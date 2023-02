El consejero de Sanidad garantiza que se cumplirá la nueva ley del aborto "siempre que haya profesionales"

El Congreso aprobaba el pasado jueves, 16 de febrero, la reforma de la ley del aborto de 2010. Entre las principales medidas está que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus padres y, además, garantiza que las intervenciones se puedan llevar a cabo en la sanidad pública y en el hospital más próximo al domicilio.

Sin embargo, hay un apartado que es la regulación de la objeción de conciencia de los sanitarios. En un momento en el que las leyes antiaborto están en el punto de mira de Castilla y León, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha garantizado que "vamos a seguir cumpliendo la ley".

En este sentido, ha recordado que la anterior "se cumplió en la Comunidad", en aquellos hospitales "donde había posibilidades" y ha garantizado que "la vamos a cumplir del primer al último artículo". Pero, a su vez, también ha apostillado que "en un momento de escasez de profesionales, si deciden hacer objeción de conciencia, no es fácil". Vázquez aseguraba que en muchas comunidades autónomas "en ningún centro público se realizan intervenciones voluntarias del embarazo. Aquí sí y lo seguiremos haciendo donde se pueda".

También ha dejado claro que la amplitud del centro de salud no tiene nada que ver a la hora de llevar a cabo los abortos puesto que: "Hay servicios pequeños donde los profesionales no son objetores de conciencia, y en otros más grandes lo son todos". Asegura que van a "ver el contenido de la ley y estudiarla para ver de qué forma la pueden garantizar". No solo eso, sino que ha garantizado que entiende "el requerimiento de la misma" y que van a "cumplirla" siempre que "haya profesionales".

¿Cierre de los consultorios?

El cierre de los consultorios sigue en el foco del debate. Algunos apuestan por el fin de los mismos para garantizar una mejor asistencia sanitaria y, otros ni se lo plantean. Vázquez afirma que hay "dificultades" en algunos puntos de la Comunidad, pero que se "está garantizando" la asistencia sanitaria en muchos.

La Consejería de Sanidad tiene clara su postura: "Se van a mantener donde no exista imposibilidad de profesionales. Sobre todo, en épocas en las que no se pueden garantizar por vacaciones". Afirma que tiene una conversación pendiente con el representante de Castilla y León de la organización médica para abordar el asunto, pero "de momento o salvo que las circunstancias nos lleven a otra cosa, nuestra idea es tener una atención lo más cercana posible al ciudadano".

"Encrucijada importante" del sistema sanitario

"Son tiempos difíciles en el sistema de salud de Castilla y León, que se encuentra en una encrucijada importante", afirmaba Vázquez minutos después de dar la bienvenida a la nueva gerente Regional de Salud, Violeta Martínez Pinedo. Aseguraba que hay "muchas cosas por hacer" con el reto principal de "mejorar la accesibilidad de ciudadanos al sistema y revertir las listas de espera".

Otro de los objetivos que se ha marcado es poder "recuperar la total presencialidad de la Atención Primaria". Reflexionaba y garantizaba que "todos sabemos que faltan especialistas en el sistema". Por ello, pedía al Ministerio "más esfuerzos" y que "aliviara" la bolsa de los MIR: "En Castilla y León tenemos 4.000 médicos que no han podido acceder a la formación especializada. Necesitamos que quiten la nota de corte y que entren todos los que han aprobado".

A Violeta, por su parte, le pedía que "mantenga la cercanía, el diálogo continuo con profesionales" y le recordaba que "la sanidad se hace para las personas, pero se hace por personas". "Hay que tener la humanidad y comunicación que nos permite mantener los consensos necesarios", matizaba. Vázquez no quería finalizar su intervención sin agradecer los esfuerzos al actual viceconsejero, Jesús García-Cruces, quien ha estado desempeñando también esta labor durante 10 meses.

"Facilitar la interlocución y diálogo permanente"

La nueva gerente Regional de Salud se ha puesto como objetivo "facilitar la interlocución y la relación de la Consejería con los centros para garantizar la atención asistencial". Además, garantiza que habrá un "contacto estrecho y diario" y hablarán sobre todas las "necesidades" que tenga la asistencia sanitaria.

Por otro lado, ha asegurado que va a "respaldar a los profesionales, motivarles, conseguir su estabilización y la fijeza de los mismos". También habrá "formación" e incentivarán la investigación clínica y aplicada porque "no podemos olvidar que además de trabajar el día a día, las bases de la asistencia se tienen que mantener para el futuro".

Minutos posteriores a la toma de posesión, Martínez Pinedo ha afirmado que quieren "seguir incrementando contactos y el diálogo permanente con los implicados". No solo con el foco puesto en os profesionales o representantes sindicales, sino también prestando la atención necesaria a "asociaciones de pacientes". Además de organizaciones científicas y profesionales. "Apostaremos por la tecnología para que todos los médicos tengan medios a su alcance y se sientan reconocidos", finalizaba.

Violeta Martínez, en la toma de posesión de su cargo Miriam Chacón Ical

