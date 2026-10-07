La Aemet activa el aviso amarillo por lluvia en esta zona de Castilla y León: hasta 15 litros en una hora

La lluvia será protagonista este miércoles en buena parte de Castilla y León y es que es tiempo de paraguas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas en zonas de la Cordillera Cantábrica de la provincia de Burgos.

En esta zona podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar los 40 litros en doce horas.

El aviso permanecerá activo desde las 12.00 horas hasta las 21.00, un periodo en el que se espera que las precipitaciones puedan ser especialmente intensas en el norte burgalés.

La situación será más estable en otras áreas de la Comunidad, aunque la lluvia también hará acto de presencia.

De hecho, se esperan precipitaciones en buena parte de Castilla y León, que podrán ser localmente fuertes o persistentes. Serán más frecuentes y generalizadas en la mitad este de la Comunidad y en las zonas de montaña, según la previsión de la Aemet.

Descenso de temperaturas

La jornada estará marcada además por un descenso de las temperaturas máximas en la mitad este y en el extremo norte, mientras que en el resto de la Comunidad se mantendrán sin grandes cambios.

En las capitales de provincia, los termómetros se moverán entre los 18 grados de Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria, las máximas más bajas previstas, y los 22 grados de Zamora.

Valladolid alcanzará los 20 grados, mientras que Palencia se quedará en 19. Salamanca llegará a los 21 grados.

Así, la combinación de lluvia y temperaturas más contenidas dejará una jornada de ambiente otoñal en buena parte de la Comunidad, con especial atención a las áreas de montaña y al norte de Burgos, donde la Aemet mantiene activo el aviso por las precipitaciones más intensas.