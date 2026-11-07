Imagen de San Pedro Manrique, cabecera comarcal de esta zona de la provincia de Soria Diputación de Soria

Un municipio de Soria marca la temperatura más fría de España con -4 ºC

La localidad soriana de San Pedro Manrique registró este sábado la temperatura mínima del país con 4 grados bajo cero, seguida de Martinet, en Lérida, donde los termómetros bajaron hasta los 2,3 grados negativos, según la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, el amanecer también fue frío en Morón de Almazán, donde se alcanzaron los 1,9 grados bajo cero.

Para la jornada de este sábado la Aemet prevé cielos cubiertos con precipitaciones débiles que irán avanzando de este a oeste durante la primera mitad del día.

Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios y en las capitales de provincia las máximas oscilarán hoy entre los 19 grados de Zamora y los 15 de Burgos y León.

En Salamanca se quedarán en 18 grados, uno más que en Ávila, Segovia, Palencia y Valladolid, mientras que en Soria las máximas previstas son de 16 grados.

De cara al domingo, se espera un ligero incremento de las temperaturas en la mitad sureste, nieblas matinales que pueden ser persistentes.

Además, en el sur de Salamanca y Ávila se han activado los avisos amarillos por fuertes precipitaciones que puede dejar los 60 litros en 12 horas.