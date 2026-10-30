Confirmado: la diabetes tipo 1 esconde un problema alimentario que afecta a uno de cada tres pacientes

Casi uno de cada tres adultos con diabetes tipo 1 en España tiene riesgo de desarrollar conductas alimentarias perjudiciales.

Es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por investigadores de la Universidad de León (ULE), que alerta de un problema que puede pasar desapercibido en las consultas médicas.

La investigación, publicada en la revista científica internacional 'Diabetes/Metabolism Research and Reviews', ha analizado a 451 personas mayores de 16 años de distintas comunidades autónomas.

El objetivo era conocer cómo influyen el control diario de la diabetes, la alimentación y el bienestar psicológico en la aparición de problemas relacionados con la comida y el peso.

Los resultados muestran que el 31,7% de los participantes presenta un riesgo elevado de sufrir alteraciones en su conducta alimentaria.

La situación es más frecuente entre las mujeres: afecta al 35,4%, frente al 14,8% de los hombres. Sin embargo, los investigadores advierten de que el problema también existe entre los varones y podría estar infradiagnosticado.

Uno de los datos que más preocupa al equipo es que el 36,6% de las personas encuestadas reconoció haber reducido u omitido dosis de insulina de forma intencionada para perder peso o compensar lo que había comido.

Esta práctica, conocida como 'diabulimia', puede tener consecuencias graves para la salud.

Al dejar de administrarse la insulina necesaria, aumentan las posibilidades de sufrir descompensaciones de azúcar en sangre y complicaciones a largo plazo.

La alimentación

El estudio también ha identificado varios factores relacionados con un mayor riesgo de desarrollar estas conductas.

Entre ellos figuran un peor control de la diabetes, un índice de masa corporal más elevado y una alimentación de menor calidad.

El descanso también importa. Las personas que perciben que tienen peor salud o duermen mal presentan un mayor riesgo de sufrir problemas relacionados con la alimentación.

Los investigadores señalan que convivir con la diabetes tipo 1 supone un esfuerzo diario que va mucho más allá de ponerse insulina.

Las personas que la padecen deben controlar continuamente sus niveles de azúcar, calcular los hidratos de carbono de cada comida y prestar atención a su peso.

Esta exigencia constante puede generar una importante carga psicológica.

Los médicos

Ante estos resultados, el equipo investigador considera necesario prestar más atención a la relación entre diabetes, alimentación y salud mental.

Una de sus principales recomendaciones es incorporar cuestionarios específicos en las revisiones médicas para detectar cuanto antes posibles conductas de riesgo.

También defienden una atención conjunta entre endocrinos, médicos de familia, nutricionistas y psicólogos.

El objetivo es que los pacientes reciban ayuda desde distintos ámbitos y no se aborden únicamente sus niveles de azúcar en sangre.

Además, apuestan por una educación nutricional más flexible, que evite las restricciones excesivas y la obsesión por la comida o el peso.

El proyecto D1ANAS, impulsado desde la Universidad de León, ha contado con la participación de especialistas del servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) y de la sociedad científica SEMERGEN.

Una de sus particularidades es que ha incorporado la participación de los propios pacientes en el diseño de la investigación.

Los autores insisten en que estas conductas no son casos aislados. Los datos reflejan un problema de salud que necesita mayor atención y que debe detectarse antes de que tenga consecuencias más graves.