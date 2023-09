El feminismo de Castilla y León se rebela contra la ley 'trans' de Montero: “Están mutilando genitales a niñas”

La ley trans sigue siguiendo una caja de pandora que cuando se abre surge la polémica. Ya implantada por el Ministerio de Igualdad, son muchas las asociaciones feministas que continúan su cruzada contra ella. Sin ir más lejos, esta semana han presentado una carta a Ministerio y consejerías de Sanidad autonómicas para detener la hormonación y la mutilación a menores trans. La clave de esta ley abanderada por Unidas Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, es el beneficio de los planteamientos de libre autodeterminación de la identidad sexual.

Las organizaciones feministas, muchas de ellas de Castilla y León, agrupadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres alertan de que la ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero, (ahora en funciones) está “provocando un daño enorme” a los menores hasta el punto de que se están “mutilando genitales”. Y también se denuncia que hay agresores sexuales que están solicitando su cambio de sexo para estar en cárceles de mujeres y “mediocres deportistas” que están “usurpando” el triunfo a mujeres en las competiciones deportivas.

El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha querido conocer la opinión de tres asociaciones que rechazan esta ley. Concepción Ayala, de Plataforma Abolicionista de Castilla y León, recuerda que ahora mismo en Francia se está debatiendo, “algo que aquí no se hizo, se llevó por la vía rápida” sin consultar a expertos. “Hay otros países con más adelanto que el nuestro que están dando marcha atrás, hay un perjuicio enorme en el tema de menores y adolescentes”.

El Foro Feminista de Valladolid entrega de una carta a la Consejería de Sanidad para exigir el cese de tratamientos de hormonas cruzadas en menores trans

Ayala manda un mensaje a la Consejería de Sanidad de la Junta para que tengan en cuenta esta situación, sobre todo para que vele por los profesionales y su “código deontológico”. “Hay un sector que está en contra de la ley, pero claro…”.

Los datos de los procesos que se están llevando a cabo en Castilla y León se desconocen, según Ayala, “por la mucha opacidad” que existe, aunque asegura que hay tres unidades en Valladolid, Salamanca y Burgos donde se están realizando. Así, pide al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que “vigile” lo que está ocurriendo y que sigan los pasos para poder “derogar” la ley, que es el fin que persiguen estas asociaciones.

Disforia de inicio rápido por contagio. Esto es lo que creen que está provocando la ley. Es decir, una imitación de los niños y niñas de hacer lo que ven, sobre todo en redes sociales. “En un aula de repente por contagio, se dan muchos casos y hay familias que no saben ni lo que está pasando”, denuncia Ayala, que en este caso, solicita “una espera prudente” porque “todos hemos tenido dudas, sobre todo por estos roles machistas que hay en la sociedad”. Ahora lamenta que llegue una niña al médico, le diga que se siente niño y salga “con una receta de bloqueado hormonales”. La portavoz asegura que esta situación que se está viviendo “descuadra todo” por lo que se ha luchado desde el feminismo, “por todo lo que estamos luchando como el techo de cristal, no va a servir para nada”.

Otro de los rechazos es que en España, según apuntan, la ley trans y las leyes autonómicas «permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental».

Tania Díaz: “Hombres declarados mujeres están usurpando su puesto”

Tania Díaz, Feministas al Congreso, es muy dura en su mensaje. Rechaza que el feminismo esté dividido en esta imagen. “Esta ley no es feminista, no es una prioridad para nosotras, es una ley del Ministerio de Igualdad, que se ha sacado sin debate social y sin debate”. Recuerda que la Agencia Europea del Medicamento dice que esos medicamentos que se está usando en los tratamientos no se puede aplicar en algunos usos. “Se está convirtiendo a menores en enfermos dependientes de por vida, con el consentimiento de los ministerios de este país”, denuncia.

Critica que hay muchos colectivos trans que se aprovechan de un “periodo de dudas” entre niños y adolescentes para “captar a menores”, que en estos momentos “son víctimas de uan ley que les permite hormonarse y mutilar sus genitales”.

Diaz rechaza que esta ley permita la autodeterminación de sexo, es decir, que cualquier persona puede decir de qué sexo es. Y tiene claro la diferencia que existe entre una persona transexual y otra transgénero. “La primera ha seguido un proceso continuado, reconocido por un profesional médico y con una transición” y lamenta que ahora la ley permite que una persona transgénero “que sin hacer ningún cambio en su cuerpo, sin sentir rechazo”, decide cambiar su sexo en el registro. “De cara a efectos que pueden ser no deseados”, apunta. Aquí es donde recuerda que hay casos de violadores que están solicitando entrar en cárceles de mujeres tras declarar su cambio de sexo. O casos “de hombres mediocres que usurpan el lugar a las mujeres en competiciones, el único requisito es que yo lo diga”.

La portavoz de Feministas al Congreso afirma que un menor “no está capacitado para muchas cosas”, pues “está en un desarrollo”. Y pone un ejemplo, si “un niño dice que es un pirata, a nadie se le pasa por la cabeza cortarle pierna y ponerle un parche, pues no entiendo que a una niña que diga que es un niño se le amputen los genitales”.

Infante: “Hay que educar e informar”

Nina Infante, de Foro Feminista Castilla y León, es una histórica feminista que ha luchado en Castilla y León por los derechos de las mujeres. Ahora pide que se actúe en el tema educativo para evitar situaciones que se están viviendo. “Hay un movimiento grande de padres y madres, médicos y médicas que están contra ello, es un perjuicio enorme. Que se deje de estar hormonando de por vida”. Ante esto, anuncia que “seguiremos luchando porque esta ley se derogue” y por eso acuden a la Consejería: “Hay que actuar desde abajo para que no se ponga en marcha todos estos servicios y se pare ya de promover este malestar en adolescentes y familiares”.

Por último, solicita más información desde los medios de comunicación para informar sobre una ley que está provocando “mucho daño”.

