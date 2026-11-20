La infancia de Castilla y León pide ser tenida en cuenta: "Participar no es solo opinar, podemos cambiar las cosas"

Niños, niñas y adolescentes de distintos municipios de Castilla y León han trasladado este jueves, 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, sus propuestas y reflexiones sobre los retos que afectan directamente a su colectivo gracias a una jornada organizada por Unicef en el Consejo Económico y Social (CESCyL).

La entidad organizadora ha celebrado de esta manera el cuarto Encuentro de Participación Infantil 'Estamos aquí', en el que los menores han podido compartir sus inquietudes y soluciones a asuntos que afectan a sus vidas y al ejercicio de sus derechos.

Este encuentro está enmarcado en la conmemoración del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por Naciones Unidas en 1989, y cuyo objetivo es promover el derecho de la infancia a participar y ser escuchada en los temas que impactan en su presente y en su futuro.

Los participantes han puesto en común sus experiencias y han manifestado sus conclusiones sobre algunos de los principales desafíos que afrontan, reafirmando que la participación infantil es una herramienta esencial para construir una sociedad más inclusiva, comprometida y justa con los derechos de la infancia.

Todo englobado en un contexto complejo para los menores, con conflictos armados, emergencias climáticas y el aumento de desigualdades, han sumado nuevos retos vinculados al bienestar emocional, a la salud mental y la protección de los niños y adolescentes en entornos digitales.

La presidenta de Unicef en Castilla y León, María Eugenia García Rincón, ha incidido en que esta jornada "nos recuerda que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan a sus vidas".

"En un momento en el que millones de niños y niñas afrontan desafíos cada vez mayores, desde Unicef Castilla y León queremos poner sus voces en el centro", ha subrayado García Rincón.

El presidente del CESCyL, Enrique Cabero, por su parte, ha avanzado que las conclusiones de los más pequeños serán aportadas "al debate sobre las recomendaciones que se aprueban en el informe anual sobre la situación económica y social" de Castilla y León.

"Ha de recordarse, además, que se cumplen 80 años del acuerdo de la Asamblea General de la ONU para la creación de Unicef, adoptado a propuesta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas", ha añadido.

Por otro lado, Alba de la Rosa Marcos, del órgano de participación infantil y adolescente de la Diputación de Palencia, ha sostenido que es "muy importante que se escuche nuestra voz y que se respeten y defiendan los derechos de todos los niños y niñas".

De la misma manera, Marina de la Torre Ferreras, del órgano de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento de León, ha reivindicado el "derecho a ser escuchados" de los niños y adolescentes, pero también la necesidad de que su voz "tenga consecuencias".

"Participar no es solo opinar, es sentir que nuestras ideas cuentan y que podemos contribuir a cambiar las cosas", ha zanjado.