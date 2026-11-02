Un municipio de Castilla y León marca la temperatura más fría de España con -5,9 ºC
El registro se ha producido, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, a las 6:20 horas de la mañana.
Más información: Un punto de Castilla y León marca la temperatura mínima de España con -1,2 ºC
Castilla y León ha vuelto a marcar la temperatura más fría del país en la madrugada de este lunes, 2 de noviembre, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La segunda temperatura más baja se ha registrado, también en Castilla y León, a las 08:00 horas, con -4,1 grados, en Sanabria (Zamora) y también la tercera más baja en Pedrosillo de Los Aires (Salamanca), con -4,1 grados a las 07:00 horas.
Salvo la cuarta temperatura más baja, que se ha registrado en Molina de Aragón, en Guadalajara, con -4,1 grados, el top 10 de frío en España lo han copado diversos puntos de nuestra comunidad como se puede ver en la tabla adjunta.
Una madrugada muy fría, la de este día festivo, en la región.