la vida cotidiana, oficios, fiestas y patrimonio inmaterial de toda la Comunidad.

Acaba de estrenar su tercera planta con la exposición Esencial, alma y oficio, que reúne 48 obras de artesanía contemporánea de las nueve provincias.

Una sala del Museo Etnográfico de Castilla y León, en la ciudad de Zamora Junta de Castilla y León

Cerámica, vidrio, madera, textil, joyería e indumentaria dialogan con el diseño, la moda y otros sectores. Permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027. El 19 de noviembre se celebra además una mesa de debate sobre los oficios y su transmisión.

La visita al museo es el núcleo de una escapada que se completa con el propio casco de Zamora: iglesias románicas como Santa María la Nueva, San Juan o San Cipriano, el palacio renacentista de los Condes de Alba y Aliste (hoy Parador) y el Museo de Zamora.

La gastronomía local −embutidos, quesos, platos de cuchara y vinos de la zona, incluida la cercana Ruta del Vino de Toro− se combina con paseos por las orillas del Duero o por el entorno natural próximo.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en el municipio leonés de Sabero Junta de Castilla y León

El museo convierte las tradiciones y el patrimonio inmaterial en punto de partida para conocer un territorio donde lo rural y lo urbano se tocan.

Sabero y la memoria industrial

En el valle de Sabero, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ocupa la antigua Ferrería de San Blas, la primera industria siderúrgica moderna de España, inaugurada en 1846.

La gran nave de ladrillo con arcos apuntados, de aspecto casi neogótico, es en sí misma una pieza. Declarada Bien de Interés Cultural, alberga maquinaria, herramientas, fotografías y documentos que narran la historia minera y siderúrgica de la Comunidad.

El interior del Museo de la Siderurgia y la Minería, en Sabero Junta de Castilla y León

Durante el mes de noviembre se puede visitar la exposición fotográfica 'Mineras: femenino plural', de Cristina Velasco, con retratos en blanco y negro de mujeres de las cuencas mineras de Laciana, Babia, Alto Sil y Degaña. Otras muestras, como 'Minerales en nuestra vida', completan la oferta.

El museo es la puerta a un fin de semana en un entorno de montaña.

Desde allí parte la Ruta de las Minas, un recorrido circular de unos 9-10 kilómetros que pasa por restos de pozos, el Roblón de la Plata, casas mineras y el barrio de Alejico.

Algunas piezas expuestas en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero Junta de Castilla y León

La playa fluvial, la ermita de San Blas y los paisajes del valle ofrecen naturaleza y memoria al mismo tiempo.

La gastronomía de la zona y la posibilidad de enlazar con León capital o con otras rutas de montaña amplían las opciones. El patrimonio industrial se convierte así en invitación a recorrer un paisaje marcado por el trabajo y la naturaleza.

Cuatro puertas, un territorio

Estos cuatro museos regionales demuestran que Castilla y León puede ser destino de turismo cultural durante todo el año. Sus exposiciones de los próximos meses −Crania en Burgos, Spazio Libero en León, Esencial, alma y oficio en Zamora y Mineras en Sabero− ofrecen motivos concretos para organizar la visita.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en el municipio leonés de Sabero Junta de Castilla y León

Combinados con el patrimonio cercano, la gastronomía y la naturaleza, transforman la estancia en una experiencia que genera actividad económica en cada territorio. La presentación en Intur este sábado es solo el punto de partida.

El resto depende de quien decida salir y mirar el mapa de otra manera: cuatro museos, cuatro viajes, una Comunidad entera por descubrir.