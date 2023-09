El 3 de octubre arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid-19 en Castilla y León

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado en la mañana de este martes y acompañado por la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, la campaña de vacunación de la gripe, VRS y Covid.

De este modo, se ha podido conocer que el próximo 3 de octubre comenzará la campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid-19 en Castilla y León. Sin embargo, hasta el día 10 del mismo mes solo se inmunizará a las personas institucionalizadas, es decir, residentes en centros como residencias o centros geriátricos.

A partir de dicho día, ya se abrirá el periodo de vacunación para la población general que forma parte de los grupos recomendados por Sanidad, los de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la enfermedad en cuestión, así como las personas que pueden transmitirla a otras con alto riesgo de complicaciones.

Así, ha quedado establecido que la vacunación frente a la gripe y el Covid solo está recomendada para personas mayores de 60 años, mayores de 5 años internos en centros de discapacidad y residencias de mayores, personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas, embarazadas, mujeres que hayan dado a luz hace menos de seis meses y no se hayan vacunado durante el embarazo, personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión, sanitarios, sociosanitarios, personas que trabajan en servicios públicos esenciales y menores de 60 años en situación de riesgo por padecer enfermedades como diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, trastornos hemorrágicos crónicos, asplenia o disfunción esplénica grave, enfermedad hepática crónica, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, cáncer, celiaquía, enfermedad inflamatoria crónica, trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, entre otras.

También para personal de centros educativos, personas que trabajan en granjas o que están en contacto con fauna silvestre, personas de 5 a 59 años que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, entre las que se incluye a las personas fumadoras mayores de 18 años, y la población infantil entre 6 y 59 meses, las grandes novedades de este año en el calendario de inmunización de Castilla y León.

Vacuna frente al VRS

Otra de las principales novedades en el Calendario de Inmunización de Castilla y León de este año es la incorporación de una nueva vacuna que proporciona inmunidad frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), comúnmente conocido como bronquiolitis, aunque esta solo está destinada a los niños con pocos meses de vida.

Se administrará una sola dosis a todos los niños nacidos entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024, así como a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS, entre los que se incluyen prematuros de menos de 35 semanas, a los que se les podrán una dosis antes de cumplir el año, y a pacientes con cardiopatías congénitas, con displasia broncopulmonar o con inmunodepresión grave, que serán vacunados antes de cada temporada y antes de cumplir los dos años.

"Se trata de prevenir la bronquiolitis en el sector porque tenemos constancia de que esta enfermedad deja secuelas a largo plazo en los niños que la padecen en los primeros meses de vida, por eso hemos seleccionado este grupo", ha explicado la directora.

"Es verdad que están apareciendo vacunas frente a esta enfermedad destinadas a la población mayor, pero una ha sido aprobada muy recientemente y la otra aún no está aprobada, entonces cuando estén disponibles y tengamos más datos se revaluará la política de la enfermedad", ha añadido.

Se han adquirido 13.000 vacunas frente a la bronquiolitis, para las cuales ha sido necesaria una inversión de 2.825.680 euros.

Es importante tener en cuenta que los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo en el mismo hospital, mientras que a los nacidos entre marzo y septiembre y al resto de población infantil se les administrará durante el mes de octubre en sus centros de salud o centros de vacunación habituales.

En el caso de las personas institucionalizadas en residencias, estas serán vacunadas por profesionales sanitarios que se trasladarán a los centros, también para vacunar a los trabajadores.

Por su parte, el personal sanitario podrá vacunarse en sus centros de trabajo a través de los servicios de salud laboral, mientras que el resto de la población tendrá que pedir cita, pudiendo solicitarla desde tres días antes del 10 de octubre a través de los canales habituales; la app Sacyl Conecta, llamando al número de teléfono del centro de salud correspondiente o a través de la página www.saludcastillayleon.es

Vacunas para la gripe

En cuanto a la gripe, Vázquez ha anunciado que la Consejería de Sanidad ha comprado un total de 805.500 dosis de vacunas, para las que se ha realizado una inversión de 10.527.058 euros, y que estas corresponden a cinco tipos diferentes.

300.000 dosis corresponden a la vacuna inactivada tetravalente, destinada a niños de entre 6 y 23 meses, a adultos de entre 60 y 64 años y a personas incluidas en grupos de riesgo, y para la que se ha realizado una inversión de 2.964.000 euros.

Otras 430.000 a la vacuna inactivada tetravalente adyuvada, dirigida a la población mayor de 65 años no institucionalizada. Su coste ha sido de 5.813.600 euros.

Además, por 1.300.000 euros se han comprado 50.000 unidades inactivadas tetravalentes con alta carga antigénica para personas mayores de 60 años institucionalizadas y grandes dependientes en sus domicilios; mientras que por 4.004 euros se han adquirido 500 vacunas inactivadas tetravalentes para personas alérgicas a antibióticos.

Las 25.000 dosis restantes corresponden a la vacuna atenuada tetravalente de administración intranasal, cuya población diana son los niños entre dos y cinco años.

"Esperamos que este año la gripe se normalice ya al 100%. Las temporadas pasadas hemos tenido diferentes factores que han influido en la epidemiología de la enfermedad, pero entendemos que este año va a tener una normalización", ha destacado Tamames.

Vacunas para el Covid-19

Según ha adelantado la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, la vacuna frente al Covid-19 que se va administrar este año es una vacuna monovalente frente a una subvariante de la cepa ómicron, de la cual se van a recibir algo más de 400.000 dosis con carácter semanal hasta la última semana de octubre, siendo cerca de 26.000 las que ya han llegado a los Servicios Territoriales de Sanidad.

En cuanto al Covid, la directora ha querido dejar claro que recibir una vacuna cuando se acaba de pasar la enfermedad "no va a tener un efecto adverso", pero que se recomienda esperar, "no porque la vacuna vaya a tener un efecto negativo, sino porque no merece la pena ponerla antes al estar ya protegidos por una infección reciente".

Asímismo, ha explicado que, por el momento, no está previsto abrir la vacunación a la población en general, dado que las personas que no son de riesgo están protegidas con las vacunas que recibieron en su momento. "Se podría dar el caso de que se abriera si apareciera una variante que vuelva a producir enfermedad grave, pero esto es altísimamente improbable porque los virus evolucionan hacia formas cada vez más leves", ha espetado.

