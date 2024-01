La gripe no cesa en Castilla y León: Sanidad hace un llamamiento a vacunarse a niños y mayores de 60 años

No hay familia en Castilla y León que no haya sentido los efectos de la gripe durante las últimas semanas, y más durante la pasada Navidad. Y los datos no mienten. La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional recoge un 51,4 % en los menores de 2 años y del 33,6 % en los niños de 2 a 4 años, según los datos de la Dirección General de Salud Pública a fecha 3 de enero de 2024. En el caso de los mayores de 60 años, la cobertura sobre población diana llega solo al 60,9 % a lo largo de la presente campaña.

Ante estas cifras y el incremento en el número de casos de gripe propio de la época, la autoridad sanitaria ha vuelto a insistir en la conveniencia de vacunar a la población infantil entre 6 meses y 4 años de edad, dado el bajo porcentaje de cobertura registrado, así como incidir entre los mayores de 60 años, sobre todo aquellos que lo tengan indicado por su médico debido a patologías asociadas que pueden convertir una infección viral en un proceso más grave.

Hasta la fecha, se han vacunado 642.273 personas de un total de 805.500 dosis adquiridas por la Consejería de Sanidad para la temporada 2023-2024, es decir, un 80 % del total. El gasto total realizado por la Junta de Castilla y León en vacunas antigripales es de 10.527.058 euros, incluidas las nuevas vacunas atenuadas intranasales destinadas a parte de la población infantil.

En función del motivo de la vacunación, un total de 492.818 vacunas han sido inoculadas a los grupos de riesgo por edad, seguidos con 31.056 dosis por los grupos de riesgo por patologías, 28.769 las personas institucionalizadas, 21.113 por prescripción facultativa y 16.790 trabajadores de centros sanitarios. Por sexos, 283.780 dosis han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 358.493.

Inmunización frente al VRS

En cuanto a la campaña puesta en marcha este año por la Junta de Castilla y León para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías, el balance acumulado desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 3 de enero de 2024 refleja un total de 9.784 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab, lo que significa un 90,91 % de cobertura de inmunización (con Zamora con el porcentaje más alto de la Comunidad, seguida de Soria -ver cuadro adjunto-).

Castilla y León incluye en el calendario de inmunización para toda la vida la administración de una sola dosis de nirsevimab durante la campaña 2023-2024, para los niños nacidos entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024. La Dirección General de Salud Pública ha aquirido un total de 13.000 dosis para cubrir las necesidades hasta esa fecha.

Vacunación frente al COVID-19

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en esta campaña ya han recibido su dosis un total de 461.664 personas, lo que supone un 83,7 % de dosis administradas sobre el total de recibidas. De esa cifra, 208.942 fueron hombres y 252.721 mujeres, y 62.050 han sido menores de 60 años. En mayores de 60 años la cobertura es del 49,8 %.

Por grupos, el que más se ha vacunado en los dos primeros meses de campaña ha sido el relacionado con el riesgo por edad, con 364.444 personas inoculadas; en segundo lugar, las personas institucionalizadas, con 37.168; le siguen aquellas con patologías de riesgo, con 34.543; en cuarto lugar, los trabajadores de centros sanitarios, con 10.270 profesionales vacunados frente al COVID-19; y en quinta posición, los trabajadores de centros sociosanitarios, con 9.984 vacunas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se anima a a vacunarse frente a la gripe o frente al COVID a todas las personas que lo tengan indicado -la población más vulnerable o con patologías previas-.

