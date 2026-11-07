Alertan del aumento de robos y suplantación de cuentas de WhatsApp en Castilla y León: más de 600 denuncias

La Policía Nacional advierte del constante incremento de delitos relacionados con el robo o la suplantación de la titularidad de cuentas de la aplicación WhatsApp que se están detectando en toda la comunidad de Castilla y León.

Desde principios de año se viene detectando un aumento de las denuncias en dependencias de la Policía Nacional, en las que los ciudadanos relatan como personas desconocidas se han hecho con el control de sus cuentas de WhatsApp y han mandado mensajes a sus contactos pidiendo dinero de manera urgente con falsos pretextos.

Concretamente, en lo que llevamos de año en Castilla y León se han registrado cerca de 600 denuncias relacionadas con este tipo de delitos, incrementándose significativamente desde el mes de julio en todas las provincias de la Comunidad.

Los delincuentes se valen de diferentes técnicas para controlar las cuentas de las víctimas. Algunos de los robos y suplantaciones son mediante técnicas de ingeniería social, mediante grupos de WhatsApp formados por multitud de personas, o a través de llamadas y envíos de SMS suplantados.

Los criminales explotan vulnerabilidades que detectan en los sistemas operativos de los terminales móviles, y así, mediante ataques denominados ‘zeroclick’, suplantan las cuentas sin que los titulares sean conscientes de ello.

Este tipo de ataques suceden con mayor frecuencia sobre sistemas operativos antiguos, en terminales que debido a esa antigüedad han dejado de recibir soporte de actualización de sus marcas.

Se da la circunstancia de que en este último tipo de suplantación descrito, la víctima en ningún momento es consciente de haber perdido el control de su WhatsApp puesto que no percibe ningún funcionamiento anómalo.

Los contactos que reciben los mensajes fraudulentos lo hacen dentro de un chat ya existente con la víctima, mientras que a esta no se le refleja en el chat ninguno de los mensajes de los criminales.

Otro modo de robo y suplantación de cuentas detectado recientemente por la Policía Nacional ha sido mediante la recepción de un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido por la víctima, en el cual se pide pinchar un enlace para, por ejemplo, apoyar una candidatura en un concurso de tipo ‘talent show’ a algún familiar de quien supuestamente lo envía.

En realidad, este mensaje ha sido enviado por los delincuentes que se han hecho con el control previo de la cuenta del contacto.

Si la víctima pincha el enlace, está facilitando que los criminales controlen su cuenta y que manden este mismo mensaje a todos los contactos propios, por lo que el número de afectados crece de manera directamente exponencial.

Peticiones de dinero urgente

Una vez que los criminales tienen el control de la cuenta, ya sea por robo o suplantación, se inicia la siguiente fase del delito. Los delincuentes solicitan a los contactos habituales de las víctimas una petición de dinero urgente, generalmente a través de Bizum.

Alegan cualquier excusa o pretexto con carácter de urgencia, dicen no poder atender a llamadas telefónicas, y facilitan números de teléfono distintos a los de contacto usual con el subterfugio de tener algún tipo de problema técnico en la cuenta o el teléfono habitual.

Si el contacto de la víctima cae en el engaño y efectúa el Bizum, lo está haciendo a una cuenta controlada por los delincuentes, de la cual seguramente es titular una “mula bancaria”, que se quedará un pequeño porcentaje y transferirá el resto a una cuenta internacional de difícil seguimiento.

Consejos

Desde la Policía Nacional se recuerda que con unas sencillas pautas de seguridad se pueden evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

En el caso de recibir de alguno de nuestros contactos una petición urgente e inesperada de dinero, con excusas para no hablar por teléfono y con insistencia en transferencias inmediatas de efectivo, debemos desconfiar.

La comprobación más sencilla es llamar o ponerse en contacto con la persona que supuestamente está reclamando ese dinero, pero nunca a través del propio chat en el que se recibe la petición.

Desconfiar de grupos de WhatsApp en los que participa gran número de personas que no conocemos y en los que se envían numerosos links o imágenes relacionadas con el propósito del grupo, ya que pueden estar infectados de virus espías.

En la aplicación WhatsApp entrar en Ajustes > Cuenta> Verificación en dos pasos y activar el Pin de seis dígitos. Este código evitará que, aunque se logre vulnerar el terminal en forma remota, se pueda registrar o duplicar la cuenta en otro dispositivo.

Entrando en Ajustes > Almacenamiento y datos, debemos configurar las opciones de descarga automática en “Ningún Archivo”, tanto para datos móviles como para wifi, y así evitamos procesar ningún archivo sospechoso de manera automática.

También se debe forzar la actualización del sistema operativo del teléfono móvil a la última versión disponible de Android o IOS, ya que normalmente los desarrolladores incluyen parches que corrigen las vulnerabilidades que explotan los delincuentes.

La propia aplicación de mensajería WhatsApp también debe de estar actualizada a su versión más reciente.

También es conveniente apagar y reiniciar habitualmente el teléfono al menos una vez por semana, así ayudamos a limpiar la memoria RAM y se pueden romper los procesos ocultos o conexiones maliciosas que permanezcan activas en segundo plano.

Si aun así sospechamos que hemos sido víctimas de un robo o suplantación de identidad en WhatsApp, hay que revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones desconocidas.

También avisar de inmediato a los contactos a través de SMS, llamadas o cualquier canal ajeno a WhatsApp, pedir a los destinatarios de mensajes fraudulentos que conserven los mensajes y capturas al objeto de aportar pruebas y denunciar inmediatamente el uso fraudulento en cualquier dependencia de la Policía Nacional.