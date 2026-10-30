La huelga de médicos eleva las listas de espera en Castilla y León hasta los 119 días, 18 más que hace tres meses

La lista de espera quirúrgica de la sanidad pública de Castilla y León vuelve a crecer.

Los pacientes que necesitan pasar por el quirófano en los hospitales de Sacyl deben aguardar una media de 119 días, frente a los 101 que se registraban al cierre del segundo trimestre, el pasado 30 de junio.

Son 18 días más en apenas tres meses, un incremento que coincide con los efectos de la huelga de médicos que ha afectado a la actividad asistencial durante los últimos meses.

El número de pacientes pendientes de una intervención también ha aumentado.

A 30 de septiembre, el registro de la Consejería de Sanidad contabilizaba 36.353 personas en lista de espera quirúrgica estructural, frente a las 33.034 de junio.

Esto supone 3.319 pacientes más, un incremento del 10% en un solo trimestre.

La conflictividad laboral que ha atravesado la sanidad pública durante este año está detrás de parte de este empeoramiento.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reconoció este jueves el impacto de los paros médicos sobre la actividad sanitaria de la Comunidad, con menos intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas externas.

El Gobierno autonómico atribuyó también a las movilizaciones el retraso en la publicación de los datos trimestrales.

Las protestas de los facultativos se enmarcan en el conflicto abierto por la negociación del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, con reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales, las guardias y el reconocimiento profesional.

Las movilizaciones han provocado la suspensión o aplazamiento de actividad asistencial en distintos puntos del país, obligando a las comunidades a afrontar el reto de recuperar las intervenciones y consultas pendientes.

Pese al repunte de este trimestre, la demora media todavía se mantiene por debajo de la registrada al comienzo del plan de choque que puso en marcha la Junta en 2022 para reducir las listas de espera.

Entonces, los pacientes aguardaban una media de 139 días para ser operados, veinte más que en la actualidad.

Sin embargo, la evolución de los últimos meses vuelve a alejar a la sanidad autonómica de los mejores registros alcanzados en su objetivo de reducir los tiempos de acceso al quirófano.

Traumatología, a la cabeza

Por especialidades, traumatología continúa siendo el servicio con más pacientes pendientes de una intervención, con 11.866 personas en lista de espera.

Le siguen cirugía general y del aparato digestivo, con 6.386, y oftalmología, con 6.130. Entre las especialidades con menos pacientes figuran cirugía cardiaca, con 115, y cirugía torácica, con 114.

Si se atiende a los diagnósticos, las cataratas son el proceso que más pacientes acumula, con 4.791 personas pendientes de operación.

A continuación aparecen la hernia inguinal, con 1.809; la artrosis de rodilla, con 1.762, y las deformaciones adquiridas en los dedos de las manos y los pies, con 1.417.

La gravedad de cada caso determina también los tiempos de atención. En el nivel de prioridad 1, reservado para pacientes cuya patología aconseja una intervención en un plazo inferior a 30 días, hay 1.015 personas, con una demora media de nueve días.

La situación es más complicada en el segundo nivel de prioridad, que establece un plazo máximo recomendado de 90 días.

En este grupo figuran 5.768 pacientes, que esperan una media de 108 días. La mayor parte de la lista se concentra, no obstante, en el tercer nivel, con 29.570 personas y una demora media de 125 días, dentro de un plazo de referencia de hasta 180 días.

Más de 205.000 consultas

El incremento de las demoras no se limita a las intervenciones quirúrgicas. Las consultas externas hospitalarias registraban a finales de septiembre un total de 205.632 pacientes pendientes de ser atendidos, con una espera media de 120 días.

También se acumulan pruebas diagnósticas en los hospitales de Sacyl. Las ecografías encabezan este apartado, con 9.847 pruebas pendientes, seguidas de las resonancias magnéticas, con 8.072.

Los TAC suman 3.021 pruebas y las mamografías, 696.

En cuanto a los tiempos de espera para estas exploraciones, la resonancia magnética registra la mayor demora, con 117 días de media, seguida de las ecografías, con 115.

Los pacientes que necesitan un TAC esperan 58 días, mientras que en el caso de las mamografías el plazo medio se sitúa en 62 días.