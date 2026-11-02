Un municipio de Castilla y León marca la temperatura más fría de España con -5,9 ºC

Castilla y León ha vuelto a marcar la temperatura más fría del país en la madrugada de este lunes, 2 de noviembre, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La segunda temperatura más baja se ha registrado, también en Castilla y León, a las 08:00 horas, con -4,1 grados, en Sanabria (Zamora) y también la tercera más baja en Pedrosillo de Los Aires (Salamanca), con -4,1 grados a las 07:00 horas.

Salvo la cuarta temperatura más baja, que se ha registrado en Molina de Aragón, en Guadalajara, con -4,1 grados, el top 10 de frío en España lo han copado diversos puntos de nuestra comunidad como se puede ver en la tabla adjunta.

Temperaturas mínimas de esta madrugada. Fotografía: Aemet

Una madrugada muy fría, la de este día festivo, en la región.