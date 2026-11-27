La Lotería Nacional deja un premio de 300.000 euros al número en Valladolid

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado un primer premio de 300.000 euros al número en Valladolid. Un boleto con el número premiado, el 76325, fue consignado en la administración número 5 de la capital vallisoletana, en el Paseo de Zorrilla, número 83.

El mismo número también fue consignado en Banyoles (Girona), Ibiza y Sevilla.

El segundo premio, de 60.000 euros al número, ha ido a parar a Azuaga (Badajoz), Las Palmas de Gran Canaria y Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Los reintegros del sorteo fueron el 1, el 3 y el 5.