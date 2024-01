La metedura de pata de Tudanca de la que Veganzones y Vox se aprovechan: “No se cansa de hacer el ridículo”

Las prisas y las redes sociales tienen mucho peligro. Y esto es lo que le ha ocurrido al secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, con los datos del desempleo publicados esta mañana. El líder socialista se ha lanzado a la piscina y al final no había agua. Algo que ha aprovechado el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, para hacer sangre. Una metedura de pata en la red X (antes Twiter) que está dando mucho juego.

“Sigue habiendo buenas noticias en una España que no se rompe. Suben las pensiones y el SMI y baja el paro. En Castilla y León, para variar, no tanto. Bajamos en 2023 un 4,59% frente al 7,69% de la media nacional”, ha escrito Luis Tudanca. Pues no, no era así. Ha confundido las cifras y es al revés. Ese 7,69% es de Castilla y León y no de España. Está claro que las ganas de meterse con Castilla y León le han jugado una mala pasada.

Algo que no ha pasado desapercibido para Veganzones (Vox) que rápidamente ha sacado el fusil. “En el PSOE no se cansan de hacer el ridículo. Su sectarismo no les deja ver la realidad. O peor, ven gigantes donde solo hay molinos”, ha afirmado ante el comentario fallido de Tudanca.Misma dirección que ha mantenido el grupo parlamentario Vox. "Cobra 100.000 euros al año pero al leer este texto es incapaz de sacar una conclusión acertada por sí mismo. Tudanca, no hagas más el ridículo".

Además también ha aprovechado para cargar contra los sindicatos. “Castilla y León cierra 2023 con 9.400 parados menos, bajando 3 puntos más que la media nacional. Y con 21.000 afiliados más. Pero para los sindicatos de extrema izquierda es "aciago". Solo les interesan sus subvenciones. Con ellos o sin ellos, seguiremos creando empleo”.

En el PSOE no se cansan de hacer el ridículo. Su sectarismo no les deja ver la realidad. O peor, ven gigantes donde solo hay molinos. https://t.co/rf8aecvyKC pic.twitter.com/VIVVSVOqi4 — Mariano Veganzones Díez 🇪🇦 (@marvegadiez) January 3, 2024

Posteriormente Tudanca ha querido salir al paso corrigiendo su comentario y, como suele pasar en este tipo de casos, matando al mensajero. “Corrijo. Hice referencia al teletipo de ICAL que hablaba de un descenso inferior a la media nacional. Y al dato de afiliados a la Seguridad Social, donde sí crecemos por debajo de la media en creación de empleo”.

